Mỹ Tâm từ chối Mai Tài Phến

Hiện tại, phim điện ảnh Tài đang trong giai đoạn tăng tốc truyền thông khi tung poster mới đúng dịp Valentine. Đây là dự án xoay quanh nhân vật Tài, một người đàn ông đứng giữa ranh giới đúng sai, bị cuốn vào những lựa chọn khó khăn của đời sống. Dự kiến công chiếu vào ngày 6/3, khi thị trường phim Việt đã bước qua khỏi cao điểm mùa Tết, tác phẩm được kỳ vọng sẽ ăn nên làm ra trên đường đua doanh thu vé sắp tới.

Poster vừa công bố gây đã chú ý khi đặt Mai Tài Phến và Mỹ Tâm vào một khung hình đời thường giữa khu chợ ướt mưa. Ánh đèn vàng hắt xuống nền đường loang nước tạo cảm giác thân quen, gợi lên bối cảnh của những con người quen với mưa gió và nhọc nhằn. Không có cái nắm tay lãng mạn hay ánh nhìn say đắm, hai nhân vật chỉ đơn giản bước cạnh nhau, trò chuyện trong khoảnh khắc yên bình hiếm hoi giữa chuỗi biến cố đang chờ phía trước.

Mai Tài Phến xuất hiện với tạo hình gọn gàng, ánh mắt đăm chiêu, dáng đi chậm rãi như mang theo nhiều suy tư. Trái lại, nhân vật do Mỹ Tâm thể hiện lại toát lên sự ấm áp và bình thản. Cô diện quần yếm, áo thun và ủng cao su, một hình ảnh mộc mạc, khác xa vẻ hào nhoáng trên sân khấu. Ánh nhìn nghiêng về phía Tài cho thấy sự quan tâm và đồng hành, gợi mở đây là mối quan hệ dựa trên sẻ chia hơn là những cảm xúc bề nổi.

Điểm khiến khán giả bất ngờ lại nằm ở hậu trường casting. Mỹ Tâm tiết lộ rằng khi đọc kịch bản và nhận ra đạo diễn đã “đo ni đóng giày” nhân vật cho mình, cô từ chối luôn vai diễn. “Đạo diễn rất hay khi viết một nhân vật sẽ nghĩ luôn đến người diễn viên sẽ đóng. Từ đó, anh này chỉnh sửa đề ‘đo ni đóng giày’ cho chính diễn viên. Lúc đọc, tôi biết anh này muốn viết về tôi rồi. Tôi từ chối ngay, vì lúc đó chỉ nghĩ sẽ làm sản xuất chứ không nghĩ sẽ đóng phim nữa. Nhưng sau đó, thấy vai diễn này không quá nặng nhưng vẫn rất thú vị nên tôi cũng nhận lời. Vai này cũng chỉ là một vai nhỏ thôi. Thế nên, tôi rất thoải mái khi đóng phim điện ảnh Tài” , hoạ mi tóc nâu bật mí.

Việc tung poster đúng ngày Valentine vì thế không chỉ mang ý nghĩa quảng bá, mà còn như một lời gợi mở về mối quan hệ đặc biệt giữa hai nhân vật. Không phải chuyện tình "hường phấn", Tài hứa hẹn kể câu chuyện về sự nâng đỡ thầm lặng giữa hai con người trong hoàn cảnh khắc nghiệt. Và có lẽ, chính sự bình dị ấy mới là điều khiến khán giả tò mò chờ đợi ngày phim chính thức ra rạp.

Với Mỹ Tâm, hình ảnh trên poster lần này khác hẳn những gì khán giả từng hình dung. Không váy vóc lộng lẫy, không khí chất “tiểu thư” như nhiều đồn đoán trước đó, cô xuất hiện trong bộ đồ giản dị, đứng giữa khu chợ ướt mưa như một người phụ nữ rất đỗi bình thường. Tạo hình này khiến nhân vật gần với đời sống hơn, thay vì bị bao phủ bởi ánh hào quang quen thuộc của một ngôi sao.

Cách lựa chọn phục trang và bối cảnh cũng cho thấy phim không cố làm đẹp nhân vật theo hướng lý tưởng hóa. Mọi thứ được giữ ở mức vừa đủ, đặt cô vào đúng không gian câu chuyện cần có. Và chính sự giản dị ấy lại tạo cảm giác thuyết phục, như thể nhân vật này thực sự thuộc về thế giới của Tài, chứ không phải bước ra chỉ để “làm nền” cho một hình ảnh bóng bẩy.

Trước thềm công chiếu, Mỹ Tâm và Mai Tài Phến đã kịp gây xôn xao MXH thêm một lần nữa với chemistry và hint giữa 2 người trong bộ phim Tài. Tài dự kiến ra rạp vào ngày 6/3 trên tất cả rạp chiếu Việt.