Mỹ nhân vừa được đề cử đẹp nhất thế giới: Ra mắt hào nhoáng rồi mắc kẹt trong định kiến hát dở

Sở hữu visual trong trẻo cùng màn debut hào nhoáng nhưng nữ ca sĩ này vẫn không thoát tranh cãi năng lực.

Kazuha (LE SSERAFIM) được đề cử gương mặt đẹp nhất thế giới

Kazuha vốn là một trong những thành viên nổi tiếng của LE SSERAFIM. Sở hữu visual thanh thuần, khí chất lạnh cùng xuất phát điểm đặc biệt từ ballet, nữ idol Nhật Bản luôn là gương mặt được chú ý mỗi khi nhóm xuất hiện. Mới đây, tên tuổi Kazuha tiếp tục được nhắc đến khi cô xuất hiện trong danh sách đề cử 100 gương mặt đẹp nhất thế giới 2026 của TC Candler.

Kazuha xuất hiện trong danh sách đề cử 100 gương mặt đẹp nhất thế giới 2026 của TC Candler

Sở hữu gương mặt thanh thuần, vóc dáng săn chắc và khí chất khác biệt nhờ nền tảng ballet, Kazuha từng được xem là một trong những “nàng thơ” mới của Kpop. Kazuha tên thật là Nakamura Kazuha, sinh năm 2003 tại Nhật Bản. Trước khi bước chân vào Kpop, cô có nhiều năm theo đuổi ballet. Không xuất phát từ lò đào tạo thần tượng quen thuộc, nữ idol từng đi theo con đường nghệ thuật hàn lâm và có thời gian học ballet tại Hà Lan trước khi được Source Music tuyển chọn.

Trước khi bước chân vào Kpop, Kazuha có nhiều năm theo đuổi ballet chuyên nghiệp tại Hà Lan

Với nền tảng ballet, cô sở hữu khả năng kiểm soát cơ thể tốt, đường nét chuyển động mềm mại nhưng vẫn chắc. Khi gia nhập LE SSERAFIM, Kazuha mang đến một màu sắc rất riêng: thanh lịch, lạnh và có phần sang hơn hình ảnh girlcrush thông thường.

Tháng 5/2022, Kazuha chính thức ra mắt cùng LE SSERAFIM dưới trướng Source Music, label thuộc HYBE. Trong đội hình có Sakura, Kim Chaewon, Huh Yunjin và Hong Eunchae, Kazuha vẫn nhanh chóng tạo dấu ấn riêng nhờ visual trong trẻo.