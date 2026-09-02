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Mỹ tấn công tàu chở dầu của Iran theo chính sách 'tàu đổi tàu'

Quỳnh Như
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Quân đội Mỹ tấn công hai tàu chở dầu của Iran trong đợt không kích hôm thứ Ba (1/9), đánh dấu lần đầu Mỹ nhắm trực tiếp vào tàu chở dầu Iran nhằm đáp trả các cuộc tấn công nhằm vào tàu thuyền ở eo biển Hormuz.

Quân đội Mỹ đã tấn công hai tàu chở dầu của Chính phủ Iran trong đợt không kích hôm 1/9, trong động thái được một quan chức Mỹ mô tả là một phần của chính sách "tàu chở dầu đổi tàu chở dầu" do Tổng thống Donald Trump phê duyệt.

Đây là lần đầu tiên quân đội Mỹ trực tiếp tấn công các tàu chở dầu của Iran để trả đũa những cuộc tấn công nhằm vào tàu thuyền ở eo biển Hormuz, thay vì chỉ nhằm ngăn các tàu này vi phạm lệnh phong tỏa hải quân.

Theo các quan chức Mỹ, hai tàu chở dầu của Iran đang neo đậu ngoài khơi bờ biển nước này, phía bắc khu vực phong tỏa của Mỹ. Máy bay không người lái Mỹ đã phóng tên lửa đánh trúng phòng máy của các tàu.

Mỹ tấn công Iran với chiến lược tàu chở dầu đổi tàu chở dầu lần đầu tiên - Ảnh 1.

Ảnh minh hoạ.

Các cuộc không kích hôm 1/9 nhằm vào khoảng 100 mục tiêu, trong đó có trận địa phòng không của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC), hệ thống radar, cơ sở phục vụ hoạt động rải thủy lôi, trạm thông tin liên lạc, bệ phóng tên lửa hành trình chống hạm và bệ phóng máy bay không người lái tấn công.

Theo phía Mỹ, các cuộc tấn công đã làm suy yếu năng lực tác chiến của Iran tại eo biển Hormuz và giúp giảm nguy cơ đe dọa đối với tàu thương mại trong ít nhất một tháng.

Sau các cuộc không kích của Mỹ, Iran tiến hành loạt đòn đáp trả nhằm vào các căn cứ Mỹ trong khu vực.

Theo các quan chức Mỹ, Iran phóng khoảng 25 tên lửa đạn đạo, song chỉ khoảng một nửa bay tới không phận Jordan. Trong số này, 10 tên lửa bị đánh chặn và 3 quả rơi xuống nhưng không gây thương vong.

Iran cũng phóng khoảng 20 máy bay không người lái (UAV) nhằm vào các căn cứ Mỹ ở Bahrain, phần lớn bị đánh chặn. Tại Kuwait, Iran sử dụng cả tên lửa đạn đạo và UAV để tấn công các mục tiêu Mỹ.

Hai UAV khác được Iran phóng về một căn cứ Mỹ ở Erbil, thuộc khu vực Kurdistan của Iraq, nhưng cũng bị đánh chặn.

Nhà Trắng và Bộ Chỉ huy Trung tâm Mỹ (CENTCOM) cho biết các cuộc tấn công của Washington nhằm đáp trả những nỗ lực gần đây của IRGC nhằm tấn công tàu thương mại tại eo biển Hormuz và các căn cứ Mỹ trong khu vực.

Trong khi hai bên tiếp tục giao tranh, lực lượng Mỹ vẫn hỗ trợ dẫn đường cho các tàu qua eo biển. Một quan chức Mỹ cho biết khoảng 40 tàu đã đi vào và rời khu vực trong ngày 1/9, vận chuyển hàng triệu thùng dầu.

Lực lượng Mỹ cũng đánh chặn một số tên lửa hành trình chống hạm và UAV do IRGC phóng về phía các tàu thương mại. Theo Washington, không tàu nào bị trúng đạn.

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Tags

Eo biển Hormuz

Donald Trump

IRGC

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