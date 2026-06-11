Mỹ nối lại tấn công, Iran lập tức 'sập cửa' eo biển Hormuz

Truyền thông Iran đưa tin, các địa điểm ở Minab và Sirik, khu vực thuộc miền nam Iran gần eo biển Hormuz, đã bị trúng một số vật thể bay "của đối phương“ vào sáng sớm 11/6, theo giờ địa phương.

(Ảnh: Reuters)

Hệ thống phòng không ở Asaluyeh trên Vịnh Ba Tư đã được kích hoạt, nhưng cho đến nay chưa có cuộc tấn công nào của đối phương nhằm vào trung tâm năng lượng quan trọng này, nơi có các nhà máy lọc dầu và khu phức hợp hóa dầu.

Asaluyeh là một thành phố và cảng thuộc tỉnh Bushehr ở miền nam Iran, nằm trên bờ biển phía bắc của vịnh.

Bộ Tư lệnh Trung ương Mỹ trước đó thông báo trên X về việc tiến hành thêm các cuộc tấn công "tự vệ" nhằm vào nhiều mục tiêu ở Iran.

“Lực lượng thuộc Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ đã bắt đầu tiến hành thêm các cuộc tấn công tự vệ nhằm vào nhiều mục tiêu ở Iran theo chỉ thị của Tổng Tư lệnh”, bộ tư lệnh cho biết trong một bài đăng trên X.

Tuyên bố được đưa ra sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump nói rằng Iran sẽ phải “trả giá” vì chưa đạt được thoả thuận.

Ngay sau khi Mỹ tuyên bố nối lại các cuộc tấn công, Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) đã thông báo “đóng cửa eo biển Hormuz với tất cả tàu thuyền”.

“Quyết định này có hiệu lực ngay lập tức, do tình hình bất ổn trong khu vực. Eo biển Hormuz sẽ đóng cửa đối với tất cả các tàu thuyền, bao gồm cả tàu chở dầu và tàu thương mại”, IRGC cho biết trong bài đăng trên Telegram. “Bất kỳ tàu thuyền nào cố gắng đi qua eo biển sẽ bị nhắm mục tiêu”.

Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ đã bác bỏ tuyên bố của Iran, nói rằng các tàu thương mại vẫn tiếp tục đi qua eo biển - điều mà IRGC phủ nhận.

Mỹ nói sắp kết thúc đợt tấn công

Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết, việc Mỹ ném bom Iran sẽ sớm chấm dứt, vì các quan chức cấp cao của Iran đã gọi điện yêu cầu ông ngừng cuộc tấn công mới nhất.

Tuy nhiên, theo Fox News , Tổng thống Trump đã nói rằng việc ném bom sẽ tiếp tục vào đêm mai nếu không đạt được thỏa thuận.

Phóng viên Trey Yingst của Fox cho biết đã nói chuyện với Tổng thống Trump khi ông đang ở Phòng Tình huống cùng với Phó Tổng thống JD Vance và các đặc phái viên Mỹ là Steve Witkoff và Jared Kushner.

Ông Trump nói với Fox rằng đây là “thỏa thuận ngừng bắn bị vi phạm nhiều nhất trong lịch sử thế giới”, Yingst cho biết trong một bài đăng trên X.