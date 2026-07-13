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Mỹ tấn công Iran bằng xuồng không người lái bản sao Magura của Ukraine

Bạch Dương
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Đêm 12/7, Bộ Tư lệnh Trung ương Mỹ (CENTCOM) lần đầu tiên sử dụng xuồng không người lái cảm tử để tấn công mục tiêu quân sự của Iran.

- Ảnh 1.

Thông báo chính thức về chiến dịch này đã được công bố bởi bộ phận báo chí của CENTCOM. Binh sĩ Mỹ đã sử dụng các phương tiện hải quân không người lái để tấn công mục tiêu ở khu vực ven biển.

Có khả năng cuộc tấn công này sử dụng một bản sao của xuồng không người lái hải quân Magura do Ukraine chế tạo. Phương tiện này có tên gọi Variant 7, do Công ty Red Cat của Mỹ sản xuất.

Vào tháng 5/2025, Red Cat lần đầu tiên công bố kế hoạch sản xuất những phương tiện không người lái này khi hợp tác với một công ty giấu tên. Việc sản xuất hàng loạt được khởi động vào quý 3 (tháng 7 - tháng 9) cùng năm.

Xuồng không người lái cảm tử do Công ty Red Cat chế tạo.

Trong một tuyên bố, công ty cho biết hệ thống này được thử nghiệm hàng ngày trong các trận chiến thực tế và đã có hơn 10.000 giờ hoạt động trong nhiệm vụ chiến đấu.

Sau đó vào tháng 8 năm ngoái, Red Cat đã ra mắt bộ phận hàng hải có tên Blue Ops, chuyên sản xuất phương tiện không người lái trên mặt nước.

Phiên bản có chiều dài 7m đang được tiếp thị như một xuồng mặt nước không người lái tiên tiến với tầm hoạt động mở rộng, thời gian bám biển lâu hơn và tải trọng tăng cường. Nó được xây dựng trên kiến trúc mở MOSA của Blue Ops với hệ thống chỉ huy và điều khiển bán tự động được cấp bằng sáng chế.

Tầm hoạt động tối đa của thiết bị lên đến 800 hải lý, thời gian làm việc liên tục hơn 60 giờ. Tốc độ tối đa của nó đạt trên 39 hải lý/giờ, tải trọng tối đa 650kg.

Cảm biến bao gồm hệ thống nhắm mục tiêu quang điện tử ngày/đêm với khả năng ổn định được cải tiến, tổ hợp hình ảnh dự phòng kép và hệ thống phát hiện - phân loại âm thanh.

- Ảnh 2.

Đặc điểm kỹ thuật của xuồng không người lái phiên bản có chiều dài 7m do Red Cat chế tạo.

Hệ thống chỉ huy và kiểm soát được thể hiện bằng kiến trúc mã hóa đa lớp với hai kênh liên lạc vệ tinh (SatCom) và kênh đầu ra.

Cũng cần nhớ lại vào tháng 6, một chiếc xuồng không người lái mặt nước Magura của Ukraine đã đánh chìm con tàu mục tiêu trong cuộc tập trận Balikatan 2026 giữa Mỹ và Philippines.

Cần nhấn mạnh UFORCE không cấp phép hoặc cho phép bất kỳ bên thứ ba ở bất kỳ quốc gia nào để sản xuất các sản phẩm thuộc dòng Magura và họ vẫn là đơn vị chế tạo duy nhất của chúng.

Theo Militarnyi
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Tags

Mỹ

Iran

xuồng không người lái

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