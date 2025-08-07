Mỹ nỗ lực do thám căn cứ tên lửa hành trình động cơ hạt nhân Burevestnik

Theo nguồn tin, mục đích của nhiệm vụ này là giám sát các vụ thử hạt nhân trong khí quyển có thể do Nga tiến hành. Chuyến bay được thực hiện gần các cơ sở chiến lược nằm ở vùng Murmansk, nơi Hạm đội Phương Bắc của Nga đóng quân, đóng vai trò chủ chốt trong kho vũ khí hạt nhân của đất nước.

Vào ngày 5 tháng 8, một chiếc WC-135R của Không lực Hoa Kỳ (USAF) với mật danh COBRA29, đã cất cánh từ Căn cứ Không quân Hoàng gia Anh (RAF) East Anglia và hướng đến bờ biển phía Tây Na Uy.

Máy bay đã bay vòng quanh Biển Barents, phía Bắc Murmansk và phía Tây quần đảo Bắc Cực Novaya Zemlya của Nga. Chuyến bay kéo dài khoảng 14 giờ trước khi trở về Anh.

Khu vực Murmansk, giáp ranh với các thành viên NATO bao gồm Na Uy và Phần Lan, là nơi đặt một số căn cứ hải quân và không quân chiến lược.

Mỹ tin rằng Nga sắp thử tên lửa hành trình động cơ hạt nhân 9M730 Burevestnik.

Các nhà phân tích đã liên hệ các chuyến bay này với khả năng Nga đang chuẩn bị thử nghiệm tên lửa hành trình hạt nhân 9M730 Burevestnik (tên mã NATO là SSC-X-9 Skyfall).

Vũ khí đặc biệt nói trên có thể mang đầu đạn hạt nhân, được Nga tin rằng có thể vượt qua hệ thống phòng không của phương Tây và đạt tầm bay xa gần như không giới hạn.

Trước đó, các quan chức Nga tuyên bố Moskva "không còn tự coi mình bị ràng buộc" bởi Hiệp ước Lực lượng Hạt nhân Tầm trung (INF).

Hình ảnh vệ tinh năm ngoái cho thấy các cuộc thử nghiệm tại Novaya Zemlya, làm gia tăng sự giám sát của phương Tây đối với hoạt động của Nga trong khu vực.

Một số nhà phân tích theo dõi trực tuyến chuyến bay của WC-135R cho rằng Mỹ có tin Nga đang chuẩn bị cho các cuộc thử nghiệm Burevestnik tiếp theo.

Vào thời điểm công bố, vẫn chưa có bình luận chính thức nào từ chính quyền Nga hoặc Lầu Năm Góc liên quan đến những chuyến bay này.