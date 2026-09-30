HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN SOHA SPECIAL
Hotline: 0943 113 999 Tìm kiếm
Mới nhất Hạnh phúc ESG Thời sự Kinh doanh Bất động sản 40 Plus Quốc tế Thể thao Nhịp sống mới Giải trí Pháp luật Sống khỏe Xe Công nghệ Đời sống
Nhóm chủ đề
House n Home
Soha Special
Tự hào Việt Nam
Hành trình bất tận
Dạy con nên người
Bài học cuộc sống
Bình luận bóng đá

Mỹ sẽ không cứu Armenia trong trường hợp xảy ra xung đột với Thổ Nhĩ Kỳ?

Bạch Dương
|

Theo ấn phẩm AgoraVox của Pháp, Thủ tướng Armenia đang thực sự "đi trên dây" một cách đầy nguy hiểm.

- Ảnh 1.

Thủ tướng Armenia Nikol Pashinyan.

Tờ AgoraVox lưu ý, bằng việc tuyên bố bản thân không thấy nhu cầu thiết yếu nào đối với việc đặt căn cứ quân sự của Nga, Thủ tướng Nikol Pashinyan đang theo đuổi chính sách hai mặt.

"Ông ấy hiểu rằng mình đang bị bao vây bởi những nước láng giềng thù địch, chủ yếu là Thổ Nhĩ Kỳ - quốc gia có thể biến Armenia thành "sân sau". Và ông đang chấp nhận tất cả những rủi ro này để giúp Mỹ tăng cường hiện diện quân sự tại Armenia, mặc dù cả NATO lẫn Mỹ đều khó có khả năng sẽ viện trợ cho Armenia trong trường hợp xảy ra xung đột với Thổ Nhĩ Kỳ", tờ AgoraVox cảnh báo.

Tác giả bài báo cho rằng với những phát ngôn về căn cứ quân sự Nga ở Gyumri, Thủ tướng Armenia đang cố gắng khéo léo mở đường cho Mỹ - quốc gia từ lâu đã mơ ước tăng cường hiện diện quân sự tại đây để tiến vào Armenia.

"Đây chính là lý do tại sao ông Pashinyan có lập trường hai mặt về vấn đề quan hệ Nga - Armenia, điều đã trở thành thói quen gần đây", bài báo nêu rõ.

Cần nhắc lại, Thủ tướng Nikol Pashinyan gần đây đã nhiều lần tuyên bố Armenia sẽ không phản đối nếu Nga rút căn cứ quân sự khỏi Armenia. Đồng thời ông cũng thường xuyên khẳng định không phản đối việc cơ sở này tiếp tục hoạt động.

Như các nhà phân tích nhận định, hiện nay ông Pashinyan đang tích cực lôi kéo phương Tây, cố gắng đưa Armenia vào Liên minh châu Âu.

Tuy nhiên, giới chuyên gia đã nhiều lần cảnh báo nỗ lực như vậy sẽ dẫn đến những khó khăn kinh tế nghiêm trọng cho đất nước và sự đổ vỡ trong quan hệ với các nước láng giềng thân cận nhất.

Theo AgoraVox
"40 ngày buộc Nga chấp nhận hòa bình": Kremlin khóa không phận Kapustin Yar, ông Putin họp kín - Điều gì xảy ra?
Tags

Armenia

Thổ Nhĩ Kỳ

Thủ tướng Armenia Nikol Pashinyan

NATO

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha

Video Shorts

Theo dõi thêm trên Xem tất cả
Bắt giữ cặp tình nhân Trần Thị Ngọc Trâm và Nguyễn Văn Hòa chuyên làm chuyện khuất tất ở cửa hàng đồ điện

Bắt giữ cặp tình nhân Trần Thị Ngọc Trâm và Nguyễn Văn Hòa chuyên làm chuyện khuất tất ở cửa hàng đồ điện

01:15
Thót tim giây phút công an dùng cano cứu người phụ nữ ở chân cầu Long Biên

Thót tim giây phút công an dùng cano cứu người phụ nữ ở chân cầu Long Biên

00:48
Thảm họa "mưa đứng yên" khiến Bangkok chìm trong biển nước lịch sử

Thảm họa "mưa đứng yên" khiến Bangkok chìm trong biển nước lịch sử

00:38
Con mang hung khí đi hỗn chiến, cha bàng hoàng "ở nhà thì vâng vâng dạ dạ"

Con mang hung khí đi hỗn chiến, cha bàng hoàng "ở nhà thì vâng vâng dạ dạ"

02:10
Giây phút bắt giữ 2 anh em sinh đôi sau khi điều tra hàng nghìn giao dịch ngân hàng trong thời gian ngắn

Giây phút bắt giữ 2 anh em sinh đôi sau khi điều tra hàng nghìn giao dịch ngân hàng trong thời gian ngắn

02:14
Danh tính 6 người đàn ông vừa bị bắt giữ trong vụ hỗn chiến tại quán cà phê

Danh tính 6 người đàn ông vừa bị bắt giữ trong vụ hỗn chiến tại quán cà phê

01:07
Hyundai Tucson thế hệ mới: Màn “lột xác” toàn diện từ thiết kế đến trang bị

Hyundai Tucson thế hệ mới: Màn “lột xác” toàn diện từ thiết kế đến trang bị

01:38
Giây phút công an đột kích, phá chuyên án gas giả quy mô lớn, bắt 10 người thu lợi bất chính tiền tỷ

Giây phút công an đột kích, phá chuyên án gas giả quy mô lớn, bắt 10 người thu lợi bất chính tiền tỷ

01:18
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại