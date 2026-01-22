Tờ báo 19FortyFive (1945) của Mỹ nhận định, thời gian sẽ trả lời phương tiện nào sẽ thắng trong cuộc đối đầu giữa xe tăng M1E3 Abrams (Mỹ) và T-14 Armata (Nga).

Nhà báo Isaac Seitz nhắc lại rằng xe tăng M1E3 Abrams vừa được ra mắt gần đây có tháp pháo không người lái, hệ thống động cơ đẩy hybrid, cơ chế nạp đạn tự động và hệ thống bảo vệ dạng module thích ứng với nhiều loại nhiệm vụ khác nhau.

Tác giả lưu ý rằng xét về nhiều mặt, M1E3 Abrams sao chép các giải pháp được sử dụng trong xe tăng tiên tiến nhất của Nga - T-14 Armata, đặc biệt là khả năng sẵn sàng cho chiến tranh mạng.

Người đánh giá nhận xét, mẫu thử nghiệm M1E3 Abrams, đang chờ được kiểm tra rộng rãi, mới vừa ra mắt gần đây, trong khi T-14 Armata đã được giới thiệu cách đây cả chục năm.

"Xét đến điều này, nếu hai loại xe tăng nói trên đối đầu trong chiến đấu, T-14 có khả năng sẽ giành chiến thắng nhờ thiết kế vượt trội. Tuy nhiên một khi M1E3 hoàn thiện, tình hình gần như chắc chắn sẽ thay đổi", ông Seitz khẳng định, đồng thời lưu ý rằng vấn đề chính của T-14 Armata là thiếu khả năng sản xuất hàng loạt.

Kịch bản xe tăng M1E3 Abrams đối đầu T-14 Armata thu hút sự quan tâm của nhiều nhà báo.

Vào tháng 12 năm 2025, nhà báo Jack Buckby của tờ 19FortyFive cũng lưu ý rằng nhiều "vũ khí kỳ diệu" của Nga - xe tăng T-14 Armata, máy bay chiến đấu tàng hình Su-57, tiêm kích đa năng MiG-35 và oanh tạc cơ chiến lược PAK DA - lại gặp phải sự khác biệt giữa kế hoạch đã đề ra và việc hiện thực hóa ý tưởng.

Dựa trên những gì đã xảy ra, không loại trừ viễn cảnh khi xe tăng M1E3 Abrams đã sản xuất tới con số hàng trăm chiếc thì T-14 Armata vẫn chỉ tồn tại dưới dạng mẫu thử và cuộc đối đầu giữa chúng sẽ chẳng bao giờ xảy ra.