Mỹ nữ showbiz giảm được 25 kg liền "đá" bạn trai ca sĩ, cuộc chia tay cả MXH chờ đợi cuối cùng đã xảy ra!

Ngày 9/6, tờ Sohu đưa tin "Ảnh hậu" Mã Tư Thuần và nam ca sĩ Trương Triết Hiên đã chính thức "đường ai nấy đi" sau 4 năm hẹn hò. Theo nguồn tin trong giới, Mã Tư Thuần đã bỏ bạn trai từ tháng 6/2024, giữa lúc quay bộ phim Trinh Sát Anh Hùng. Mối quan hệ của cặp sao này đã bất ổn, "chiến tranh lạnh" thời gian dài trước khi tan vỡ.

Tuy nhiên, thay vì chủ động làm hòa và hàn gắn với Trương Triết Hiên như nhiều lần trước, Mã Tư Thuần quyết định dành thời gian thay đổi bản thân. Ngay sau khi vừa giảm được 25 kg và có màn lột xác diện mạo chấn động, cô bỏ luôn Trương Triết Hiên. Trước đó, vì dùng thuốc điều trị trầm cảm từ năm 2021, Mã Tư Thuần tăng cân mất kiểm soát, cơ thể của cô lúc nặng nhất là gần 80 kg.

Từ tháng 6/2024, mối quan hệ của Ảnh hậu hàng đầu và Trương Triết Hiên đã chấm dứt

Mã Tư Thuần quyết định dứt tình với bạn trai ca sĩ sau khi giảm 25 kg thành công, lấy lại vóc dáng đỉnh cao trước khi điều trị trầm cảm

Nguyên nhân tan nát mối quan hệ của cặp sao được tiết lộ là vì Trương Triết Hiên từ chối kết hôn, sinh con. Anh thích cuộc sống tự do, không bị ràng buộc trách nhiệm hôn nhân. Việc bị Trương Triết Hiên cự tuyệt khiến Mã Tư Thuần tổn thương, cảm thấy mất mặt. Cô được tiết lộ không chỉ mua nhà sang hỏi cưới bạn trai, mà còn tích cực chuẩn bị cho việc mang thai. Mối quan hệ của cặp đôi càng căng thẳng hơn vào đầu năm ngoái khi Trương Triết Hiên đòi tình phí từ Mã Tư Thuần nếu cô muốn chấm dứt mối quan hệ tình cảm này trước. Thái độ trơ trẽn, vụ lợi của bạn trai ca sĩ khiến Mã Tư Thuần rất bức xúc, quyết không thỏa hiệp và níu kéo.

Trên MXH Weibo, thông tin Mã Tư Thuần chia tay Trương Triết Hiên được dân tình ủng hộ. Không ít fan còn "ăn mừng" vì thần tượng cuối cùng đã chịu bỏ trai tồi. Từ khi Mã Tư Thuần công khai yêu đương với Trương Triết Hiên đây là cuộc tình được netizen xứ Trung mong chờ đổ vỡ nhất. Theo nhiều khán giả, sau khi trở về cuộc sống độc thân, tâm trạng và cả nhan sắc của Mã Tư Thuần đều tốt lên trông thấy.

Cư dân mạng Trung Quốc "ăn mừng" khi hay tin Mã Tư Thuần chia tay người yêu 4 năm

Mã Tư Thuần và Trương Triết Hiên lộ ảnh hẹn hò vào năm 2021. Trương Triết Hiên là trưởng nhóm, giọng ca chính của nhóm Penicillin. Năm 2019, anh vào danh sách 30 người xuất sắc dưới 30 tuổi của tạp chí Forbes Trung Quốc.

Mối quan hệ của cặp đôi chưa bao giờ được fan Mã Tư Thuần chấp nhận. Người hâm mộ của nữ diễn viên Tay Trái cho rằng Trương Triết Hiên không xứng với thần tượng của mình. Ngoài ngoại hình, Trương Triết Hiên còn bị đánh giá thấp về nhân phẩm. Anh từng vướng vào loạt tai tiếng như bòn rút tiền của bạn gái cũ, hẹn hò cùng lúc nhiều người, từng khoe khoang ngủ với bạn gái người khác, có hành vi bạo lực và lời lẽ phản cảm...

Trương Triết Hiên - bạn trai Mã Tư Thuần - có đời tư vô cùng bê bối. Do đó, các khán giả đều mong nữ diễn viên sớm rời xa gã trai tồi này

Nguồn: Sina, Sohu