Một vụ phóng tên lửa Tomahawk của Hải quân Mỹ.

Ngân sách quốc phòng kỷ lục 1,5 nghìn tỷ USD được đề xuất đang thu hút sự chú ý vì quy mô, mức chi tiêu cho vũ khí và sự gia tăng mạnh mẽ các đơn đặt hàng đối với một số hệ thống nhất định, đặc biệt là tên lửa hành trình Tomahawk.

Theo phân tích của Viện Hải quân Mỹ (USNI) về yêu cầu ngân sách, Lầu Năm Góc dự định phân bổ 3 tỷ USD cho tên lửa tầm xa vào năm 2027, để tài trợ cho việc sản xuất 785 tên lửa Tomahawk.

Con số này tăng hơn 1.200% so với năm 2026, khi 257,6 triệu USD được phân bổ để sản xuất 55 tên lửa cho Hải quân Mỹ.

Tên lửa Tomahawk có giá 3,8 triệu USD một quả, chưa có thông tin chi tiết về biến thể, mục đích sử dụng hay tổng chi phí mua sắm.

Hiện tại, các biến thể Tomahawk đang hoạt động là Block Va được thiết kế cho các nhiệm vụ chống tàu, và Block Vb được thiết kế cho các cuộc tấn công vào các mục tiêu trên mặt đất.

Cũng cần lưu ý, trong tháng đầu tiên của cuộc chiến chống Iran, Mỹ đã sử dụng hơn 850 tên lửa hành trình Tomahawk. Do đó, ngay cả một đơn đặt hàng với quy mô như vậy cũng không đủ để trang trải chi phí hiện tại.

Đề xuất ngân sách cũng bao gồm 1,5 tỷ USD để hiện đại hóa các tên lửa hành trình hiện có, mà không nêu rõ số lượng, tăng từ 480 triệu USD vào năm 2026.

Thêm 116,2 triệu USD được phân bổ cho các thiết bị liên quan, so với 107,7 triệu USD của năm hiện tại.

Theo Defense Express, việc phân bổ kinh phí cho các tên lửa này trong năm tài chính 2027, bắt đầu từ tháng 10/2026, không có nghĩa là Lầu Năm Góc sẽ nhận được toàn bộ 785 tên lửa Tomahawk vào năm tới.

Điều đó chỉ đơn giản có nghĩa là Lầu Năm Góc sẽ có quyền lựa chọn ký hợp đồng mua số lượng đó.

Đặc biệt, các hợp đồng cung cấp tên lửa từ năm 2024 và 2025 rất đáng chú ý, vì chúng quy định thời hạn hoàn thành lần lượt vào đầu năm 2028 và 2029.

Nói cách khác, đơn đặt hàng chỉ được thực hiện vào năm 2027, và tên lửa sẽ được giao muộn hơn nhiều.