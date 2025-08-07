Mỹ tăng mạnh đưa mặt hàng ít quen thuộc này vào Việt Nam: Nhập khẩu đột biến gần 700%, đạt kỷ lục trong hơn 5 năm qua

Theo số liệu thống kê sơ bộ của Tổng cục Hải quan, nhập khẩu bánh kẹo và các sản phẩm từ ngũ cốc của Việt Nam trong tháng 6/2025 đạt hơn 48,3 triệu USD. Tính chung 2 quý đầu năm, nhập khẩu mặt hàng này đạt 288 triệu USD, tăng gần 8% so với cùng kỳ năm 2024.

Từ trước đến nay, 3 thị trường lớn nhất cung cấp nhóm hàng bánh kẹo và sản phẩm từ ngũ cốc cho Việt Nam là Trung Quốc, Indonesia và Thái Lan. Nhập khẩu từ 3 thị trường này đều tăng trong 6 tháng qua.

Tuy nhiên từ đầu 2025, nhóm hàng này nhập khẩu từ Mỹ chứng kiến tăng trưởng mạnh mẽ. Cụ thể, trong tháng 6, Việt Nam nhập từ Mỹ tăng tới 354% so với tháng 6 năm ngoái. Tính chung cả 6 tháng, Mỹ đã xuất khẩu sang nước ta 31,2 triệu USD mặt hàng bánh kẹo và sản phẩm từ ngũ cốc, tăng 690% so với cùng kỳ năm 2024. Đây là mức cao nhất trong vòng hơn 5 năm trở lại đây.

Trước đây, thị trường bánh kẹo nhập khẩu tại Việt Nam được chi phối bởi các sản phẩm đến từ khu vực ASEAN. Lợi thế về vị trí địa lý gần gũi cùng với các ưu đãi thuế quan từ Hiệp định Thương mại Hàng hóa ASEAN (ATIGA) khiến các sản phẩm từ khu vực này phổ biến rộng rãi và giá thành cạnh tranh. Tuy nhiên, sự gia tăng nhanh chóng trong kim ngạch nhập khẩu từ Hoa Kỳ cho thấy thị hiếu của người tiêu dùng trong nước đang có xu hướng thay đổi rõ rệt.

Nguyên nhân dẫn đến sự dịch chuyển này có thể xuất phát từ nhiều yếu tố. Trước hết là chất lượng và sự đa dạng của sản phẩm bánh kẹo Hoa Kỳ. Với tiêu chuẩn sản xuất nghiêm ngặt, hình thức bắt mắt và mùi vị phù hợp với nhiều đối tượng, bánh kẹo từ Hoa Kỳ ngày càng chinh phục được người tiêu dùng Việt Nam, đặc biệt là giới trẻ và người tiêu dùng thành thị.

Một số doanh nghiệp phân phối lớn tại Việt Nam cũng đã mở rộng mạng lưới nhập khẩu trực tiếp từ các đối tác Hoa Kỳ, góp phần đưa giá sản phẩm về mức cạnh tranh hơn.

Ở chiều ngược lại, xuất khẩu mặt hàng này của Việt Nam cũng đang ghi nhận nhiều tín hiệu khả quan. Theo thống kê, trong 6 tháng đầu năm 2025, kim ngạch xuất khẩu bánh kẹo và các sản phẩm từ ngũ cốc của Việt Nam đạt 593 triệu USD, tăng 7,5% so với cùng kỳ năm ngoái.

Đáng chú ý, Mỹ hiện là thị trường xuất khẩu bánh kẹo lớn nhất của Việt Nam, vượt qua cả các đối tác truyền thống như Nhật Bản và Trung Quốc. Đây là kết quả tích cực từ các nỗ lực mở rộng thị trường, đa dạng hóa sản phẩm và đẩy mạnh hoạt động xúc tiến thương mại của doanh nghiệp Việt trong thời gian qua.

Bộ Công Thương cho biết, việc ký kết và thực thi hàng loạt FTA với các đối tác lớn như EU, Hoa Kỳ, Nhật Bản, Hàn Quốc và ASEAN đã giúp cắt giảm 85-90% mức thuế nhập khẩu đối với các sản phẩm bánh kẹo của Việt Nam, tạo điều kiện cạnh tranh thuận lợi hơn tại các thị trường quốc tế.

Mặt khác, ngành sản xuất bánh kẹo trong nước đang được hưởng lợi từ lợi thế nội tại về nguồn nguyên liệu. Là quốc gia nông nghiệp, Việt Nam có nguồn cung dồi dào các nguyên liệu quan trọng như mía đường, ca cao, gạo và các loại hạt ngũ cốc. Điều này không chỉ giúp doanh nghiệp kiểm soát tốt chi phí mà còn tạo nên các sản phẩm có hàm lượng nội địa cao, một yếu tố ngày càng được các nhà nhập khẩu quốc tế coi trọng.