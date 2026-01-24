Đội ngũ kỹ sư của Ingalls Shipbuilding (thuộc Huntington Ingalls Industries - HII) đã hoàn thành thành công các cuộc thử nghiệm trên biển đối với tàu khu trục DDG-1000 Zumwalt sau khi nâng cấp để tích hợp tên lửa siêu thanh được phát triển theo chương trình (CPS ) của Mỹ.



"Chúng tôi đã đạt được một cột mốc quan trọng với khách hàng Hải quân và các đối tác trong ngành công nghiệp khi thúc đẩy nỗ lực hiện đại hóa phức tạp này cho tàu khu trục lớp Zumwalt đầu tiên", Giám đốc điều hành của Ingalls Shipbuilding - ông Brian Blanchette cho biết.

Chiếc USS Zumwalt đã đến xưởng đóng tàu Pascagoula để hiện đại hóa vào tháng 8 năm 2023. Ngay sau khi đến, tàu được đưa tới ụ khô. Quá trình nâng cấp bao gồm việc tháo dỡ hai khẩu pháo 155 mm và lắp đặt bệ phóng tên lửa siêu thanh chống hạm tại vị trí của chúng. Vào tháng 12 năm 2024, tàu Zumwalt được đưa ra khỏi ụ khô và tiếp tục chuẩn bị cho nhiệm vụ triển khai mới.

Chiếc tàu khu trục lớp Zumwalt thứ ba và cũng là cuối cùng - USS Lyndon B. Johnson, hiện đang trải qua quá trình nâng cấp tương tự, quyết định này đã được đưa ra trước khi tàu đi vào hoạt động.

Chiếc tàu thứ hai thuộc lớp - USS Michael Monsoor sẽ được trang bị vũ khí siêu thanh sau này, trong đợt bảo trì định kỳ. Việc nâng cấp cả 3 tàu khu trục dự kiến ​​sẽ hoàn tất vào năm 2029.

Khu trục hạm Zumwalt sẽ có khả năng tấn công cực mạnh nhờ tên lửa siêu thanh.

CPS là một chương trình quốc phòng ưu tiên cao của Hoa Kỳ được thiết kế để cung cấp khả năng tấn công chính xác phi hạt nhân, có thể tiêu diệt các mục tiêu có giá trị cao ở bất cứ đâu trên thế giới trong một khoảng thời gian giới hạn.

Hệ thống này dựa trên một phương tiện phóng hai tầng, đường kính 87,6 cm, mang theo một thân tàu lượn siêu thanh thông dụng (C-HGB).

Phương tiện phóng nâng tàu lượn lên và tăng tốc nó đến tốc độ siêu thanh, sau đó tàu lượn tách khỏi phương tiện phóng và lượn về phía mục tiêu với tốc độ vượt quá Mach 5 (6.125 km/h), thực hiện các thao tác cơ động trong không trung và né tránh những hệ thống phòng không tiên tiến của đối phương.

Trong khi Lục quân sẽ sử dụng hệ thống CPS trên các bệ phóng trên đất liền, Hải quân Mỹ chủ yếu phát triển một bệ phóng được sửa đổi dành cho các tàu chiến mặt nước và sau đó là cho tàu ngầm. Khu trục hạm Zumwalt được trang bị 4 ống phóng thẳng đứng 87 inch, mỗi ống chứa 3 tên lửa siêu thanh C-HGB.

Vào tháng 5 năm 2025, một vụ phóng thử nghiệm nguyên mẫu tên lửa siêu thanh chống hạm đã diễn ra. Hệ thống sử dụng phương pháp đẩy khí lạnh, cho phép tên lửa thoát khỏi buồng phóng một cách an toàn và đạt độ cao cần thiết trước khi động cơ tầng một được kích hoạt.