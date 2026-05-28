Mỹ sẽ cần nhiều năm để bổ sung kho vũ khí sau cuộc chiến với Iran

Sao Đỏ
|

Các nhà thầu quốc phòng Mỹ cần ít nhất 3 năm để bổ sung kho dự trữ 3 hệ thống vũ khí chủ chốt đã được sử dụng tích cực trong cuộc chiến với Iran.

Mỹ cần nhiều năm khôi phục kho vũ khí sau xung đột với Iran năm 2026 - Ảnh 1.

Hãng tin AP cho biết điều này, dẫn nguồn từ một báo cáo đã được công bố của Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế (CSIS).

Báo cáo lưu ý rằng việc cạn kiệt nguồn dự trữ có thể hạn chế đáng kể hỏa lực của Mỹ trong trường hợp xảy ra xung đột tiềm tàng với Trung Quốc.

Đây là trường hợp các tên lửa hành trình Tomahawk, cũng như tên lửa phòng không dành cho các hệ thống Patriot và THAAD.

"Mỹ đủ đạn dược cho bất kỳ kịch bản chiến tranh nào có thể xảy ra với Iran, nhưng việc cạn kiệt kho dự trữ đã tạo ra điểm yếu trước nguy cơ xung đột ở Tây Thái Bình Dương", CSIS nhận định.

Phân tích này dựa trên dự thảo ngân sách quốc phòng của Mỹ năm 2027 do chính quyền Tổng thống Donald Trump đề xuất, với tổng số tiền là 1,5 nghìn tỷ USD. Tài liệu này nhấn mạnh sự gia tăng đáng kể chi tiêu cho vũ khí công nghệ cao.

Mặc dù nhận được sự ủng hộ lưỡng đảng trong Quốc hội về nhu cầu bổ sung kho dự trữ, vấn đề chính hiện nay không phải kinh phí mà là thời gian.

CSIS lưu ý việc mở rộng năng lực sản xuất và chế tạo các hệ thống tên lửa tinh vi cần nhiều năm. Vì vậy, giai đoạn dễ bị tổn thương sẽ kéo dài ít nhất cho đến khi kho dự trữ được khôi phục về mức trước đây và sẽ mất thời gian lâu hơn nữa để đạt được khối lượng cần thiết theo yêu cầu của các nhà chiến lược quân sự.

Mỹ cần nhiều năm khôi phục kho vũ khí sau xung đột với Iran năm 2026 - Ảnh 2.

Kho vũ khí chính xác của Mỹ đã suy giảm nặng nề và cần nhiều thời gian để khôi phục.

Mặc dù quy mô chính xác của kho dự trữ đạn dược vẫn được giữ bí mật, các nhà phân tích của CSIS cho biết tài liệu ngân sách công khai của Lầu Năm Góc đủ để ước tính tốc độ sản xuất.

Tổng thống Donald Trump và Bộ trưởng Quốc phòng Pete Hegseth khẳng định Quân đội Mỹ có khả năng tiến hành bất kỳ cuộc xung đột nào.

Đồng thời họ kêu gọi các công ty quốc phòng đẩy nhanh sản xuất đạn dược. Tháng trước, ông Hegset nói với các nhà lập pháp rằng chi tiêu quân sự dưới thời chính quyền Trump sẽ cho phép các nhà sản xuất tăng gấp đôi hoặc thậm chí gấp ba công suất.

Giảm lượng dự trữ đạn dược là một trong những chủ đề chính được thảo luận trong nhiều phiên điều trần gần đây của Quốc hội Mỹ.

Đảng Dân chủ sử dụng lập luận này như một lời chỉ trích đối với cuộc chiến Iran. Đây là chiến dịch được ông Trump phát động mà không có sự chấp thuận từ các nhà lập pháp.

Theo AP
Khám xét khẩn cấp nơi làm việc, bắt giam Chủ tịch HĐQT Vũ Hoàng Long SN 1984 và 16 'đàn em'

