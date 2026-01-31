"Máy bay chiến đấu Su-35 thế hệ thứ tư của Nga sở hữu những đặc tính hiệu năng ấn tượng, nhưng nó lại tồn tại một vấn đề nghiêm trọng", chuyên gia Harrison Kass, một nhà bình luận của Tạp chí 19FortyFive (1945) nhận xét.

Vị chuyên gia cho rằng có lẽ ở mức độ lớn nhất (trong số các loại vũ khí khác), máy bay chiến đấu được chia thành các bộ phận “cố định” và “biến đổi” - những chi tiết rất khó thay đổi/cải tiến (nếu có thể), và những thứ tương đối dễ thay thế trong quá trình hiện đại hóa.

Tác giả lưu ý rằng Su-35 dựa trên Su-27, “có đặc tính khí động học tuyệt vời, khả năng cơ động cao với động cơ điều khiển hướng lực đẩy, tầm hoạt động xa và khả năng mang theo vũ khí hạng nặng”.

"Nhưng những đặc điểm này lại phải trả giá bằng diện tích phản xạ tín hiệu radar cao và hệ thống kết nối - tích hợp dữ liệu yếu hơn so với các máy bay chiến đấu hàng đầu của phương Tây hay Trung Quốc", tác giả khẳng định.

"Khả năng kết nối và tích hợp dữ liệu yếu hơn" là một thành phần "biến đổi", và chỉ liên quan yếu đến thành phần "cố định". Đây không phải là "cái giá phải trả cho những lợi thế" - mà đó là những thiếu sót nghiêm trọng trong lĩnh vực thiết bị và công nghệ.

Theo đánh giá của ông Kass, Su-35 là một chiến đấu cơ đáng gờm, nhưng cũng là "dấu hiệu của sự trì trệ trong quá trình chuyển đổi sang sức mạnh không quân thế hệ tiếp theo thực sự. Nhược điểm rất rõ ràng - thiếu khả năng tàng hình là một vấn đề nghiêm trọng".

Tiêm kích Su-35 bị đánh giá không phù hợp cho những cuộc chiến tương lai.

Tác giả khẳng định rằng Su-35 đánh dấu sự kết thúc của quá trình phát triển máy bay chiến đấu thế hệ thứ tư tại Nga, chứ không phải là sự khởi đầu của thế hệ thứ năm.

Thật vậy, Flanker là một máy bay chiến đấu thế hệ thứ tư đáng gờm. Nhưng trong kỷ nguyên được định nghĩa bởi công nghệ tàng hình, cảm biến và mạng lưới, Su-35 rất ấn tượng, nhưng ngày càng trở nên lỗi thời.

Việc giành chiến thắng trong không chiến tầm gần ngày càng ít quan trọng. Flanker được thiết kế với trọng tâm là khí động học và ít chú trọng đến công nghệ tàng hình hay tích hợp cảm biến tinh vi, điều này khiến nó tụt hậu so với sự phát triển máy bay chiến đấu hiện đại.

Trước đó, ông Kass cũng đưa ra nhận xét trên tạp chí National Interest của Mỹ rằng tiêm kích tàng hình Su-57 Felon thuộc thế hệ thứ năm của Nga là một sự thất vọng, khi thiếu quá nhiều tiêu chuẩn của chiến đấu cơ tiên tiến.