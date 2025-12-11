Mỹ rót 100 triệu USD cho thế hệ tên lửa SiAW và AARGM-ER tấn công tầm xa

Hình ảnh mô phỏng tên lửa AARGM-ER. (Ảnh của Northrop Grumman)

Không quân Mỹ đã trao cho Northrop Grumman Systems Corporation một hợp đồng trần trị giá tới 100 triệu USD nhằm thúc đẩy 2 chương trình vũ khí tấn công chủ chốt:

Vũ khí Tấn công Tầm gần (Stand-In Attack Weapon, SiAW) và Tên lửa Dẫn đường Chống bức xạ Tầm mở rộng (Advanced Anti-Radiation Guided Missile–Extended Range, AARGM-ER).

Hợp đồng này hỗ trợ cả sản xuất lẫn nghiên cứu — phát triển đến ngày 31/12/2034, theo thông tin từ Trung tâm Quản lý Vòng đời Không quân Hoa Kỳ tại Căn cứ Không quân Eglin, bang Florida.

Chi tiết hợp đồng và nguồn lực

Theo thông báo, “hợp đồng này cung cấp các nỗ lực hỗ trợ công việc phù hợp với Đường dẫn Mua sắm Trung cấp cho SiAW và hỗ trợ cả sản xuất lẫn nghiên cứu và phát triển thiết kế phần cứng AARGM-ER, kỹ thuật hệ thống và tích hợp, mô hình hóa hệ thống, thử nghiệm và đánh giá năng lực, cũng như năng lực sửa chữa cho các tài sản thử nghiệm đã được bàn giao.

Hợp đồng được cấp theo hình thức mua sắm độc quyền. Tại thời điểm trao hợp đồng, Không quân đã phân bổ 18.701 USD từ quỹ nghiên cứu và phát triển của Năm Tài khóa 2025 để khởi động các hoạt động chương trình.

Theo Không quân, công việc sẽ được thực hiện tại cơ sở của Northrop Grumman ở Northridge, bang California, nơi các kỹ sư sẽ tập trung vào phát triển phần cứng, tích hợp, mô hình hóa và năng lực bảo trì — duy trì cho cả hai hệ thống vũ khí trong tương lai.

Mục tiêu kỹ-chiến thuật của SiAW và AARGM-ER

Stand-In Attack Weapon được thiết kế để cho phép phi công Mỹ tấn công các mục tiêu giá trị cao, được bảo vệ từ bên trong không-gian bị tranh chấp.

Trong khi đó, AARGM-ER là vũ khí dẫn đường chống bức xạ thế hệ tiếp theo của quân đội Mỹ, được phát triển để vô hiệu hóa radar phòng không đối phương ở tầm xa.

Nó xây dựng trên chương trình AARGM cơ bản nhưng có khung thân và các thành phần nội bộ được thiết kế lại nhằm hỗ trợ tốc độ siêu thanh và tăng khả năng sống sót.

Mặc dù Không quân không công bố số lượng hay lịch trình giao hàng, các quan chức nhấn mạnh rằng hợp đồng bao gồm cả nỗ lực phát triển lẫn năng lực sửa chữa cho các tài sản thử nghiệm đã được triển khai hoặc đã bàn giao.