Mỹ sắp có bom xuyên mới mạnh vượt trội loại đã tấn công Iran

Vào ngày 22 tháng 6 năm 2025, Không lực Hoa Kỳ đã sử dụng bom xuyên hầm ngầm hạng nặng GBU-57 MOP trong tình huống chiến đấu lần đầu tiên, khi 7 máy bay ném bom tàng hình Northrop B-2 Spirit thả 14 quả bom loại này xuống nhà máy làm giàu uranium Fordow của Iran và cơ sở hạt nhân Natanz.

Hiện tại, người Mỹ đang tìm kiếm một vũ khí thay thế cho loại bom phá boongke mạnh mẽ nói trên, loại bom đã được sử dụng để tấn công Iran vào thời điểm đó.

Giới truyền thông biết rằng Không quân Mỹ đã ký hợp đồng hai năm với Hiệp hội nghiên cứu ứng dụng để phát triển và chế tạo nguyên mẫu bom phá boongke mới, tạm gọi là Bom xuyên phá thế hệ tiếp theo (NGP), để thay thế GBU-57A/B MOP đã đề cập ở trên - loại bom được đưa vào sử dụng từ năm 2011.

Tập đoàn Boeing - đơn vị đã phát triển và sản xuất GBU-57A/B MOP cho biết, họ đang hợp tác với ARA để tạo ra một loại đạn mới và nhà thầu phụ này xác nhận rằng hai bên đang chế tạo cụm đuôi cho quả bom và sẽ hỗ trợ tích hợp hoàn toàn.

Bom xuyên phá boong ke thế hệ mới của Mỹ sẽ còn tốt hơn cả GBU-57A/B MOP.

Vào tháng 2 năm 2024, Không lực Hoa Kỳ đã nêu rõ trong yêu cầu cung cấp thông tin về loại bom mới rằng nguyên mẫu của nó sẽ nặng không quá 10 tấn và được trang bị một số hiệu ứng nổ phân mảnh cũng như xuyên phá nhất định. Điều này nghĩa là bom mới sẽ nhẹ hơn đáng kể so với GBU-57 A/B hiện có, tuy vậy hiệu suất của nó sẽ tốt hơn.

Ngoài ra, yêu cầu của USAF còn nêu rõ nhà cung cấp có nghĩa vụ giao cho khách hàng khoảng 10 quả bom cỡ nhỏ và 3 - 5 quả bom cỡ lớn trong vòng 18 - 24 tháng kể từ ngày ký hợp đồng.

Hệ thống dẫn đường của chúng phải có khả năng hoạt động trong điều kiện đối phương hạn chế hoặc vô hiệu hóa hoàn toàn tín hiệu định vị GPS, cũng như gây nhiễu bằng các biện pháp tác chiến - đối kháng điện tử.