Mỹ Tâm cầm xấp phong bì tiền mặt, cúi đầu trước nhân viên lớn tuổi

Vừa qua, ca sĩ Mỹ Tâm đã họp với các nhân viên trong công ty của mình. Nữ ca sĩ có một hành động khiến ai cũng bất ngờ.

Cô cầm một xấp phòng bì dày cộp để thưởng lớn cho nhân viên. Cô nói: "Cảm ơn mọi người rất nhiều, chúc mọi người năm mới có nhiều sức khỏe. Chúc mọi người có một năm mới thành công".

Mỹ Tâm

Ai nấy đều vui mừng, hoan hỉ khi nhận thưởng từ "sếp lớn" Mỹ Tâm. Nữ ca sĩ cũng nhiệt tình với các nhân viên khi tự tay cầm phong bao tới đưa cho từng người một.

Thậm chí, khi đưa phong bao cho một nhân viên lớn tuổi, Mỹ Tâm cũng cúi đầu lễ phép và nói: "Cái này con dành tặng riêng cho cô. Con chúc cô có nhiều sức khỏe. Con cảm ơn cô nhiều. Chúc cô một năm thành công". Hành động này của Mỹ Tâm nhận được nhiều sự khen ngợi từ khán giả.

Sau khi đã thưởng tiền xong hết cho các nhân viên, Mỹ Tâm thốt lên: "Giờ chỉ còn tôi thôi", khiến ai cũng bật cười.

Năm qua là một năm thành công rực rỡ với Mỹ Tâm khi cô có màn biểu diễn đáng nhớ tại A80 và tổ chức liveshow 40 nghìn người tại sân vận động Mỹ Đình kín vé.

Mỹ Tâm là một trong những nghệ sĩ có sức ảnh hưởng bền bỉ nhất trong làng nhạc Việt suốt hơn hai thập kỷ qua. Khởi đầu từ những năm đầu thập niên 2000, cô nhanh chóng tạo dựng vị thế nhờ giọng hát mezzo-alto đặc trưng, dày dặn và đầy nội lực. Thay vì chạy theo những trào lưu ngắn hạn, Mỹ Tâm tập trung vào dòng nhạc Pop-soul và Ballad, tạo nên hàng loạt "bản hit" quốc dân gắn liền với thanh xuân của nhiều thế hệ.

Phong cách làm việc của cô được đánh giá là chuyên nghiệp và quyết liệt, thể hiện qua việc tự sáng tác, sản xuất album và tổ chức các liveshow quy mô lớn. Dù sở hữu lượng người hâm mộ đông đảo bậc nhất, cô vẫn giữ được lối sống kín tiếng về đời tư và phong thái giao tiếp gần gũi, tự nhiên.