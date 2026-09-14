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Mỹ phân bổ số tiền lớn để... phát triển lò phản ứng hạt nhân trên quỹ đạo

Bạch Dương
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Mỹ đang phát triển một số chương trình điện hạt nhân không gian, song song phục vụ các mục đích khoa học, nghiên cứu và quân sự.

- Ảnh 1.

Công ty Antares đã thắng cuộc thi do Không quân Mỹ tổ chức để chế tạo mô hình trình diễn lò phản ứng hạt nhân trong không gian và sẽ nhận được 161 triệu USD để phát triển. Thông tin trên được nêu trong thông cáo báo chí của công ty.

Trong khuôn khổ chương trình, doanh nghiệp nói trên sẽ tiến hành trình diễn trên mặt đất lò phản ứng hạt nhân R1-S, sau đó tích hợp nó với tàu vũ trụ để được cấp chứng nhận bay trước khi có thể phóng lên quỹ đạo.

Các đặc tính kỹ thuật của lò phản ứng R1-S đầy triển vọng vẫn chưa được công bố rộng rãi. Tuy vậy, báo chí biết rằng dòng lò phản ứng R1 đặt trên mặt đất sử dụng nhiên liệu HALEU dưới dạng các hạt TRISO, lõi than chì, ống dẫn nhiệt natri và chu trình Brayton kín với nitơ.

Công ty Antares tuyên bố dòng lò phản ứng này có công suất phát điện từ 100kW đến 1MW và tuổi thọ hơn 6 năm. Tuy nhiên, những chỉ số này không thể áp dụng trực tiếp cho lò phản ứng R1-S trong không gian.

- Ảnh 2.

Lò phản ứng hạt nhân dòng R1.

Công ty cũng sẽ sử dụng lò phản ứng Mark-1 để cung cấp năng lượng cho một “cơ sở hoạt động trên mặt đất và trong không gian” chưa được đặt tên. Có lẽ điều này đề cập đến hạ tầng mặt đất hỗ trợ các hoạt động trên quỹ đạo, nhưng Antares không nêu rõ loại hình hoặc vị trí của nó.

Ngày 4/6/2026, lò phản ứng vi mô Antares Mark-0 đã đạt trạng thái tới hạn lần đầu tiên tại Phòng thí nghiệm Quốc gia Idaho với sự chấp thuận của Bộ Năng lượng Mỹ.

Điều này đã đưa Antares trở thành công ty tư nhân đầu tiên đưa được lò phản ứng tiên tiến lên trạng thái tới hạn theo chương trình lò phản ứng thí điểm của Bộ Năng lượng.

Mark-0 là lò phản ứng không tạo ra điện năng. Mục đích của nó là để thử nghiệm vật lý lõi, dự trữ độ phản ứng và hoạt động của hệ thống điều khiển cũng với hệ thống dừng khẩn cấp.

Trong khi đó lò phản ứng tiếp theo là Mark-1 dự kiến sẽ hoạt động trong hơn 6 tháng vào năm 2027, cùng với hệ thống chuyển đổi năng lượng chu trình nitơ khép kín có tên Brighton.

Theo Militarnyi
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Tags

Phản ứng hạt nhân

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