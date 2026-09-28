Mỹ sợ Burevestnik mang đầu đạn hạt nhân chọc thủng ‘Vòm vàng’

Theo truyền thông Mỹ, tên lửa hành trình động cơ hạt nhân Burevestnik của Nga có khả năng chọc thủng hệ thống "Vòm vàng" (Golden Dome) của Mỹ.

Theo bài viết của tác giả Ajay Kothari trên tờ Washington Examiner, Nga đang thử nghiệm một tên lửa hành trình chạy bằng năng lượng hạt nhân có khả năng bay gần như vô tận, từ bất kỳ hướng nào và không bị radar phát hiện, trong khi Mỹ không chế tạo bất cứ thứ gì tương tự.

Tờ báo này lưu ý, điều này đặt ra mối đe dọa nghiêm trọng đối với hệ thống phòng thủ tên lửa “Vòm vàng” (Golden Dome) của Mỹ.

Bài báo lưu ý, tên lửa hành trình tầm xa 9M730 Burevestnik của Nga có thể mang đầu đạn hạt nhân bay với tốc độ từ 850 đến 1.300km/h ở độ cao từ 25 đến 10m. Nó có có khả năng bay vô hạn nhờ động cơ hạt nhân và có khả năng né tránh tất cả các hệ thống phòng thủ tên lửa hiện có.

“Trong cuộc thử nghiệm đã được công bố, tên lửa 9M730 Burevestnik đã bay liên tục 15 giờ và gần 14.000km, nó còn có khả năng xuyên thủng “Vòm vàng”, tờ Washington Examiner cảnh báo.

Tác giả bài báo cho biết thêm, thay vì nỗ lực lặp lại bước đột phá về mật độ năng lượng mà Nga đã đạt được, nhiều nhà phân tích Mỹ lại chỉ đơn giản là xem nhẹ điều đó.

Bài báo phê phán quan điểm này thật nguy hiểm và thiển cận. Để răn đe và duy trì sự cân bằng, Mỹ cần có chương trình động cơ đẩy hạt nhân của riêng mình, và cần phải thực hiện ngay bây giờ, nhưng giới chức lãnh đạo Mỹ lại không thực hiện kế hoạch này.

“Việc cho phép Nga và Trung Quốc phát triển công nghệ này trong khi chúng ta đứng ngoài cuộc nguy hiểm đến mức nào? Vô cùng nguy hiểm và cũng thật thiển cận”, bài báo phê phán.

Trước đây, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã tuyên bố hoàn thành tốt đẹp các cuộc thử nghiệm tên lửa hành trình động cơ hạt nhân Burevestnik vào tháng 10 năm ngoái.

Các nhà phân tích đã lưu ý vào thời điểm đó rằng, điều này xảy ra đúng vào thời điểm Nhà Trắng đang cân nhắc quyết định cho phép Lầu Năm Góc chuyển giao tên lửa hành trình Tomahawk cho Ukraine.

Theo Washington Examine



