Mỹ quyết phá hệ thống đường hầm phòng thủ dưới lòng đất của Iran

Tổng thống Mỹ Donald Trump đe doạ phá huỷ núi Pickaxe, nằm gần cơ sở làm giàu uranium Natanz bị hư hại nặng nề của Iran.

Trong bức thư được tờ New York Times, Politico và nhiều hãng thông tấn khác thu thập được, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố tiếp tục cuộc tấn công vào Iran. “Tối nay chúng ta sẽ giáng cho họ một đòn rất mạnh và ngày mai chúng ta cũng sẽ tiếp tục giáng cho họ một đòn mạnh”, ông Trump nói.

Ngay sau đó, Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM) tuyên bố “bắt đầu tiến hành đêm tấn công thứ 3 liên tiếp” với loạt vụ nổ lớn được ghi nhận ở nhiều khu vực của Iran.

Tổng thống Mỹ Donald Trump. (Ảnh: Reuters)

Theo RT, nhà lãnh đạo Mỹ cũng đe doạ phá huỷ núi Pickaxe, nằm gần cơ sở làm giàu uranium Natanz bị hư hại nặng nề của Iran. Đây là địa điểm được phòng thủ kiên cố với 2 hệ thống đường hầm chôn sâu dưới lòng đất được nhiều chuyên gia đánh giá nằm ngoài tầm với của những quả bom xuyên hầm mạnh nhất trong kho vũ khí của Mỹ.

“Chúng ta sẽ chiếm được núi Pickaxe. Hãy bảo người Iran chuẩn bị sẵn sàng. Hãy cho họ biết chúng ta sắp đến, được chứ? Họ chẳng thể làm gì được đâu” , ông Trump tuyên bố.

Nhà lãnh đạo Mỹ tiếp tục nói: “Chúng tôi đang theo dõi sát sao. Chúng tôi không thấy hoạt động nào ở đó. Tình hình hạt nhân của họ không khả quan. Mỗi lần chúng tôi nghe nói về nó, chúng tôi lại cho nổ tung. Vì vậy, họ không thích nói về nó. Nhưng có lẽ chúng tôi sẽ thử nghiệm Pickaxe trong thời gian tương đối sớm thôi”.

Trong khi đó, Tổng thống Mỹ vẫn lạc quan về việc đạt được thoả thuận hoà bình với Iran. “ Vâng, tôi nghĩ một thỏa thuận là khả thi. Chắc chắn rồi. Chúng tôi đã đạt được thỏa thuận với họ 2 ngày trước và sau đó họ nói phải đàm phán thêm”, ông Trump cho hay.

Theo Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ, loạt cuộc tấn công mới nhất bắt đầu lúc 20h45 ngày 13/7 (giờ địa phương). CENTCOM cũng cho rằng Mỹ sẽ “tiếp tục gây tổn thất nặng nề cho lực lượng Iran và làm suy yếu khả năng tấn công dân thường vô tội, tàu thuyền thương mại ở eo biển Hormuz”.

Cùng với đó, lệnh phong tỏa được Mỹ tái áp đặt sẽ bắt đầu lúc 20h ngày 14/7 (giờ địa phương). Giá dầu tăng vọt hơn 9% khi cả 2 bên tấn công lẫn nhau, làm dấy lên lo ngại về một cuộc xung đột mới.