Bộ Tư lệnh miền Nam của quân đội Mỹ (U.S. Southern Command) cho biết hôm thứ Hai (15/12) rằng lực lượng thực hiện các cuộc không kích nhằm vào ba tàu hoạt động trên vùng biển quốc tế, khiến 8 người thiệt mạng.

Theo thông báo đăng trên mạng xã hội X, quân đội Mỹ khẳng định thông tin tình báo cho thấy các con tàu này đang di chuyển trên những tuyến đường buôn lậu ma túy đã được xác định từ trước ở khu vực Đông Thái Bình Dương và trực tiếp tham gia hoạt động vận chuyển ma túy.

Động thái này nằm trong chiến dịch quân sự quy mô lớn mà Tổng thống Mỹ Donald Trump phát động nhằm trấn áp hoạt động buôn lậu ma túy từ khu vực Mỹ Latinh. Tính đến nay, Mỹ tấn công hơn 20 tàu tại Thái Bình Dương và vùng biển Caribe gần Venezuela.

Theo số liệu từ phía Washington, ít nhất 90 đối tượng bị nghi là buôn lậu ma túy đã thiệt mạng trong các chiến dịch này.

Việc sử dụng quân đội để tấn công trực tiếp các tàu bị nghi buôn ma túy đánh dấu sự thay đổi lớn trong cách tiếp cận truyền thống của Mỹ, vốn trước đây chủ yếu dựa vào các biện pháp thực thi pháp luật và hợp tác quốc tế.

Chính quyền Trump nhiều lần lên tiếng bảo vệ tính hợp pháp của các cuộc không kích, bất chấp tranh cãi.

Phát biểu với báo giới hồi đầu tháng, Người phát ngôn Lầu Năm Góc Kingsley Wilson khẳng định: “Các hoạt động của chúng tôi tại khu vực thuộc Bộ Tư lệnh miền Nam hoàn toàn hợp pháp theo cả luật pháp Mỹ và luật pháp quốc tế, đồng thời tuân thủ đầy đủ Luật Xung đột Vũ trang”.

Tổng thống Donald Trump nhiều lần phát tín hiệu rằng các chiến dịch trên bộ chống ma túy tại Venezuela có thể diễn ra “rất sớm”. Tuy nhiên hôm 31/10 ông cũng từng khẳng định ông không xem xét khả năng tấn công trong lãnh thổ Venezuela.

Căng thẳng Mỹ - Venezuela leo thang khi Tổng thống Donald Trump hôm 29/11 cảnh báo rằng không phận quanh quốc gia Nam Mỹ nên được xem như “đóng cửa hoàn toàn”. Bộ Ngoại giao Venezuela chiều 29/11 chỉ trích tuyên bố của Tổng thống Mỹ Donald Trump về không phận nước này.

Bình luận việc Tổng thống Mỹ ra tuyên bố với không phận Venezuela, Charles Samuel Shapiro - cựu đại sứ Mỹ tại Venezuela và hiện là giáo sư quan hệ quốc tế tại Đại học Georgia Tech, cho rằng đây "là cách ông ấy đàm phán". Ông nhận định khả năng Mỹ thực hiện chiến dịch trên mặt đất ở Venezuela là không nhiều.

Năm 2023, dầu thô chiếm một nửa kim ngạch xuất khẩu của Venezuela, với Mỹ là đối tác thương mại lớn nhất. Trung Quốc là đối tác thương mại lớn thứ hai, chiếm gần 10% tổng kim ngạch xuất khẩu của nước này, một nửa trong số đó là than cốc dầu mỏ.