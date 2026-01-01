Mỹ siết trừng phạt, Nga ‘cắn răng’ giảm giá dầu cực sâu cho khách ‘ruột’, chỉ còn hơn 20 USD/thùng

Nga đã giảm mạnh giá dầu bán cho Ấn Độ, với một số lô hàng gần đây được định giá thấp tới 22-25 USD/thùng, khi Moscow đang nỗ lực giữ chân khách hàng trong bối cảnh các lệnh trừng phạt của Mỹ ngày càng siết chặt.

Tờ Financial Times (FT) dẫn lời cựu giám đốc điều hành cấp cao tại 1 công ty năng lượng Nga cho biết, các nhà máy lọc dầu ở Ấn Độ đã bắt đầu từ chối một số lô hàng nhất định vì lệnh trừng phạt của chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump buộc các nhà xuất khẩu Nga phải giảm giá mạnh để giải phóng hàng tồn kho.

Trong một số trường hợp, mức chiết khấu đối với dầu thô Urals của Nga vượt 25 USD/thùng. Đối với một số lô hàng riêng lẻ, mức giảm có thể lên tới gần 40 USD.

Theo tờ The Moscow Times, dữ liệu chính thức từ Bộ Phát triển Kinh tế Nga cho thấy giá xuất khẩu trung bình của dầu thô Urals đã giảm xuống còn 39 USD/thùng trong tháng 12, mức thấp nhất kể từ đại dịch COVID-19.

Giá tiếp tục giảm trong tháng 1, xuống còn 34-36 USD vào giữa tháng và phục hồi nhẹ lên 36-38 USD vào cuối tháng.

“Nếu Mỹ siết chặt các lệnh trừng phạt hơn nữa, cách duy nhất chúng tôi có thể bán dầu là thông qua đường ống dẫn dầu”, nguồn tin nói với FT. Ngoại trừ giai đoạn đại dịch năm 2020, lần cuối cùng Nga bán dầu với giá tương đương 22-25 USD/thùng là vào năm 2003.

Theo dữ liệu thị trường, trong giai đoạn cao điểm, Ấn Độ từng nhập khẩu hơn 2 triệu thùng dầu Nga mỗi ngày. Đến tháng 12 vừa qua, con số này giảm xuống khoảng 1,3 triệu thùng/ngày, song vẫn cao hơn đáng kể so với mức trung bình trước xung đột Nga - Ukraine. Các nhà phân tích nhận định, trong ngắn hạn, lượng nhập khẩu nhiều khả năng tiếp tục duy trì quanh ngưỡng này.﻿

Thực tế, Ấn Độ đã chủ động đa dạng hóa nguồn nhập khẩu. Số quốc gia cung cấp dầu cho Ấn Độ đã tăng lên 41 nước, so với 27 nước vài năm trước. Dù vậy, việc đa dạng hóa không đồng nghĩa với từ bỏ các nguồn cung có lợi nhất về giá. Trong bối cảnh nhu cầu tiêu thụ nhiên liệu trong nước tiếp tục tăng, Ấn Độ khó có thể từ bỏ dầu Nga nếu không có bước ngoặt lớn.

Sản lượng dầu mỏ của Nga năm 2025 cũng chỉ đạt 512 triệu tấn, mức thấp nhất kể từ năm 2009 khi Nga sản xuất 494,2 triệu tấn. Ngay cả trong giai đoạn đại dịch năm 2020, sản lượng cũng cao hơn một chút, ở mức 512,7 triệu tấn.

Trước đó, có thông tin cho rằng Lukoil, nhà sản xuất dầu tư nhân lớn nhất của Nga, đã yêu cầu chính phủ Nga hỗ trợ ngân sách sau khi giá dầu thô của Nga giảm mạnh, hiện đang được bán với mức chiết khấu gần 50% so với giá chuẩn toàn cầu.

Các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái của Ukraine vào các nhà máy lọc dầu và cơ sở hạ tầng nhiên liệu của Nga đã làm giảm công suất lọc dầu của Nga, đặc biệt là ở các khu vực phía tây. Điều này vừa làm giảm khả năng lọc và dự trữ dầu của Nga, vừa gia tăng áp lực phải xuất khẩu dầu thô nhanh chóng do công suất lưu trữ và lọc dầu trong nước không đủ.

Theo United24﻿, FT