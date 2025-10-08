Sau một thời gian dài im lặng, Lầu Năm Góc đang chuẩn bị công bố người chiến thắng trong cuộc đấu thầu phát triển máy bay chiến đấu thế hệ thứ 6 trên tàu sân bay theo chương trình F/A-XX, dự kiến thay thế tiêm kích hạm F/A-18E/F Super Hornet hiện tại. Thông tin này được Reuters đăng tải.

Theo ấn phẩm, quyết định lựa chọn nhà thầu có thể được công bố sớm nhất là trong tuần này. Vào hôm 3 tháng 10, Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ Pete Hegseth đã phê duyệt việc tiếp tục quá trình lựa chọn.

Đồng thời các nguồn tin lưu ý rằng các giai đoạn trước của chương trình đã nhiều lần gặp phải những trở ngại về kỹ thuật và thủ tục hành chính, có thể làm chậm lại quá trình phát triển.

Sự chậm trễ trong việc triển khai F/A-XX phản ánh những vấn đề rộng hơn trong quá trình phát triển lực lượng hàng không Hải quân Hoa Kỳ - đặc biệt là các cuộc thảo luận về vai trò của tàu sân bay trong cuộc đối đầu tiềm tàng với Trung Quốc.

Nếu nguồn tài trợ cho chương trình này bị cắt giảm hoặc trì hoãn một lần nữa, Mỹ có nguy cơ không còn tiêm kích hạm hiện đại trên tàu sân bay vào những năm 2030, điều này có thể làm suy yếu khả năng duy trì sức mạnh toàn cầu của họ.

Một chiếc máy bay có thể là tiêm kích NGAD thế hệ tiếp theo, cảnh quay trích từ video của Northrop Grumman.

Xung đột về tài chính là một trong những lý do chính dẫn đến sự chậm trễ. Ban đầu, Lầu Năm Góc chỉ yêu cầu 74 triệu đô la để duy trì "mức độ phát triển tối thiểu".

Tuy nhiên một số quan chức đã đề xuất hoãn chương trình trong 3năm do nghi ngờ về khả năng sẵn sàng về mặt kỹ thuật và năng lực chuỗi cung ứng.

Mặc dù vậy, Quốc hội và Hải quân Hoa Kỳ vẫn thúc đẩy việc lựa chọn tiếp tục. Là một phần của gói ngân sách khổng lồ mùa hè này, Quốc hội đã phân bổ 750 triệu đô la để đẩy nhanh quá trình phát triển F/A-XX, đồng thời dành thêm 1,4 tỷ đô la ngân sách cho năm tài chính 2026.

Cùng lúc đó, các cuộc thảo luận đang diễn ra tại Lầu Năm Góc liên quan đến khả năng của các nhà thầu tiềm năng - Boeing và Northrop Grumman - trong việc thực hiện dự án đúng thời hạn.

Đặc biệt, năng lực nhân sự của Boeing đang bị nghi ngờ sau khi giành được hợp đồng sản xuất máy bay F-47 cho Không lực Hoa Kỳ.

Về phần mình, Northrop đang phải đối mặt với chi phí gia tăng trong chương trình tên lửa liên lục địa Sentinel, nhằm thay thế loại Minuteman III đã lỗi thời.

Số lượng máy bay F/A-XX, chi phí và tiến độ thực hiện chương trình vẫn được giữ bí mật. Đồng thời, Hải quân Hoa Kỳ vẫn tiếp tục có kế hoạch mua hơn 270 máy bay chiến đấu F-35C từ Lockheed Martin, vốn đã bị loại khỏi cuộc cạnh tranh F/A-XX hồi đầu năm nay.

Dự kiến việc sản xuất hàng loạt F/A-XX sẽ bắt đầu vào những năm 2030 và F/A-18 sẽ tiếp tục hoạt động ít nhất cho đến những năm 2040. Mỹ sẽ phải cấp tốc hoàn thành chương trình khi tốc độ chế tạo J-35 của Trung Quốc dự báo sẽ tăng vọt trong thời gian tới.