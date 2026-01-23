Mỹ ra điều kiện để Trung Quốc mua dầu của Venezuela

Chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump cho phép Trung Quốc mua dầu của Venezuela nhưng không phải với giá “không công bằng, thấp hơn giá thị trường”, một quan chức Mỹ cho biết ngày 22/1.

Mặc dù dầu sẽ được bán trên thị trường toàn cầu, nhưng chính quyền ông Trump yêu cầu phần lớn phải được bán cho Mỹ, vị quan chức giấu tên cho biết. Mỹ tuyên bố sẽ kiểm soát việc bán dầu của Venezuela vô thời hạn sau khi lực lượng Mỹ bắt giữ Tổng thống Nicolas Maduro vào ngày 3/1.

“Nhờ chiến dịch thực thi pháp luật quyết đoán và thành công của Tổng thống Trump, người dân Venezuela sẽ nhận được mức giá công bằng cho dầu mỏ của họ từ Trung Quốc và các quốc gia khác, thay vì mức giá rẻ mạt”, người này nói.

Trung Quốc từ lâu đã là khách hàng mua dầu lớn nhất của Venezuela, và việc bán dầu đã giúp Caracas trả các khoản vay khổng lồ cho Bắc Kinh trong các thỏa thuận trả nợ bằng dầu mỏ.

Quan chức này cho biết chính quyền đang cho phép Trung Quốc mua dầu với “giá thị trường hợp lý – chứ không phải mức giá bất công, bị phá giá”, mà ông Maduro đã bán dầu cho Trung Quốc để trả nợ.

Tuần trước, Bộ trưởng Năng lượng Mỹ Chris Wright cho biết Mỹ đang nhận được khoảng 45 USD/thùng dầu của Venezuela, so với mức khoảng 31 USD mà Venezuela nhận được trước khi ông Maduro bị bắt.

Trong thỏa thuận bán dầu mỏ trị giá 2 tỷ USD giữa Mỹ và Venezuela, các công ty thương mại Trafigura và Vitol đã bán được khoảng 11 triệu thùng dầu, chiếm khoảng 1/4 giá trị thỏa thuận.

Trafigura đã hoàn tất thương vụ bán dầu thô đầu tiên cho khách hàng là công ty Repsol (Tây Ban Nha). Còn Vitol đã đàm phán bán hàng cho các nhà máy lọc dầu của Mỹ, bao gồm Valero và Phillips 66, cũng như cho nhà máy lọc dầu của họ ở Ý, theo các nguồn tin cho biết.

Tuần trước, các nhà giao dịch và phân tích cho biết, dự kiến nhập khẩu dầu của Trung Quốc từ Venezuela sẽ giảm mạnh bắt đầu từ tháng 2 do số lượng tàu chở dầu rời cảng giảm sau khi Mỹ giành quyền kiểm soát việc bán dầu của nhà sản xuất thuộc OPEC này.

Theo Reuters﻿