Mỹ nói gì trước thông tin chuẩn bị bán vũ khí cho Trung Quốc?

Việc Tổng thống Donald Trump hỏi Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình về ý định mua vũ khí Mỹ dẫn tới nhận định một hợp đồng sẽ được ký kết.

Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình.

Tờ Wall Street Journal (WSJ) đưa tin, một quan chức trong chính quyền Tổng thống Donald Trump cho biết, Mỹ không có kế hoạch bán vũ khí cho Trung Quốc.

Nhà Trắng đã bác bỏ tin đồn sẽ bán vũ khí cho Trung Quốc, đáp trả tuyên bố của Đại sứ Mỹ tại Bắc Kinh - ông David Perdue rằng Tổng thống Donald Trump đã đề nghị Chủ tịch Tập Cận Bình mua vũ khí Mỹ.

Người phát ngôn của chính quyền nhấn mạnh thỏa thuận như vậy không thể diễn ra vì một lý do rất quan trọng: Việc bán vũ khí của Mỹ cho Trung Quốc bị pháp luật cấm.

Do đó, Mỹ không có bất kỳ động thái nào với Trung Quốc trong lĩnh vực này, và nếu Tổng thống Mỹ có nói gì với nhà lãnh đạo Trung Quốc, thì đó là "một cách thân thiện".

Nếu lời đề nghị như vậy thực sự được đưa ra và Trung Quốc đồng ý mua bất kỳ loại vũ khí nào của Mỹ, đó sẽ là một đòn giáng mạnh vào Đài Loan.

Đài Loan vốn đã có thái độ hoài nghi đáng kể đối với Mỹ, và động thái này sẽ càng làm trầm trọng thêm điều đó. Trung Quốc cũng có thể lợi dụng việc mua vũ khí Mỹ như một "chiến thắng tuyên truyền" và "áp lực quân sự" chống lại chính quyền hòn đảo mà họ vẫn coi là vùng lãnh thổ ly khai của mình.

Điều đáng chú ý là Trung Quốc đã thay thế Nga trở thành đối thủ chính của Mỹ trong nhiệm kỳ đầu tiên của ông Trump. Nếu Tổng thống Mỹ đột nhiên quyết định bán vũ khí cho Trung Quốc, đó sẽ là một sự thay đổi lớn trong chính sách đối ngoại.

Vì vậy, nhiều khả năng không có gì nghiêm trọng trong tình huống này, khi Tổng thống Donald Trump vốn nổi tiếng với việc hay "quá đà" và nói những điều hoàn toàn khác so với những gì người ta mong đợi từ ông.