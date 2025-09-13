Mỹ sốc nặng khi đồng minh lớn chọn SAMP/T thay vì Patriot

Đan Mạch cuối cùng đã quyết định lựa chọn hệ thống tên lửa phòng không tầm xa của mình, đó là SAMP/T NG của châu Âu, khi nhận xét chúng vượt trội Patriot của Mỹ. Đồng thời, chúng ta đang nói về ít nhất 4 khẩu đội sẽ được đặt hàng.

Các hệ thống phòng không tầm ngắn và tầm trung bổ sung cũng sẽ được mua sắm, nâng tổng số khẩu đội (đơn vị hỏa lực) lên 32. Tổng chi phí cho hợp đồng này, theo chính phủ, sẽ là 58 tỷ kroner Đan Mạch, tương đương khoảng 7,77 tỷ euro.

Chi phí và số lượng đã bao gồm cả gói mua sắm khẩn cấp các hệ thống NASAMS, IRIS-T và VL MICA được công bố trước đó.

Việc lựa chọn nhiều nhà cung cấp được giải thích là do theo cách này, quá trình giao hàng sẽ diễn ra sớm hơn. Đồng thời số lượng cụ thể các hệ thống phòng không chưa được công bố, chỉ có dự đoán về việc Đan Mạch sẽ đặt mua 4 tổ hợp SAMP/T NG.

Thời gian giao hàng không chỉ quan trọng, mà còn bởi Đan Mạch hiện không có bất kỳ hệ thống phòng không mặt đất nào, họ phải dựa hoàn toàn vào không quân trong vai trò này. Nhưng dù cho máy bay chiến đấu F-35 thế hệ thứ năm có tốt đến đâu, chúng cũng không thể hoàn toàn chiếm lĩnh không phận.

Hệ thống tên lửa phòng không châu Âu SAMP/T.

Lựa chọn SAMP/T NG được xem là quyết định đúng đắn của Đan Mạch, bởi tổ hợp này không chỉ rẻ hơn (xét đến mức giá "trên trời" của Patriot), mà còn giúp tiếp nhận nhanh hơn rất nhiều lần.

Xét cho cùng, hệ thống Patriot đang tồn đọng rất nhiều đơn đặt hàng, trong khi vũ khí của châu Âu lại không có đơn hàng nào. Hơn nữa hợp đồng mới có thể cho phép tăng sản lượng tên lửa, một vấn đề lớn đối với SAMP/T.

Về NASAMS của Na Uy, IRIS-T của Đức và VL MICA của Pháp, Đan Mạch muốn tiếp tục mua một số loại, nhưng vẫn chưa công bố cụ thể. Chúng sẽ chiếm lĩnh vị trí trong lưới lửa tầm ngắn và tầm trung.

Điều này nghĩa là, Đan Mạch đang hình thành một hệ thống phòng thủ toàn diện theo cấp bậc, trong đó đáng chú ý là việc bổ sung 16 hệ thống pháo phòng không Skyranger 30 đã mua trước đó. Tuy nhiên để đảm bảo đầy đủ khả năng đánh chặn, Đan Mạch rõ ràng sẽ cần mua thêm các tổ hợp mới trong tương lai.

Một điểm thú vị ở chỗ SAMP/T NG thực chất được cho là sẽ trở thành phiên bản tương tự Patriot PAC-3 MSE, vốn đã chứng minh khả năng chống lại các mục tiêu đạn đạo và cả tên lửa siêu thanh ở Ukraine.

Tuy nhiên đối với phiên bản mới của tổ hợp này tại châu Âu, một biến thể tên lửa phòng không nâng cấp đang được thử nghiệm trên các mục tiêu tương tự .

Nhìn chung, bất chấp tất cả các đơn đặt hàng từ Đan Mạch, đây là một lựa chọn tốt, ưu tiên tốc độ và tính sẵn sàng, cũng như hỗ trợ ngành công nghiệp quốc phòng châu Âu.