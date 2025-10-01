Mỹ nữ 4000 năm bị chê “giả từ đầu đến chân”

Lần đầu tiên tham dự Tuần lễ thời trang Milan - sự kiện được xem là "thiên đường" của giới mộ điệu, Cúc Tịnh Y đã trở thành tâm điểm chú ý. Tuy nhiên, thay vì gây ấn tượng bởi phong thái sang trọng, nữ diễn viên lại nhanh chóng trở thành trò cười vì loạt ảnh photoshop lố bịch khác xa hoàn toàn so với hình thực tế.

Ảnh chưa photoshop tố cáo chiều cao thật của Cúc Tịnh Y

Trong loạt ảnh chưa qua chỉnh sửa, Cúc Tịnh Y để lộ vóc dáng nhỏ bé, gầy gò, chiều cao khiêm tốn chỉ khoảng 1m50 khiến cô trông lọt thỏm giữa dàn bảo an cao lớn. Trái ngược hoàn toàn trong những tấm hình được studio tung ra, Cúc Tịnh Y lại "hô biến" thành một mỹ nhân cao tới 1m70, vóc dáng chuẩn người mẫu và sự khác biệt quá lớn khiến công chúng bật cười châm chọc.

Vốn được mệnh danh là "mỹ nữ 4000 năm", Cúc Tịnh Y từng sở hữu lượng fan khổng lồ nhờ nhan sắc thanh thuần, ngọt ngào. Nhưng hình ảnh lần này đã khiến cô lép vế hẳn so với loạt mỹ nhân 9x khác như Bạch Lộc, Quan Hiểu Đồng hay Trương Tịnh Nghi - những gương mặt trẻ trung, tự tin và tạo được dấu ấn tại Tuần lễ thời trang Milan năm nay.

Người đẹp trở thành trò cười trên mạng xã hội vì ảnh chỉnh sửa lố lăng

Không chỉ riêng chuyện photoshop chiều cao, truyền thông Trung Quốc trước đây cũng từng nhiều lần mỉa mai Cúc Tịnh Y "giả từ đầu đến chân". So sánh với hình ảnh thời mới debut, netizen phát hiện diện mạo hiện tại của người đẹp Vân Tịch Truyện đã thay đổi quá nhiều nhưng cô vẫn cho biết bản thân đẹp tự nhiên. Ngoài ra, Cúc Tịnh Y cũng nhiều lần bị khui ra chuyện độn vai để cho thân hình cân đối và dùng tóc giả. Tuy nhiên, Cúc Tịnh Y luôn cố gắng thể hiện rằng mình "trời sinh đã như vậy" và chưa bao giờ dám lên tiếng thừa nhận dù bị netizen đưa ra bằng chứng "rõ rành rành".

Ngay cả những lần xuất hiện với tuyên bố "mặt mộc" cũng không thuyết phục được khán giả. Trên show thực tế, cô từng nói chỉ trang điểm nhẹ nhưng khi camera cận cảnh, người xem dễ dàng nhận ra lớp son môi hồng nhạt, lông mày kẻ kỹ lưỡng cùng tóc giả chỉn chu. Điều này khiến công chúng cho rằng Cúc Tịnh Y đang "đánh tráo khái niệm", biến trang điểm nhẹ nhàng thành "mặt mộc" để giữ hình ảnh hoàn hảo không tì vết.

Cúc Tịnh Y bị tố phẫu thuật thẩm mỹ, độn vai, dùng tóc giả

Không chỉ nhan sắc, tính cách của Cúc Tịnh Y cũng từng bị nghi ngờ là "diễn". Điển hình là trong một chương trình, cô khẳng định bản thân không biết nấu ăn, cầm dao đầy vụng về. Nhưng dân mạng nhanh chóng lục lại clip cũ, phát hiện nữ idol từng khoe tài vào bếp, cắt thái thành thạo chẳng khác gì đầu bếp thực thụ. Sự mâu thuẫn này càng khiến nhiều người mất thiện cảm, cho rằng cô thích xây dựng hình tượng "ngây thơ chưa từng trải" để thu hút sự chú ý.

Tuy nhiên, điều đáng chê trách nhất của Cúc Tịnh Y chính là để gánh nặng thần tượng lấn át sự chuyên nghiệp khi làm việc. Khi đóng phim, nàng mỹ nhân sinh năm 1994 này luôn giữ một kiểu makeup đậm trong bất kỳ hoàn cảnh nào, mặc kệ việc bị khán giả chỉ trích vì không phù hợp với cảnh quay. Cô cũng chẳng dám thể hiện biểu cảm quá lố mà luôn phải "360 độ không góc chết" để tránh bị "dìm" hoặc bị chụp lại những khoảnh khắc xấu trên màn ảnh. Chính vì thế, diễn xuất của Cúc Tịnh Y ngày càng kém, ngoài đẹp ra thì cô chẳng để lại ấn tượng gì nữa.

Ngay cả trên màn ảnh, Cúc Tịnh Y cũng không dám để mình xấu

Từ "mỹ nữ 4000 năm" với nhan sắc nổi trội, Cúc Tịnh Y đang dần trở thành biểu tượng của sự giả tạo trong mắt netizen. Sự nghiệp nghệ thuật của cô vì thế cũng liên tục vướng thị phi, hình tượng bị bào mòn theo thời gian. Có lẽ, điều công chúng mong đợi không phải là một Cúc Tịnh Y lung linh trong ảnh chỉnh sửa hay che giấu bằng lớp vỏ ngây thơ mà là một ngôi sao đủ tự tin, chân thật để tỏa sáng bằng chính thực lực của bản thân.