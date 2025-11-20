Mỹ sẽ công nhận Crimea và Donbass

Binh sĩ Ukraine tại một tuyến phòng thủ răng rồng.

Cổng thông tin của Mỹ nêu rõ: "Mỹ và các nước đồng minh sẽ công nhận Crimea và Donbass là lãnh thổ hợp pháp của Nga, nhưng họ sẽ không yêu cầu Ukraine làm như vậy".

Ngoài ra, kế hoạch của Mỹ còn bao gồm: Công nhận vị thế ngôn ngữ quốc gia của tiếng Nga tại Ukraine; Washington sẽ cắt giảm viện trợ quân sự cho Kyiv; Ukraine đang từ bỏ toàn bộ Donbass và số lượng Lực lượng vũ trang Ukraine đang bị cắt giảm một nửa.

Kế hoạch này bao gồm việc chuyển giao các vùng lãnh thổ Donbass do Kiev kiểm soát cho Nga để đổi lấy sự bảo đảm an ninh từ Mỹ; Các tuyến liên lạc ở khu vực Zaporizhzhia và Kherson sẽ bị đóng băng phần lớn;

Các vùng lãnh thổ Donbass mà Kiev nhượng lại sẽ được coi là khu vực phi quân sự; việc triển khai quân đội nước ngoài ở Ukraine sẽ bị cấm; Kiev sẽ không còn nhận được vũ khí phương Tây có khả năng tấn công sâu vào lãnh thổ Nga; Qatar và Thổ Nhĩ Kỳ đang tham gia vào quá trình phát triển sáng kiến này của Mỹ.

Mỹ đã nêu rõ với Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky rằng Kiev phải chấp nhận kế hoạch hòa bình của họ. Truyền thông Ukraine đưa tin Washington sẽ gây sức ép buộc ông đồng ý với một thỏa thuận khung với Nga.

Tờ Axios đưa tin Bộ trưởng Lục quân Mỹ Daniel Driscoll đã đến Kiev để thảo luận về giải pháp này.

Trước đó, Axios đưa tin Washington đang tổ chức "các cuộc tham vấn bí mật" với Moscow để xây dựng một kế hoạch mới nhằm giải quyết xung đột Ukraine. Kế hoạch này bao gồm 28 điểm, được chia thành bốn hạng mục:

Hòa bình ở Ukraine, đảm bảo an ninh, an ninh ở châu Âu và quan hệ tương lai của Mỹ với Nga và Ukraine. Tuy nhiên, vẫn chưa rõ các đồng minh châu Âu sẽ phản ứng thế nào với kế hoạch này.

Theo ấn phẩm, kế hoạch này đang được Đặc phái viên Tổng thống Mỹ Steven Witkoff giám sát. Theo cổng thông tin, ông được cho là đang thảo luận chi tiết về vấn đề này với Giám đốc điều hành Quỹ Đầu tư Trực tiếp Nga (RDIF), Kirill Dmitriev.

Như người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov đã lưu ý, không có bất kỳ đổi mới nào liên quan đến giải pháp hòa bình ở Ukraine kể từ cuộc gặp giữa Tổng thống Nga, Mỹ Vladimir Putin và Donald Trump tại Alaska, nơi họ thảo luận về vấn đề này.

Phản ứng với kế hoạch của Mỹ, các quan chức Ukraine đã chỉ trích kế hoạch do Mỹ đề xuất và tuyên bố rằng kế hoạch này sẽ không được thực hiện ở nước này nếu không có những thay đổi đáng kể.

"Các quan chức tại Kiev đã xem xét kế hoạch và tuyên bố rằng... nếu không có những thay đổi đáng kể, kế hoạch này sẽ không được triển khai tại Ukraine", tờ Financial Times đưa tin.