Ông Jack Buckby - một nhà bình luận của Tạp chí 19FortyFive (1945), lập luận rằng "vũ khí kỳ diệu" của Nga - xe tăng T-14 Armata, chiến đấu cơ tàng hình Su-57, tiêm kích MiG-35 và Tổ hợp Hàng không Tầm xa Tiên tiến (PAK DA) - đang gặp phải vấn đề về sự khác biệt giữa kế hoạch đã đề ra và việc triển khai thực tế.

"Nga có những tham vọng lớn, nhưng các chương trình vũ khí tương lai của nước này đang gặp khó khăn trong việc theo kịp kỳ vọng", tác giả viết.

Theo quan điểm của ông Buckby: "Các loại vũ khí của Nga - từ xe tăng T-14 Armata đến máy bay chiến đấu tàng hình Su-57 - "được thiết kế để mở rộng sức mạnh quân sự của đất nước".

"Nhưng hiện nay, nhiều phát triển ấn tượng nhất vẫn chỉ là các nguyên mẫu quy mô nhỏ hoặc mô hình sản xuất giai đoạn đầu, và một số dường như còn quá xa vời so với việc đưa vào sử dụng, đến mức có thể sẽ không bao giờ xuất hiện trên thị trường".

Nhà quan sát khẳng định rằng “khoảng cách giữa những gì quảng cáo (hoặc cần) và những gì họ thực sự có thể triển khai đang ngày càng mở rộng, làm dấy lên vô số nghi ngờ nghiêm trọng về khả năng hiện đại hóa lực lượng vũ trang của nước này trong thời chiến”.

Tác giả khẳng định rằng một trong những chương trình bị ảnh hưởng nhất là tiêm kích Su-57. "Ước tính đến đầu năm 2026, sẽ chỉ có chưa đến 20 chiếc Su-57 hoạt động, bất chấp việc Nga đã giới thiệu loại máy bay này tại Triển lãm Hàng không Dubai 2025, tuyên bố có sự quan tâm và nhu cầu cao từ quốc tế đối với sản phẩm này", ông Buckby khẳng định.

Nga đang gặp nhiều vấn đề với những "vũ khí tương lai" của mình.

Vào tháng 11, Sergei Bogdan - phi công trưởng của Công ty Sukhoi thuộc Tập đoàn Chế tạo Máy bay Thống nhất (UAC), một thành viên của Tập đoàn Công nghệ nhà nước Rostec, Anh hùng Nga và phi công thử nghiệm, đã xác nhận rằng phiên bản xuất khẩu của máy bay chiến đấu thế hệ thứ năm Su-57, số hiệu 59, đã được trưng bày tại triển lãm ở Dubai.

Cũng trong tháng đó, Giám đốc điều hành của UAC - ông Vadim Badekha, thông báo rằng họ đã giao 2 máy bay chiến đấu Su-57 cho một khách hàng nước ngoài.

Mặc dù vậy, triển vọng dành cho Su-57 là không cao, bởi nó chưa hoàn thiện tính năng theo thiết kế và sự nghi ngại của khách hàng khi có nguy cơ phải nhận hàng loạt lệnh trừng phạt nặng nề từ phía Mỹ.