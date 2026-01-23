Mỹ nói đã bảo vệ Greenland, kêu gọi hòn đảo chia sẻ tài nguyên

Phó Tổng thống Mỹ JD Vance. (Ảnh: Getty Images)

Ngày 21/1, Tổng thống Trump tuyên bố một “thỏa thuận khung” về Greenland đã được xây dựng sau cuộc đàm phán giữa ông với Tổng thư ký Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) Mark Rutte tại Davos (Thụy Sĩ).

Ông Trump không tiết lộ những thông tin chi tiết về thỏa thuận, nhưng nói với CNBC rằng nó sẽ bao gồm quyền khai thác khoáng sản cho Mỹ và các đồng minh châu Âu, cũng như hợp tác trong hệ thống phòng thủ tên lửa Vòm Vàng.

"Chúng tôi muốn chia sẻ sự giàu có của vùng đất tươi đẹp này với rất nhiều khoáng sản và tài nguyên mà về cơ bản chúng tôi đang bảo vệ", ông Vance nói trong cuộc phỏng vấn với Newsmax .

Ông lập luận rằng chính sức mạnh quân sự của Mỹ, chứ không phải của Đan Mạch, mới là yếu tố ngăn chặn sự gây hấn của nước ngoài đối với khu vực này.

"Điều gì đã ngăn cản những thế lực bên ngoài kiểm soát Greenland? Có phải là sức mạnh của Đan Mạch?", ông Vance hỏi. "Dù tôi rất yêu Đan Mạch, nhưng câu trả lời là không phải họ. Đó là sức mạnh của Mỹ”.

Ông Vance cho biết, việc kiểm soát Bắc Cực rất quan trọng đối với hệ thống phòng thủ tên lửa và an ninh quốc gia của Mỹ.

“Nếu chẳng may, một quốc gia nào đó phóng tên lửa đạn đạo liên lục địa (ICBM) vào Mỹ, thì toàn bộ hệ thống phòng thủ tên lửa của chúng ta có thể bị mất ổn định nếu chúng ta không kiểm soát Bắc Cực", ông nói. "Điều đó có nghĩa là người Mỹ sẽ kém an toàn hơn."

Ông Vance bác bỏ những lời chỉ trích từ các nhà lãnh đạo châu Âu, gọi đây là chiêu trò chính trị, nói rằng sự phản đối công khai của họ không phản ánh các cuộc trò chuyện riêng tư.

"Họ dứt khoát nói không trước công chúng, nhưng liệu họ có thực sự dứt khoát nói không trong các cuộc trò chuyện riêng tư không? Chắc chắn là không", ông Vance nói.

Ông cho biết, cách tiếp cận của chính quyền dựa trên chủ nghĩa hiện thực, chứ không phải sự thù địch đối với châu Âu. "Chúng tôi thực sự yêu mến châu Âu. Chúng tôi yêu châu Âu đến mức chúng tôi yêu cầu họ làm điều mà chính giới lãnh đạo của họ từ chối làm, đó là tự lo cho bản thân và hành động thông minh hơn”.