Mỹ sẽ bán siêu pháo HIMARS cho quốc gia Tây Á trong thương vụ nửa tỷ USD

Hải Yến |

Mỹ phê duyệt khả năng bán HIMARS cho Bahrain, trị giá tới 500 triệu USD, gồm 4 bệ phóng cùng gói huấn luyện và bảo đảm.

Mỹ bán siêu pháo HIMARS cho Bahrain trong thương vụ 500 triệu USD - Ảnh 1.

HIMARS trong một cuộc tập trận. Nguồn ảnh: Quân đội Hoa Kỳ

Bộ Ngoại giao Mỹ đã chấp thuận khả năng bán hệ thống pháo phản lực phóng loạt M142 HIMARS cho Bahrain với tổng giá trị tối đa 500 triệu USD. Thông tin được Cơ quan Hợp tác An ninh Quốc phòng (DSCA) công bố.

Theo thỏa thuận, Bahrain sẽ nhận 4 bệ phóng HIMARS và 3 hệ thống điều khiển hỏa lực pháo binh chiến thuật.

Gói mua sắm còn bao gồm ống phóng huấn luyện M28A2, các trung tâm điều khiển hỏa lực đặt trên xe cơ động cao, xe vận chuyển và nạp đạn M1084A3, hệ thống tăng cường tầm nhìn cho lái xe, máy thu GPS AN/PSN-13, cùng huấn luyện nhân sự, tài liệu kỹ thuật, bảo đảm hậu cần và dịch vụ kỹ thuật.

DSCA nhấn mạnh chi phí cuối cùng có thể thấp hơn mức 500 triệu USD tùy điều kiện hợp đồng. Nhà thầu chính sẽ là Lockheed Martin (bang Texas).

Mỹ bán siêu pháo HIMARS cho Bahrain trong thương vụ 500 triệu USD - Ảnh 2.

Một hệ thống pháo phản lực phóng loạt Himars của Vệ binh Quốc gia California. Ảnh: Vệ binh Quốc gia California.

HIMARS hiện là một trong những hệ thống pháo phản lực hiện đại được sử dụng rộng rãi nhất thế giới. Hệ thống này đang biên chế hoặc đã được đặt hàng tại 17 quốc gia, gồm Hoa Kỳ, Ukraine, Ba Lan, Romania, Singapore, Jordan, Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất, Morocco, Italy, Croatia, Lithuania, Latvia, Estonia, cũng như Canada, Na Uy, Australia và Bahrain.

Đài Loan (Trung Quốc) gần đây thông báo kế hoạch tăng cường đáng kể lực lượng với lô HIMARS và hệ thống phòng không NASAMS mới.

Sau khi hoàn tất mua sắm, Đài Loan sẽ có 57 hệ thống HIMARS và kho đạn ATACMS tầm xa được mở rộng. Việc mua thêm 28 hệ thống HIMARS được ước tính trị giá 1,33 tỷ USD, còn 9 tổ hợp NASAMS cùng hơn 300 tên lửa các loại có chi phí khoảng 3,7 tỷ USD.

Tháng 5 năm nay, Tiểu đoàn Pháo binh Dã chiến Thiết giáp số 58 của Mỹ đã tiến hành lần bắn đạn thật đầu tiên với HIMARS, luyện hiệp đồng với đồng minh và thể hiện mức sẵn sàng tác chiến của hệ thống trong nhiều kịch bản.

Trước đó, theo Militarnyi, các kỹ sư Mỹ đã biến một container chở hàng thành bệ phóng cho loại đạn sử dụng với hệ thống HIMARS.

