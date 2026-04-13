Mỹ phong tỏa eo biển Hormuz, nhưng dầu Iran vẫn 'lọt lưới': 4 triệu thùng dầu chuẩn bị cập cảng một quốc gia BRICS sau 7 năm vắng bóng

Hai siêu tàu chở dầu cỡ lớn đang chở đầy dầu thô Iran đã tiến vào khu vực ngoài khơi các cảng của Ấn Độ. Sự kiện này gây chú ý lớn vì đây có thể là những chuyến hàng dầu thô đầu tiên từ Tehran đến Ấn Độ trong gần 7 năm qua.

Diễn biến này xuất hiện đúng vào thời điểm chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump đang tăng cường các nỗ lực nhằm kiềm chế hoạt động xuất khẩu dầu mỏ của Iran.

Hồ sơ theo dõi vận tải hàng hải cho thấy tàu Felicity đã thả neo ngoài khơi cảng Sikka ở phía tây Ấn Độ vào tối chủ nhật.

Theo cơ sở dữ liệu Equasis, tàu Felicity thuộc sở hữu của Công ty Vận tải Dầu khí Quốc gia Iran. Con tàu này đang vận chuyển khoảng 2 triệu thùng dầu thô của Iran. Số hàng được bốc xếp từ trung tâm xuất khẩu đảo Kharg vào thời điểm giữa tháng 3.

Tàu chở dầu Iran Felicity (hạnh phúc) xuất hiện ở ngoài khơi Ấn Độ.

Cùng thời điểm đó, tàu Jaya cũng bắt đầu phát tín hiệu neo đậu gần khu vực Paradip trên bờ biển phía đông của Ấn Độ.

Tàu Jaya đã nhận 2 triệu thùng dầu thô từ đảo Kharg vào cuối tháng 2, trước khi các hoạt động quân sự giữa Mỹ, Israel và Iran leo thang. Thông tin về chủ sở hữu của tàu Jaya hiện không được ghi rõ trên hệ thống dữ liệu.

Tàu Jaya cũng xuất hiện ở phía đông Ấn Độ.

Sự xuất hiện của các tàu dầu này diễn ra trong bối cảnh chính sách đối ngoại của Mỹ có những điều chỉnh tạm thời. Thực tế, Ấn Độ đã không nhập khẩu dầu từ Iran kể từ năm 2019 do các lệnh trừng phạt nghiêm ngặt từ phía Mỹ.

Tuy nhiên, một văn bản miễn trừ được ban hành vào tháng trước đã cho phép các doanh nghiệp mua những lô dầu đang trên đường vận chuyển.

Mục tiêu của việc miễn trừ này là giảm thiểu tác động tiêu cực của cuộc chiến tại Trung Đông đối với nguồn cung năng lượng toàn cầu.

Ấn Độ hiện là quốc gia nhập khẩu dầu thô lớn thứ 3 thế giới. Chính phủ nước này đã tuyên bố sẽ tìm kiếm các nguồn cung từ Iran và các quốc gia khác để vượt qua cuộc khủng hoảng năng lượng hiện nay.

Mặc dù vậy, tương lai của các giao dịch này vẫn đang đối mặt với nhiều bất ổn. Tổng thống Donald Trump vừa tuyên bố kế hoạch phong tỏa các tàu thuyền đi qua eo biển Hormuz. Đây là nỗ lực của phía Mỹ nhằm chặn đứng hoàn toàn các chuyến hàng của Iran sau khi các cuộc đàm phán hòa bình không đạt được kết quả.

Hiện tại, các chuyên gia chưa rõ kế hoạch này sẽ ảnh hưởng như thế nào đến lệnh miễn trừ đã ban hành hoặc các hợp đồng mua bán đang thực hiện. Phía Mỹ từng cho phép bán các sản phẩm hóa dầu và dầu mỏ Iran đã được xếp lên tàu vào cuối tháng 3 để kiềm chế giá dầu thế giới đang tăng cao.

Danh tính đơn vị thu mua cụ thể của hai lô hàng trên vẫn chưa được tiết lộ chính thức. Theo dữ liệu từ Bloomberg, tập đoàn lọc dầu quốc doanh Ấn Độ (IOC) đã mua một lô dầu của Iran vào tuần trước nhưng không công bố tên tàu.

Tập đoàn IOC hiện đang vận hành các hoạt động tại cảng Paradip. Trong khi đó, cảng Sikka là nơi hoạt động của tập đoàn Reliance Industries Ltd và công ty Bharat Petroleum Corp.

Cho đến nay, các nhà máy lọc dầu thuộc sở hữu nhà nước của Ấn Độ vẫn chưa phản hồi các yêu cầu bình luận liên quan đến sự việc này. Tổng lượng dầu trên hai tàu Felicity và Jaya đạt mức 4 triệu thùng, đánh dấu một bước đi quan trọng trong việc tìm kiếm nguồn cung thay thế của các nhà máy lọc dầu tại Ấn Độ.