Đây là điều hầu như chưa từng có trong lịch sử cận đại Mỹ.

Phạm nhân Nidal Hasan. Ảnh: Reuters/Tư liệu

Trong một động thái chưa từng có tiền lệ, Mỹ sẽ phát trực tiếp vụ thi hành án tử hình bằng đội hành quyết vào ngày 3/12 đối với Nidal Hasan, kẻ từng sát hại 13 người tại căn cứ Fort Hood, Texas, trong vụ xả súng đẫm máu năm 2009, Reuters dẫn nguồn tin Lầu Năm Góc cho biết.

Nidal Hasan, cựu bác sĩ tâm thần của Lục quân Mỹ, sẽ trở thành người đầu tiên bị quân đội Mỹ xử bắn kể từ năm 1945.

Trước đó, hôm 8/10, Bộ trưởng Quốc phòng Pete Hegseth đã chia sẻ trên chương trình Human Events Daily của Real America's Voice rằng ông có kế hoạch công khai vụ thi hành án của Hasan. Lúc đó, ông Hegseth không nêu rõ phương thức thực hiện.

Ông Hegseth cho biết việc quyết định thi hành án tử hình Hasan bằng đội hành quyết tại Fort Hood vào một ngày thứ Năm lúc 1 giờ chiều — khung giờ, ngày trong tuần và địa điểm trùng khớp với vụ xả súng năm 2009 — là một quyết định "hiển nhiên".

"Chúng tôi sẽ đảm bảo rằng mọi người có thể theo dõi và sự việc được công khai. Bởi vì người dân cần phải hiểu rằng... có những hậu quả nghiêm trọng đối với những hành vi kiểu này", ông Hegseth nói.

Đề xuất của ông Hegseth đã được Tổng thống Trump ký duyệt, Lầu Năm Góc tiết lộ hồi đầu tuần. Theo luật pháp quân sự Mỹ, Tổng thống Mỹ phải phê duyệt hình thức tử hình bằng đội hành quyết.

Theo CBS News, dù các vụ thi hành án đôi khi vẫn có sự chứng kiến của một nhóm nhỏ người dân, bao gồm các phóng viên và thân nhân các nạn nhân, nhưng việc một vụ tử hình tại Mỹ được mở rộng cho đông đảo công chúng theo dõi là điều hầu như chưa từng có trong lịch sử cận đại.

Vụ tử hình công khai cuối cùng tại Mỹ được ghi nhận diễn ra vào năm 1936, khi Rainey Bethea bị treo cổ vì tội hiếp dâm tại Kentucky, một sự kiện mà các báo cáo khi đó ghi nhận đã thu hút đám đông khoảng 20.000 người.

Quyết định của ông Hegseth được đưa ra sau một tiến trình kháng cáo kéo dài của Hasan. Hắn đã tự bào chữa tại phiên tòa, và trong một diễn biến khá hy hữu, hắn liên tục mâu thuẫn với chính các luật sư dự khuyết do tòa chỉ định, những người lo ngại rằng Hasan đang cố tình tìm kiếm án tử hình.

Vụ xả súng xảy ra chỉ vài tuần trước khi Hasan, nay đã 56 tuổi, dự kiến được điều động đến Afghanistan. Hắn bị liệt một phần và phải ngồi xe lăn sau khi bị cảnh sát bắn trọng thương trong lúc bắt giữ.

Một bồi thẩm đoàn quân sự đã tuyên án tử hình Hasan vào tháng 8/2013, sau khi kết luận hắn phạm 45 tội danh mưu sát và cố ý mưu sát do nổ súng bằng súng ngắn gắn ống ngắm laser tại một cơ sở y tế trong căn cứ quân sự rộng lớn ở miền trung Texas.

Theo Trung tâm Thông tin Tử hình, những trường hợp thi hành án bằng đội hành quyết cuối cùng được ghi nhận trong quân đội Mỹ diễn ra vào năm 1945.

Hiện có ít nhất 5 bang tại Mỹ duy trì hình thức xử tử bằng đội hành quyết trong luật định. Năm 2025, bang South Carolina đã tiến hành vụ tử hình bằng hình thức này đầu tiên tại Mỹ trong vòng 15 năm qua.

Tử hình bằng đội hành quyết là một trong số các hình thức tử hình mà chính quyền Trump gần đây đã bổ sung vào danh sách các hình thức được phép áp dụng cho các tội ác liên bang nghiêm trọng nhất, bên cạnh ghế điện và phòng hơi ngạt.

Số lượng các lựa chọn thi hành án liên bang được mở rộng một phần do những khó khăn ngày càng tăng trong việc mua thuốc tiêm độc dược.