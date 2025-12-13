Tổng thống Donald Trump (phải) và Bộ trưởng Chiến tranh Mỹ Pete Hegseth

Theo đó, Tổng thống Mỹ ám chỉ khả năng Washington sẽ sớm triển khai các hoạt động quân sự trên bộ tại Venezuela. Động thái này diễn ra trong bối cảnh chính quyền Mỹ áp đặt thêm các biện pháp trừng phạt mới nhằm vào các tàu thuyền và doanh nghiệp vận tải liên quan đến ngành dầu mỏ của Venezuela, cũng như một số thân nhân của Tổng thống nước này, ông Nicolas Maduro.

Phát biểu với báo giới tại Nhà Trắng cùng ngày, Tổng thống Donald Trump cho biết các hành động nói trên "sẽ sớm được triển khai trên bộ", nhưng không nêu rõ thời điểm cụ thể hay phạm vi của chiến dịch.

Trả lời câu hỏi về việc liệu các biện pháp của Mỹ đối với Venezuela hiện chỉ tập trung vào cuộc chiến chống buôn lậu ma túy hay đã mở rộng sang lĩnh vực dầu mỏ, Tổng thống Trump cho rằng các hoạt động buôn bán ma túy trên biển đã giảm tới 92%, hàm ý những biện pháp cứng rắn trước đó của Washington đã phát huy hiệu quả.

Những tuyên bố mới nhất của Tổng thống Mỹ được đưa ra chỉ vài ngày sau khi lực lượng chức năng Mỹ thu giữ một tàu chở dầu ngoài khơi bờ biển Venezuela, làm gia tăng căng thẳng trong quan hệ giữa hai nước.

Tổng thống Trump (trái) xác nhận mới có cuộc điện đàm với Tổng thống Maduro hồi cuối tháng 11/2025

Theo báo El Pais, những tín hiệu trái chiều từ Tổng thống Donald Trump trong thời gian gần đây liên quan đến khả năng tấn công Venezuela đang khiến quan hệ song phương rơi vào trạng thái căng thẳng và bất định, làm dấy lên lo ngại về nguy cơ leo thang quân sự tại khu vực Mỹ Latinh.

Trong khi thế giới đã quen với phong cách khó đoán của ông Trump, giới quan sát cho rằng lập trường của Nhà Trắng đối với Venezuela hiện nay đặc biệt mâu thuẫn. Có thời điểm, Tổng thống Trump công khai đe dọa sẽ phát động một chiến dịch tấn công trên bộ nhằm vào quốc gia Nam Mỹ này, tuyên bố sẽ "quét sạch" các băng nhóm buôn ma túy. Tuy nhiên, ngay sau đó, ông lại cho nối lại các chuyến bay hồi hương người nhập cư Venezuela và để ngỏ khả năng giải quyết khủng hoảng thông qua đàm phán.

Các khảo sát dư luận tại Mỹ cho thấy khoảng 70% người dân phản đối hành động quân sự nhằm vào Venezuela. Giáo sư David Smilde, Đại học Tulane, cho rằng đây là yếu tố quan trọng buộc Tổng thống Trump phải cân nhắc lại, bởi một cuộc can thiệp quân sự kéo dài và tốn kém sẽ không nhận được sự ủng hộ của cử tri.

Mặc dù vậy, Mỹ đã triển khai một lực lượng quân sự chưa từng có tại khu vực Caribe kể từ đầu tháng 9, bao gồm hàng chục tàu chiến, tàu sân bay Gerald Ford lớn nhất thế giới, tàu ngầm hạt nhân cùng khoảng 15.000 binh sĩ. Động thái này được xem là nhằm gây sức ép tối đa, dù đến nay vẫn chưa có mệnh lệnh hành động cụ thể.