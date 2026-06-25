Mỹ nhân vừa được đề cử đẹp nhất thế giới: Ra mắt hào nhoáng rồi mắc kẹt trong định kiến hát dở

Kazuha (LE SSERAFIM) được đề cử gương mặt đẹp nhất thế giới
Kazuha vốn là một trong những thành viên nổi tiếng của LE SSERAFIM. Sở hữu visual thanh thuần, khí chất lạnh cùng xuất phát điểm đặc biệt từ ballet, nữ idol Nhật Bản luôn là gương mặt được chú ý mỗi khi nhóm xuất hiện. Mới đây, tên tuổi Kazuha tiếp tục được nhắc đến khi cô xuất hiện trong danh sách đề cử 100 gương mặt đẹp nhất thế giới 2026 của TC Candler.
Sở hữu gương mặt thanh thuần, vóc dáng săn chắc và khí chất khác biệt nhờ nền tảng ballet, Kazuha từng được xem là một trong những “nàng thơ” mới của Kpop. Kazuha tên thật là Nakamura Kazuha, sinh năm 2003 tại Nhật Bản. Trước khi bước chân vào Kpop, cô có nhiều năm theo đuổi ballet. Không xuất phát từ lò đào tạo thần tượng quen thuộc, nữ idol từng đi theo con đường nghệ thuật hàn lâm và có thời gian học ballet tại Hà Lan trước khi được Source Music tuyển chọn.
Với nền tảng ballet, cô sở hữu khả năng kiểm soát cơ thể tốt, đường nét chuyển động mềm mại nhưng vẫn chắc. Khi gia nhập LE SSERAFIM, Kazuha mang đến một màu sắc rất riêng: thanh lịch, lạnh và có phần sang hơn hình ảnh girlcrush thông thường.
Tháng 5/2022, Kazuha chính thức ra mắt cùng LE SSERAFIM dưới trướng Source Music, label thuộc HYBE. Trong đội hình có Sakura, Kim Chaewon, Huh Yunjin và Hong Eunchae, Kazuha vẫn nhanh chóng tạo dấu ấn riêng nhờ visual trong trẻo.
Từ thời điểm debut, Kazuha đã thường xuyên được đặt cạnh Bae Suzy vì visual có nhiều điểm gợi nhớ “tình đầu quốc dân” của Kpop. Điểm giống nhau nằm ở kiểu nhan sắc thanh thuần, gương mặt nhỏ, đường nét mềm, sống mũi cao, đôi mắt sáng và nụ cười nhẹ tạo cảm giác trong trẻo. Kazuha không đẹp theo hướng sắc sảo hay quá cá tính, mà gây thiện cảm bằng vẻ dịu, sạch và có chút lạnh đúng kiểu visual dễ khiến công chúng liên tưởng đến Suzy thời mới nổi.
Sự so sánh này ban đầu giúp Kazuha nhanh chóng được chú ý giữa dàn tân binh đông đúc. Với một idol mới debut, việc được nhắc đến như “bản sao Suzy” là bệ phóng truyền thông không nhỏ, nhất là khi Suzy vốn là biểu tượng nhan sắc gắn với hình ảnh “tình đầu quốc dân” tại Hàn Quốc. Tuy nhiên, danh xưng này cũng sớm trở thành con dao hai lưỡi. Càng nổi tiếng, Kazuha càng bị soi kỹ hơn mỗi khi xuất hiện với tạo hình, kiểu trang điểm hay biểu cảm có nét tương đồng với đàn chị. Một bộ phận khán giả cho rằng hình ảnh của cô bị khai thác quá nhiều theo hướng gợi nhớ Suzy, khiến Kazuha khó thoát khỏi cái bóng “phiên bản thay thế” để xây dựng màu sắc riêng.
Một lần hát live gây tranh cãi, bị soi mãi không dứt
Trong đội hình LE SSERAFIM, Kazuha là một trong những thành viên nổi bật về độ nhận diện. Visual sáng, khí chất thanh lịch cùng xuất phát điểm khác biệt giúp nữ idol Nhật Bản nhanh chóng có chỗ đứng riêng giữa một nhóm nữ vốn đã sở hữu nhiều gương mặt hút fan. LE SSERAFIM cũng là nhóm nữ đi lên rất nhanh sau khi debut. Ngay từ đầu, nhóm đã có màn ra mắt khá hào nhoáng dưới trướng Source Music - label thuộc HYBE, với đội hình nhiều điểm hút truyền thông.
Sakura và Kim Chaewon có sẵn fandom sau IZ*ONE, Huh Yunjin gây chú ý nhờ màu sắc Hàn - Mỹ, còn Kazuha là gương mặt Nhật có xuất thân ballet hiếm thấy. Từ FEARLESS , nhóm liên tục phủ sóng với ANTIFRAGILE, UNFORGIVEN, Perfect Night, Easy, Smart đến Crazy. Bệ phóng HYBE, concept “không sợ hãi” rõ màu cùng đội hình có độ nhận diện tốt giúp LE SSERAFIM sớm bước vào nhóm girlgroup nổi bật của thế hệ mới.
Từ sau khi debut, LE SSERAFIM đã nhiều lần vướng tranh luận về kỹ năng hát live. Nhóm có vũ đạo mạnh, hình ảnh sân khấu bắt mắt và độ phủ truyền thông lớn, nhưng vocal lại là điểm bị công chúng soi kỹ. Đỉnh điểm là màn trình diễn tại Coachella 2024, khi nhóm nhận nhiều ý kiến trái chiều vì giọng hát live chưa thật sự thuyết phục. Từ đó, LE SSERAFIM thường bị gắn với định kiến “nhóm nữ hát yếu”, khiến từng thành viên đều chịu áp lực nặng hơn mỗi khi bước lên sân khấu.
Màn trình diễn tại Coachella 2024, khi nhóm nhận nhiều ý kiến trái chiều vì giọng hát live chưa thật sự thuyết phục
Với Kazuha, áp lực này càng rõ vì thời gian training của cô trước khi debut không dài. Xuất thân từ ballet giúp Kazuha có lợi thế về hình thể, khả năng kiểm soát cơ thể và thần thái trình diễn, nhưng lại không thể bù đắp hoàn toàn cho những kỹ năng cần thời gian rèn luyện như vocal, rap hay xử lý sân khấu theo format idol. Chính vì vậy, mỗi phần hát chưa ổn, mỗi khoảnh khắc hụt hơi hay thiếu lực của Kazuha đều dễ bị đem ra bàn tán nhiều hơn.
Sau Coachella, mức độ soi xét dành cho LE SSERAFIM tăng lên rõ rệt. Không chỉ vocal live, nhóm còn bị đặt dưới kính lúp từ biểu cảm sân khấu, cách phản ứng trước tranh cãi đến lợi thế xuất thân từ HYBE. Trong bối cảnh đó, Kazuha cũng chịu áp lực lớn hơn. Mỗi phần thể hiện chưa ổn, một khoảnh khắc thiếu tự nhiên hay tạo hình gợi nhớ Suzy đều dễ bị cư dân mạng đem ra bàn tán.
Bên cạnh đó, nữ idol cũng từng vướng tin đồn hẹn hò với K của &TEAM vào tháng 4/2024, sau khi truyền thông Nhật đưa tin cô được cho là gặp riêng một nam idol tại nhà hàng ở Ginza, Tokyo. Source Music sau đó nhanh chóng phủ nhận và khẳng định Kazuha không hẹn hò. Vụ việc không kéo dài thành scandal lớn, nhưng từng khiến đời tư của cô trở thành chủ đề được chú ý trong một thời gian ngắn.
Ở thời điểm hiện tại, Kazuha và LE SSERAFIM vẫn duy trì hoạt động âm nhạc đều đặn. Nhóm phát hành album phòng thu thứ 2 PUREFLOW pt.1 với ca khúc chủ đề BOOMPALA cùng nhiều track mới. Gần đây, LE SSERAFIM còn kết hợp với ILLIT và KATSEYE trong single chung ICONIC BY MISTAKE, màn bắt tay giữa 3 nhóm nữ thuộc hệ sinh thái HYBE. Sự xuất hiện liên tục này cho thấy LE SSERAFIM vẫn được đầu tư mạnh về hình ảnh lẫn sản phẩm, song những tranh luận quanh kỹ năng hát live vẫn là câu hỏi thường xuyên xuất hiện mỗi khi nhóm quảng bá.