Mỹ Tâm nói thẳng: "Không ai bỏ mấy chục tỷ ra làm cho vui"

Vừa qua, tại chương trình Tết bền Tết khởi, ca sĩ Mỹ Tâm đã chia sẻ quan điểm của mình về việc làm phim.

Cô nói: "Tất nhiên, không ai bỏ ra mấy chục tỷ chỉ để làm cho vui, không suy nghĩ gì. Tôi nghĩ, làm cái gì cũng phải suy nghĩ, trăn trở.

Mỹ Tâm

Tất cả ekip hàng trăm con người, mấy chục khâu đều phải suy nghĩ, đặt ra câu hỏi làm sao để tốt nhất có thể. Tôi cũng không ngoại lệ.

Ở một khía cạnh nào đó, tôi cũng may mắn vì có kinh nghiệm trong showbiz, có những cảm nhận riêng kha khá để bắt đầu vào một dự án.

Tôi không bao giờ để mình quá tự tin hoặc quá hời hợt. Lúc nào tôi cũng tỉnh táo, tập trung để làm dự án sao cho tốt nhất. Tôi phải trăn trở là điều dĩ nhiên. Sau những trăn trở đó, tôi phải trả lời được câu hỏi làm như vậy cuối cùng là để làm gì.

Khi đã trả lời được thì tôi sẽ làm trong tâm thế hưng phấn, vui vẻ, nhiều năng lượng để làm việc. Từ đó thì mọi thứ tự nhiên sẽ suôn sẻ.

Trong bất cứ dự án nào thì mọi người cũng đều phải trăn trở nhưng dự án đó có thành công hay không còn phải suy xét về nhiều mặt.

Không thể nói một bộ phim doanh thu thấp là phim tệ hoặc phim có doanh thu cao là quá đỉnh. Không thể nói như vậy, có nhiều cái để cảm nhận, suy nghĩ.

Đã làm thì phải làm thật thì mới có sai chứ không có làm thử mà sai. Cái gì mà nói chỉ làm thử là sai, theo kinh nghiệm của tôi là vậy còn mọi người thì tôi không biết.

Ví dụ, nếu tôi cứ nói làm thử cái này xem sao thì tôi hay bị sai lắm vì khi nghĩ làm thử là trong đầu đã không có sự quán chiếu rõ, không đặt nhiều suy nghĩ , trăn trở vào nó.

Tất nhiên cũng có cái làm thử mà thành công thì là may mắn. Ngược lại, có những cái làm thật mà không được như kỳ vọng, tôi cũng không cho đó là sai mà chỉ coi là bài học cho mình.

Trước đây tôi hay nghĩ rằng mình sai quá khi làm cái này cái kia rồi buồn. Sau này tôi nhận ra phải nhờ cái đó mà mình học được nhiều bài học, không phải sai. Từ đó, tôi thấy mọi thứ bình thường, không sao cả".

Mỹ Tâm đang lấn sân lĩnh vực điện ảnh khi tự bỏ tiền sản xuất phim điện ảnh thứ hai mang tên Tài.