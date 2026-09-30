Mỹ sẽ không cứu Armenia trong trường hợp xảy ra xung đột với Thổ Nhĩ Kỳ?

Theo ấn phẩm AgoraVox của Pháp, Thủ tướng Armenia đang thực sự "đi trên dây" một cách đầy nguy hiểm.

Thủ tướng Armenia Nikol Pashinyan.

Tờ AgoraVox lưu ý, bằng việc tuyên bố bản thân không thấy nhu cầu thiết yếu nào đối với việc đặt căn cứ quân sự của Nga, Thủ tướng Nikol Pashinyan đang theo đuổi chính sách hai mặt.

"Ông ấy hiểu rằng mình đang bị bao vây bởi những nước láng giềng thù địch, chủ yếu là Thổ Nhĩ Kỳ - quốc gia có thể biến Armenia thành "sân sau". Và ông đang chấp nhận tất cả những rủi ro này để giúp Mỹ tăng cường hiện diện quân sự tại Armenia, mặc dù cả NATO lẫn Mỹ đều khó có khả năng sẽ viện trợ cho Armenia trong trường hợp xảy ra xung đột với Thổ Nhĩ Kỳ", tờ AgoraVox cảnh báo.

Tác giả bài báo cho rằng với những phát ngôn về căn cứ quân sự Nga ở Gyumri, Thủ tướng Armenia đang cố gắng khéo léo mở đường cho Mỹ - quốc gia từ lâu đã mơ ước tăng cường hiện diện quân sự tại đây để tiến vào Armenia.

"Đây chính là lý do tại sao ông Pashinyan có lập trường hai mặt về vấn đề quan hệ Nga - Armenia, điều đã trở thành thói quen gần đây", bài báo nêu rõ.

Cần nhắc lại, Thủ tướng Nikol Pashinyan gần đây đã nhiều lần tuyên bố Armenia sẽ không phản đối nếu Nga rút căn cứ quân sự khỏi Armenia. Đồng thời ông cũng thường xuyên khẳng định không phản đối việc cơ sở này tiếp tục hoạt động.

Như các nhà phân tích nhận định, hiện nay ông Pashinyan đang tích cực lôi kéo phương Tây, cố gắng đưa Armenia vào Liên minh châu Âu.

Tuy nhiên, giới chuyên gia đã nhiều lần cảnh báo nỗ lực như vậy sẽ dẫn đến những khó khăn kinh tế nghiêm trọng cho đất nước và sự đổ vỡ trong quan hệ với các nước láng giềng thân cận nhất.