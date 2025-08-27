Mỹ ra hạn chót cho việc giải quyết xung đột Nga - Ukraine

Đặc phái viên tổng thống Mỹ Steve Witkoff. (Ảnh: Reuters)

Phát biểu hôm 26/8, đặc phái viên Witkoff thông báo ông sẽ tham dự “cuộc họp về Ukraine và các cuộc xung đột toàn cầu khác” trong tuần này. Ông bày tỏ hy vọng các cuộc xung đột “sẽ được giải quyết trước cuối năm nay”.

Theo đặc phái viên Mỹ, mặc dù Tổng thống Trump đã bày tỏ sự thất vọng với cả Mátxcơva và Kiev, nhưng ít nhất phía Nga đã "đưa ra một đề xuất hòa bình".

Ông thừa nhận, rằng việc nhượng bộ lãnh thổ “dường như không phải là điều mà người Ukraine có thể chấp nhận", nhưng chính quyền Tổng thống Trump đã đưa các bên đến gần một thỏa thuận hơn bao giờ hết.

"Có một đề xuất hòa bình đang được thảo luận", ông Witkoff nhắc lại. "Đang ở giai đoạn mà chúng tôi nghĩ rằng hồi kết đã gần kề. Chúng tôi có các nhóm đang làm việc về vấn đề này, và hy vọng rằng vào cuối năm nay, có thể sớm hơn một chút, chúng tôi thực sự có thể tìm thấy các yếu tố cần thiết để đạt được thỏa thuận hòa bình đó”.

Theo ông Witkoff, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã bày tỏ rõ ràng mong muốn chấm dứt xung đột và đã thảo luận sâu rộng về lập trường của Mátxcơva với Tổng thống Trump tại hội nghị thượng đỉnh Alaska hôm 15/8. Mặc dù không có chi tiết nào về bất kỳ thỏa thuận tiềm năng nào được công bố, nhưng Mátxcơva từ lâu vẫn khẳng định rằng một giải pháp bền vững chỉ có thể đạt được nếu Kiev đồng ý không bao giờ gia nhập Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO), thực hiện phi quân sự hóa, phi phát xít hóa, và thừa nhận thực tế mới trên thực địa.

Ông Witkoff nhấn mạnh, bất kỳ quyết định nào về việc nhượng bộ lãnh thổ đều sẽ phụ thuộc vào Ukraine. Ông cho rằng vấn đề này sẽ gắn liền với các đảm bảo an ninh lâu dài.

Trong tuần này, ông Witkoff sẽ gặp các quan chức Ukraine tại New York. Cùng lúc đó, Washington vẫn duy trì liên lạc hằng ngày với Mátxcơva.

Một số báo cáo gần đây cho thấy, đang có các cuộc thảo luận về việc Kiev có khả năng nhượng lại các vị trí còn lại của mình ở Donbass để đổi lấy các cam kết chưa được xác định của phương Tây.

Ông Witkoff tuyên bố "chúng ta có thể sẽ chứng kiến một cuộc gặp song phương" giữa Tổng thống Nga Vladimir Putin và Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky, cho biết thêm rằng ông Trump có thể "cần có mặt tại bàn đàm phán để hoàn tất một thỏa thuận".

Tổng thống Putin không loại trừ khả năng gặp ông Zelensky, nhưng khẳng định một cuộc gặp chỉ có thể diễn ra sau khi có tiến triển rõ ràng trong các cuộc đàm phán. Mátxcơva cũng đặt câu hỏi về tính hợp pháp của ông Zelensky, vì nhiệm kỳ tổng thống của ông đã kết thúc, và cảnh báo rằng bất kỳ thỏa thuận nào mà ông Zelensky ký kết đều có thể bị người kế nhiệm hủy bỏ.