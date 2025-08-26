Mỹ nữ gốc Việt đẹp nhất châu Á từng có 2 đời chồng: Chi đậm làm 3 đám cưới rước "hồng hài nhi" kém 12 tuổi về dinh

Chung Lệ Đề sinh năm 1970, có cha là người Việt gốc Hoa, mẹ là người Việt. Năm 1993, cô giành ngôi vị cao nhất tại cuộc thi Hoa hậu Hoa kiều Quốc tế và bước chân vào showbiz Hong Kong (Trung Quốc). Chung Lệ Đề cũng là 1 trong số những "Tinh nữ lang" đời đầu, thành danh nhờ phim của "vua hài" Châu Tinh Trì.

Thời trẻ, nhan sắc hút hồn của Chung Lệ Đề khiến cô trở thành biểu tượng gợi cảm tại Trung Quốc, là người tình trong mộng của cánh mày râu. Nhờ thân hình bốc lửa, năm 2000, cô đã được bình chọn là Người phụ nữ gợi cảm nhất châu Á do tạp chí FHM Singapore tổ chức.

Có nhan sắc tuyệt trần và sự nghiệp thành công là vậy, nhưng Chung Lệ Đề lại có chuyện tình cảm truân chuyên, "ba chìm bảy nổi". Cô 3 lần kết hôn, nhưng đã có đến 2 lần đổ vỡ và từng làm mẹ đơn thân nuôi dạy 3 con.

Thời son trẻ, Chung Lệ Đề có gương mặt thanh tú, vóc dáng gợi cảm. Cô là biểu tượng gợi cảm ở showbiz Hoa ngữ

Mỹ nữ lận đận tình duyên bậc nhất Cbiz

Thời xuân sắc, Chung Lệ Đề được vô số đàn ông theo đuổi. Cuộc tình được cả showbiz ủng hộ tiến xa của cô là với Quách Phú Thành. Chàng "Thiên vương" đa tài đã phải lòng Chung Lệ Đề sau khi cùng hợp tác trong chương trình âm nhạc Hành Trình Hy Lạp. Cặp đôi nhanh chóng công khai tình cảm. Tuy nhiên, đôi "trai tài – gái sắc" này chỉ ở bên nhau 2 năm đã tan vỡ. Có thông tin cho biết nguyên nhân Chung Lệ Đề và Quách Phú Thành "nửa đường đứt gánh" là vì bất đồng quan điểm. Mỹ nữ gợi cảm nhất Cbiz muốn tiến tới hôn nhân, trong khi Quách Phú Thành lại yêu thích cuộc sống tự do, thoải mái.

Quách Phú Thành – Chung Lệ Đề hẹn hò 2 năm đã đường ai nấy đi

Năm 1998, Chung Lệ Đề (28 tuổi) quyết định lên xe hoa với giám đốc khách sạn tên Glenn Ross và sinh con gái đầu lòng Yasmine Ross. Sau khi kết hôn, Chung Lệ Đề tạm dừng tất cả hoạt động nghệ thuật. Nhưng chỉ sau 4 năm chung sống, "nữ thần gợi cảm" đã tuyên bố ly hôn chồng ngoại quốc. Cô từ chối công khai lý do dẫn đến sự đổ vỡ hôn nhân.

Chung Lệ Đề và người chồng đầu tiên – Glen Ross

1 năm sau khi kết thúc cuộc hôn nhân đầu tiên, Chung Lệ Đề yêu và cưới nhạc sĩ Nghiêm Chấn Tường. Cặp đôi tiến tới hôn nhân với một hôn lễ hạnh phúc tại Canada vào năm 2003. Chung Lệ Đề sinh cho Nghiêm Chấn Tường hai cô con gái là Cayla và Jaden. Tuy nhiên, sau 7 năm chung sống, mối quan hệ của vợ chồng Chung Lệ Đề và Nghiêm Chấn Tường xuất hiện rạn nứt. Nguyên nhân là do Nghiêm Chấn Tường ngoại tình với các cô gái trẻ. Không chịu được thói trăng hoa của Nghiêm Chấn Tường, năm 2011, Chung Lệ Đề quyết định ly hôn lần nữa và vẫn chịu trách nhiệm nuôi dưỡng 2 con.

Nữ diễn viên và người chồng thứ hai - Nghiêm Chấn Tường

Chuyện tình "phi công lái máy bay bà già" gây chấn động

Tháng 7/2015, Chung Lệ Đề xác nhận hẹn hò nam diễn viên Trương Luân Thạc, kém cô 12 tuổi. Cặp đôi gặp nhau ở hậu trường show Nếu Như Yêu. Trong khi Trương Luân Thạc say đắm sự phóng khoáng, quyến rũ và từng trải của đàn chị thì Chung Lệ Đề bị thu hút vì tính cách mạnh mẽ, sôi nổi ở cậu em trẻ tuổi.

Sau khi công khai, mối quan hệ của họ bị không ít cư dân mạng mỉa mai là cuộc tình "mẹ con", "phi công lái máy bay bà già". Trước sự đàm tiếu, dè bỉu của công chúng, Chung Lệ Đề đanh thép đáp trả: "Tình yêu không có giới hạn gì cả, không liên quan đến tuổi tác, quốc tịch, quan trọng nhất là hòa hợp".

Tháng 6/2016, Trương Luân Thạc chứng minh sự nghiêm túc của mình với việc cầu hôn mỹ nhân gốc Việt ngay trên sóng truyền hình và nhận được cái gật đầu đồng ý của Chung Lệ Đề. Nữ diễn viên hàng đầu chia sẻ mẹ Trương Luân Thạc từng phản đối dữ dội việc con trai yêu người phụ nữ từng có 2 đời chồng và 3 con riêng như Chung Lệ Đề.

Mẹ Trương Luân Thạc luôn lo con trai thiệt thòi khi cưới phụ nữ hơn nhiều tuổi, lại vượt trội về mặt danh tiếng lẫn tiền bạc. Chung Lệ Đề thừa nhận rất vất vả mới nhận được sự chấp thuận từ gia đình bạn trai.

Mẹ Trương Luân Thạc từng gay gắt phản đối con trai yêu Chung Lệ Đề, nhưng sau đó bà đã đổi ý cho họ ở bên nhau

Đến tháng 11 cùng năm, Chung Lệ Đề và Trương Luân Thạc tổ chức hôn lễ để chính thức về chung nhà. Không chỉ 1 mà cặp sao làm đến 3 đám cưới hoành tráng, xa hoa ở địa điểm khác nhau. Chung Lệ Đề đặt may váy cưới đính pha lê, và 1 bộ trang phục cưới truyền thống được may thêu thủ công trong 2.200 tiếng đồng hồ. Thời điểm cưới, Trương Luân Thạc chỉ có 50.000 NDT (159 triệu đồng) tiền tiết kiệm, còn Chung Lệ Đề đã sở hữu khối tài sản 1 tỷ NDT (3.200 tỷ đồng). Do đó, toàn bộ chi phí tổ chức hôn lễ đều được nữ diễn viên Thiên Long Bát Bộ chi trả.

Chung Lệ Đề - Trương Luân Thạc tổ chức đến 3 hôn lễ

Sau đám cưới, Trương Luân Thạc tỏ ra là một người chồng yêu thương, chiều chuộng bà xã và thương yêu 3 cô con gái riêng của vợ hết mực. Nam diễn viên và bé Cayla từng cùng tham gia chương trình Bố Ơi Mình Đi Đâu Thế. Qua show truyền hình, anh đã khiến khán giả thay đổi suy nghĩ sau khi chứng kiến tình cảm thật lòng, sự yêu thương của Trương Luân Thạc dành cho con riêng của Chung Lệ Đề.

Trải qua 9 năm chung sống, dù có vô số những lời miệt thị về chênh lệch tuổi tác, nghi vấn Trương Luân Thạc ăn bám Chung Lệ Đề, cặp sao vẫn hạnh phúc và luôn đứng ra bảo vệ đối phương trước những lời tấn công của cư dân mạng. Trên sóng truyền hình, Chung Lệ Đề chia sẻ Trương Luân Thạc là người đàn ông có trách nhiệm, ấm áp và rất biết quan tâm, săn sóc gia đình.

Theo nữ diễn viên, cô từng có quãng thời gian áp lực vì mẹ chồng muốn có cháu nối dõi cho nhà họ Trương. Bản thân Chung Lệ Đề cũng muốn có con chung với chồng nên đã thử nhiều cách, từ thụ tinh nhân tạo tới uống đủ loại thuốc, dùng nhiều biện pháp trị liệu khiến cho cơ thể ngày càng đi xuống. Thấy vợ quá khổ sở, Trương Luân Thạc công khai tuyên bố: "Có 3 cô con gái là đã đủ trọn vẹn rồi" và chủ động nói chuyện với mẹ, hóa giải mâu thuẫn giữa mẹ chồng - nàng dâu.

"Điều mà tôi cảm thấy hạnh phúc nhất chính là Luân Thạc đối xử với các con riêng của tôi như con ruột của mình và anh ấy cũng biết lo nghĩ cho tôi", Chung Lệ Đề nói.

Trương Luân Thạc thương yêu, chăm sóc 3 con riêng của vợ như con ruột của mình

Nguồn: Sina, Sohu