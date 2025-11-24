Mỹ nói đàm phán hiệu quả, Ukraine tỏ lòng “biết ơn”

“Cuộc đàm phán hòa bình với các quan chức Mỹ, Ukraine và châu Âu tại Geneva - Thụy Sĩ có lẽ là cuộc họp hiệu quả và ý nghĩa nhất trong toàn bộ quá trình này kể từ khi chúng tôi tham gia… Vẫn còn nhiều việc phải làm về các vấn đề bao gồm vai trò của NATO và các đảm bảo an ninh cho Ukraine nhưng chúng tôi đã thu hẹp các vấn đề chưa được giải quyết trong kế hoạch hòa bình 28 điểm cho Ukraine do Tổng thống Donald Trump đề xuất” - ông Rubio nói.

Nội dung cuộc họp bao gồm việc thảo luận về đề xuất kế hoạch hòa bình gây tranh cãi của Mỹ đối với xung đột tại Ukraine.

Một toà nhà bị hư hại sau cuộc không kích ở Ternopil - Ukraine hôm 21-11. Ảnh: AP

Ông Rubio lưu ý rằng hai vị tổng thống của Mỹ và Ukraine “sẽ phải phê duyệt bất kỳ khuôn khổ nào trong khi thực hiện một số thay đổi và điều chỉnh với hy vọng thu hẹp khác biệt, tiến gần hơn đến một kết quả mà cả Washington lẫn Kiev đều cảm thấy thoải mái”.

Ngoại trưởng Mỹ cũng cho biết tất cả các bên đã đạt được "những bước tiến lớn" nhằm tìm kiếm giải pháp hòa bình tiềm tàng với Nga.

“Thời hạn chót để các bên đạt được thỏa thuận là càng sớm càng tốt. Thỏa thuận có thể được thông qua sau thời hạn Lễ Tạ ơn do Tổng thống Donald Trump đặt ra” - ông Rubio cho biết thêm.

Tổng thống Donald Trump hôm 22-11 tuyên bố “vẫn còn cơ hội cho các cuộc đàm phán kế tiếp”.

Trong khi đó, Chánh Văn phòng tổng thống Ukraine Andriy Yermak - trưởng đoàn đại biểu Kiev tại Geneva - viết trên mạng xã hội rằng phái đoàn Ukraine "đang trong tâm trạng rất xây dựng" khi bắt đầu cuộc họp với các quan chức châu Âu.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky lên tiếng hôm 23-11 sau cuộc điện đàm với Tổng thống Pháp Emmanuel Macron: “Các nhóm của chúng tôi tại Geneva đang làm việc với các đối tác. Điều cực kỳ quan trọng là phải có một kết quả thiết thực, đưa Ukraine và toàn bộ châu Âu đến gần hơn với hòa bình và an ninh đáng tin cậy”.

Thêm vào đó, ông Zelenskiy cũng bày tỏ sự biết ơn Mỹ và Tổng thống Donald Trump vì tất cả những nỗ lực nhằm giúp đỡ Kiev.

"Ukraine biết ơn Mỹ, biết ơn mọi trái tim người Mỹ và đặc biệt là Tổng thống Donald Trump vì đã giúp đỡ, bắt đầu bằng tên lửa Javelin, giúp cứu sống nhiều người Ukraine" - ông Zelenskiy viết trên Telegram sau khi Tổng thống Donald Trump nói rằng các nhà lãnh đạo Ukraine "hoàn toàn không biết ơn" sự hỗ trợ của Mỹ.

Theo một quan chức cấp cao Ukraine, Mỹ đã “đe dọa sẽ ngừng hoàn toàn mọi hỗ trợ cho Ukraine nếu Kiev không đồng ý với thỏa thuận được đề xuất”.

Việc ngừng hỗ trợ này bao gồm ngừng cung cấp tên lửa phòng không, chia sẻ thông tin tình báo và tất cả cam kết khác liên quan đến chuyển giao vũ khí và hỗ trợ từ Mỹ.