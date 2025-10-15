(Ảnh: Houston Chronicle/Staff)

Cảnh sát và giới chức Houston đã lên tiếng trấn an người dân sau khi thi thể thứ 16 được vớt lên từ cùng một con kênh, giữa làn sóng đồn đoán ngày càng lan rộng về khả năng một kẻ sát nhân hàng loạt đang hoạt động tại khu vực này.

Theo Fox 26 Houston, vào sáng 8/10, đội thợ lặn đã phát hiện thi thể một người đàn ông tại White Oak Bayou, gần đường Marie Street. Viện Pháp y Quận Harris cho biết nguyên nhân cái chết đang được điều tra, hiện chưa có dấu hiệu rõ ràng cho thấy có hành vi tội phạm.

Chỉ riêng từ giữa tháng 9, lực lượng cứu hộ tại thành phố Houston đã tìm thấy 5 thi thể trong một tuần và 1 trường hợp khác vào ngày 26/9. Dù kết quả khám nghiệm vẫn đang được chờ đợi, việc liên tục phát hiện xác người trong cùng khu vực đã khiến cư dân địa phương lo ngại về khả năng có một chuỗi án mạng liên quan.

Lực lượng chức năng phát hiện một thi thể trôi nổi ở ven sông White Oak Bayou, Houston, ngày 8/10/2025 (Ảnh: Houston Chronicle)

Tuy nhiên, Thị trưởng Houston John Whitmire khẳng định trong cuộc họp báo ngày 23/9 rằng "không có bất kỳ bằng chứng nào cho thấy một kẻ sát nhân hàng loạt đang lẩn trốn ở Houston". Ông nhấn mạnh: "Nếu có, người đầu tiên các bạn nghe tin sẽ là tôi. Đã đến lúc chấm dứt những suy đoán vô căn cứ".

Ông Whitmire cho rằng việc Houston có mạng lưới hơn 2.500 dặm đường thủy khiến các trường hợp tử vong do tai nạn hoặc đuối nước, đặc biệt trong cộng đồng người vô gia cư sống ven kênh, không phải là điều hiếm gặp. "Khi một người vô gia cư qua đời vì bệnh tật, bạn bè họ thường không đưa đến nhà tang lễ", ông nói thêm.

Cảnh sát trưởng đơn vị điều tra án mạng Salam Zia cũng khẳng định chưa có dấu hiệu nào cho thấy các vụ việc này có liên quan. "Không có bằng chứng cho thấy các trường hợp này có mối liên hệ với nhau", ông Zia nói, kêu gọi công chúng "chỉ tin vào thông tin đã được xác minh và điều tra chính thức".

(Ảnh: KPRC2)

Theo thống kê của Fox 26, các nạn nhân được tìm thấy trong khu vực có độ tuổi từ 20 - 60, bao gồm cả nam và nữ. Trong số đó có Jade McKissic, 20 tuổi, sinh viên Đại học Houston, được phát hiện thi thể vào ngày 15/9, tức 4 ngày sau khi cô mất tích.

Houston không phải là thành phố duy nhất ở Texas đối mặt với tin đồn tương tự. Tại Austin, cư dân cũng bày tỏ lo ngại khi nhiều thi thể được phát hiện trong hồ Lady Bird suốt 3 năm qua.

Giới chức Houston khuyến cáo người dân giữ bình tĩnh, không suy đoán, đồng thời cảnh giác khi đi bộ, chạy bộ hoặc đạp xe dọc theo các tuyến kênh, đặc biệt vào ban đêm trong khi các cơ quan chức năng tiếp tục điều tra để làm rõ nguyên nhân các vụ việc.