Mỹ Tâm: "Trải qua khoảnh khắc lịch sử lớn lao như vậy, tôi càng thấy mình cần phải khiêm nhường"

Trong thời khắc thiêng liêng của Đại lễ 2/9, Mỹ Tâm xuất hiện giản dị trong tà áo dài trắng, với mái tóc búi gọn và cờ đỏ sao vàng đeo trước ngực đã trở thành hình ảnh lan tỏa nhất những ngày qua. Giữa hàng trăm nghệ sĩ tham gia lễ diễu binh, diễu hành, Mỹ Tâm tỏa sáng theo một cách riêng.

Khoảnh khắc Mỹ Tâm nắm tay bé Thủy Tiên, cất cao tiếng hát trước Lăng Bác, đặt tay lên ngực và hướng thẳng vào Quốc kỳ đã trở thành biểu tượng, một hình ảnh khắc sâu vào ký ức của khán giả. Tiến Quân Ca và Giai Điệu Tự Hào vang lên, chạm đến trái tim của hàng triệu người dân Việt Nam. Đó không chỉ là màn trình diễn của một nghệ sĩ, mà còn là tiếng lòng của một người con đất Việt. Giọng hát vang vọng khắp quảng trường, hòa cùng hình ảnh lá cờ đỏ sao vàng tung bay, khiến người nghe không khỏi "nổi da gà" và xúc động nghẹn ngào.

Mỹ Tâm và khoảnh khắc hát Tiến Quân Ca x Giai Điệu Tự Hào cùng bé Thủy Tiên tại Đại lễ 2/9

Chỉ một khoảnh khắc ấy thôi cũng đủ để khán giả hiểu vì sao suốt gần 25 năm qua, ánh hào quang của Mỹ Tâm vẫn bền bỉ rực rỡ. Ban tổ chức Đại lễ 2/9 lựa chọn Mỹ Tâm cất cao tiếng hát trong phần Quốc ca đã cho thấy thông điệp "Tổ quốc trong tim". Không ai khác, Mỹ Tâm là ngôi sao hội tụ đủ tài - trí - đức để đảm đương vị trí này. Cái tên Mỹ Tâm cũng có nghĩa là “trái tim đẹp”, ở khoảnh khắc ấy, trái tim đẹp nhất là trái tim hướng về Tổ quốc.

Sau khoảnh khắc để đời này, chúng tôi được dịp trò chuyện cùng Mỹ Tâm, cùng chị hồi tưởng lại cảm xúc thiêng liêng khi biểu diễn dưới bóng cờ Tổ quốc, ngay trong thời khắc cả nước hướng về Quảng trường Ba Đình. Mỹ Tâm chân thành bày tỏ, giấc mơ của cô gái trẻ năm nào đã trở thành hiện thực, và chị xác định rõ sứ mệnh nghệ thuật của mình là gì ở thời điểm này.

Sân khấu đồng diễn tại Quảng trường Ba Đình trong Lễ kỷ niệm Quốc khánh 2/9 mang một ý nghĩa đặc biệt. Chị đã thực hiện nghi lễ hát Quốc ca ngay tại trái tim của đất nước. Cảm nhận của chị về khoảnh khắc đó, có khác gì so với cảm giác chị từng có trong các buổi biểu diễn lớn khác?

Tôi thật sự thấy mình may mắn khi được trao vinh hạnh lớn lao này. Cảm xúc này không thể so với bất kỳ cảm xúc nào mình đã từng có. Bởi vì tôi không đứng đó như một ca sĩ, mà là một người con của đất nước. Được cất tiếng hát dưới lá cờ Tổ quốc, ngay trước Lăng Bác, giữa hàng triệu trái tim cùng chung nhịp đập, thật sự thiêng liêng và xúc động vô cùng, không gì có thể so sánh được trong hành trình làm người con của đất nước.

Chị miêu tả màn trình diễn 2/9 là "ngắn nhất" nhưng "xúc động nhất". Sự xúc động này có phải chỉ đến từ sự thiêng liêng của không gian và thời khắc lịch sử, hay còn đến từ một ý nghĩa cá nhân sâu sắc hơn, một sự cộng hưởng giữa hành trình nghệ thuật của chị với lý tưởng của dân tộc?

Tôi nghĩ đó là sự cộng hưởng của cả hai. Không gian và thời khắc ấy đã quá thiêng liêng, nhưng khi nhìn lại hành trình hơn 20 năm ca hát, tôi thấy như mình được trở về nơi khởi đầu của lý tưởng sống. Giấc mơ của cô gái trẻ năm nào lần đầu ra Hà Nội viếng Lăng Bác giờ đã thành hiện thực - được hát giữa Quảng trường Ba Đình, hát ngay Lăng Bác trong một khoảnh khắc lịch sử thiêng liêng của dân tộc. Không còn điều gì hạnh phúc và tự hào hơn.

Chị nói rằng kể từ sau đêm diễn này, chị "càng phải sống bình thường, không nên làm quá". Đây là một quan điểm rất khác biệt. Chị có thể giải thích rõ hơn về ý nghĩa của việc "sống bình thường" đối với một người của công chúng, và vì sao sự bình thường đó lại trở nên quan trọng hơn sau sự kiện mang tính lịch sử như vậy?

Sống bình thường đối với tôi chính là giữ sự giản dị, biết ơn và cân bằng. Chỉ có sự bình thường mới giúp tôi cảm nhận trọn vẹn niềm hạnh phúc đang có và giữ cho tâm hồn trong trẻo để tiếp tục bước tới. Trải qua khoảnh khắc lịch sử lớn lao như vậy, tôi càng thấy mình cần phải khiêm nhường. Bởi vì tôi chỉ là một phần nhỏ góp phần vào ngày Đại lễ của dân tộc thôi.

Khán giả rất ấn tượng với hình ảnh chị xuất hiện giản dị trong tà áo dài trắng và tóc búi thấp. Đây có phải là một lựa chọn có chủ ý của chị để hòa mình vào không khí thiêng liêng của buổi lễ? Chị có thể tiết lộ thêm về quá trình tập luyện và những khó khăn, kỷ niệm đáng nhớ trong hai ngày ngắn ngủi chuẩn bị cho sự kiện này?

Tôi chọn áo dài trắng vì sự giản dị, tinh khôi, cài huy hiệu cờ đỏ sao vàng để thể hiện niềm tự hào dân tộc của mình. Tôi chỉ nghĩ điều đó phù hợp với Đại lễ. Việc trao đổi bài vở diễn ra từ 1 tháng trước, gần đến ngày thì tôi ra tập cùng mọi người. Tôi và cả ê-kíp cũng như tất cả nghệ sĩ hầu như ai cũng thức nguyên đêm đến sáng để chuẩn bị cho buổi diễu hành vào Quảng trường Ba Đình, nhưng không ai mệt mỏi gì cả mà tinh thần luôn phấn khởi, háo hức vui tươi.

Khi tập và hát Giai Điệu Tự Hào, tôi đã nghẹn ngào rưng rưng. Tự nhiên không hát được luôn. Có lẽ nhờ vậy mà bài hát càng cảm xúc hơn nữa.

Màn trình diễn của chị cùng bé Thủy Tiên đã chạm đến trái tim nhiều người. Chị đã làm thế nào để tạo được sự kết nối và hòa hợp với một bạn diễn nhí ngay từ lần gặp đầu tiên, tạo nên một khoảnh khắc vừa thiêng liêng vừa gần gũi như vậy?

Thật ra tôi không làm gì nhiều, bé Thủy Tiên đã mang đến sự hồn nhiên trong trẻo rồi. Bé rất thông minh và tập trung. Tôi chỉ cần nắm tay và đồng hành cùng bé thôi. Sự hoà hợp này phải cảm ơn đến Ban tổ chức và Đạo diễn âm nhạc đã kết nối những thế hệ một cách tinh ý và tuyệt vời, cùng với giọng đọc thiêng liêng của Bác vang lên khiến tim mình và người nghe thổn thức xúc động. Tất cả đã tạo nên một khoảnh khắc linh thiêng khó tả.

Đứng trước hàng triệu người dân cả nước trong một sự kiện mang tầm vóc quốc gia, áp lực lớn nhất đối với chị là gì? Và trong sự nghiệp đầy rực rỡ của mình, chị có nghĩ rằng khoảnh khắc đứng hát trên Quảng trường Ba Đình là đỉnh cao thăng hoa nhất, vượt lên trên tất cả những concert hoành tráng đã từng có?

Áp lực lớn nhất với tôi là giữ được sự bình tĩnh. Khi tiếng nhạc vang lên thì áp lực đó đã biến mất, chỉ còn sự xúc động. Tôi cứ nhìn thẳng vào lăng Bác và hát với đầy sự tự hào, biết ơn. Bằng sự chân thành tuyệt đối của mình, cảm giác lúc đó như có một sự rung cảm mãnh liệt xuyên qua tim mình, thật sự xúc động. Với tôi, chắc chắn khoảnh khắc đó là dấu mốc mang tính lịch sử và là khoảnh khắc đẹp nhất trong sự nghiệp, vượt lên trên tất cả những concert hoành tráng từng có. Vì khi có đất nước mới có chúng ta. Vậy thì có gì để so sánh?

Là nghệ sĩ có tiếng nói và tầm ảnh hưởng, chị nghĩ vai trò của mình khi tham gia vào các sự kiện văn hóa mang tính biểu tượng như Đại lễ Quốc khánh 2/9 là gì? Đó có phải là một cách để chị thể hiện trách nhiệm của mình với cộng đồng và đất nước?

Tôi nghĩ đó là tinh thần trách nhiệm, là sự đóng góp và cống hiến. Âm nhạc có sức lan tỏa, và nếu giọng hát tôi có thể mang lại cảm xúc và chạm đến trái tim nhiều người trong những sự kiện trọng đại như vậy, thì đó là cơ hội để tôi có thể thực hiện trọng trách của mình với Tổ quốc. Các bạn thế hệ trẻ sẽ nhìn thấy đó mà cố gắng phấn đấu hơn để đóng góp cho quê hương đất nước mình.

Nhiều người nhận xét chị ngày càng rạng rỡ, trẻ trung và tràn đầy năng lượng tích cực. Liệu sự bình thản và giản dị mà chị hướng tới trong cuộc sống có phải là bí quyết lớn nhất giúp chị giữ gìn được nhan sắc và tinh thần tươi trẻ của mình?

Có thể đúng là vậy. Tôi không có bí quyết gì đặc biệt, chỉ là mỗi ngày cố gắng sống cân bằng, giữ tâm thế tích cực và cho đi nhiều hơn. Khi sống bình thản và biết yêu thương, năng lượng tích cực sẽ tự nhiên lan tỏa, và đó cũng là cách để tôi trẻ trung hơn. Có bạn còn hỏi tôi ăn gạo gì, uống nước gì mà trẻ thế, tự nhiên trả lời ngay là tôi ăn gạo quê hương, uống nước nhớ nguồn nên trẻ đó.

Gần đây, nhiều nghệ sĩ đã ra mắt các sản phẩm âm nhạc mang màu sắc dân tộc, truyền thống hoặc về quê hương đất nước. Mỹ Tâm cũng kết hợp với DTAP trong ca khúc Mùa Gió Thổi Trên Mái Nhà, mang đến nhạc phẩm xúc động về cách người Việt Nam đùm bọc nhau vượt qua thiên tai, bão lũ. Với những hoạt động cộng đồng thường xuyên của chị, chị có dự định sẽ thực hiện một dự án âm nhạc nào đó theo chủ đề này trong thời gian tới, hay sẽ tiếp tục giữ phong cách riêng như chị đã luôn làm?

Tôi luôn để âm nhạc đến một cách tự nhiên. Mùa Gió Thổi Trên Mái Nhà vô tình ra mắt đúng lúc miền Trung quê tôi chịu bão nên đã trở thành một lời xoa dịu. Tôi sẽ tiếp tục làm những gì mình thấy phù hợp, có thể là dự án cộng đồng, hoặc có thể là những ca khúc tình yêu đời thường, miễn là giữ được sự chân thành thì âm nhạc, bài hát nào cũng sẽ được sự lan toả.

Cám ơn chị vì những chia sẻ chân thành này!