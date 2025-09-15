Mỹ nhân Việt từng lọt top 100 gương mặt đẹp nhất thế giới, cao tới 180cm có đôi chân lệch 2cm vẫn khiến bao người ước ao

"Cô gái quê" đam mê thời trang

Hoàng Thùy, cô gái sinh ngày 15 tháng 3 năm 1992 tại vùng quê Trúc Lâm, Tĩnh Gia, Thanh Hóa, đã viết nên câu chuyện đầy cảm hứng về nghị lực và sắc đẹp. Với chiều cao 1m79, gương mặt sắc sảo và thần thái cuốn hút, cô không chỉ là biểu tượng thời trang Việt Nam mà còn ghi dấu ấn trên trường quốc tế. Hành trình của Hoàng Thùy là minh chứng sống động cho việc vượt qua khó khăn để chạm đến giấc mơ, từ cô gái quê giản dị đến mỹ nhân lọt Top 100 gương mặt đẹp nhất thế giới theo Starmometer Philippines năm 2020.

Danh sách 100 mỹ nhân đẹp nhất thế giới năm 2020 dựa trên kết quả của một loạt cuộc thăm dò, bình chọn trên mạng xã hội cũng như các nền tảng trực tuyến do trang Starmometer thực hiện từ ngày 4.4 đến 22.5.2020. Trang tin nổi tiếng của Philippines đã tôn vinh vẻ đẹp của hàng loạt mỹ nhân từ Âu sang Á sở hữu nhan sắc đỉnh cao cùng danh tiếng vượt bậc.

Tưởng chừng sở hữu vẻ đẹp hoàn hảo, nhưng chính người đẹp từng tự "bóc khuyết điểm" của bản thân. Cụ thể, cô chia sẻ: "Thực ra cô gái có những bước đi bamboo catwalk mọi người hay khen lại có 1 đôi chân bị nhiều tật. Chân phải ngắn hơn chân trái và bàn chân bị bẹt hay đau khớp chân. Huhu ngắn hơn khá nhiều đấy, chắc cũng 2cm".

Lớn lên trong một gia đình đông anh em, Hoàng Thùy từng trải qua tuổi thơ giản dị nhưng không thiếu khó khăn. Ban đầu, cô theo học Đại học Kiến trúc Hà Nội, nhưng niềm đam mê thời trang đã dẫn lối cô đến với Đại học Mỹ thuật London, nơi cô trau dồi kiến thức về thiết kế thời trang vào năm 2016.

Năm 2011 đánh dấu bước ngoặt lớn khi Hoàng Thùy đăng quang Vietnam's Next Top Model mùa 2. Khi ấy, cô đối mặt với không ít lời chê bai về thân hình gầy gò (chỉ hơn 40kg) và kỹ năng catwalk còn non nớt. Nhưng thay vì chùn bước, cô chọn kiên trì. Hoàng Thùy tự học tiếng Anh, rèn luyện kỹ năng trình diễn và dần khẳng định tên tuổi.

Chỉ vài năm sau, cô đã sải bước đầy tự tin trên các sàn diễn danh giá như London Fashion Week (2014-2016) và New York Fashion Week (2015). Cô trở thành người mẫu Việt Nam đầu tiên xuất hiện trên tạp chí Elle và Grazia Anh, đồng thời là vedette hàng đầu tại Tuần lễ Thời trang Quốc tế Việt Nam 2014 với số lần trình diễn kỷ lục. Đến năm 2022, cô được vinh danh trong Top 5000 người mẫu toàn cầu theo Fashion Model Directory, một cột mốc đáng tự hào.

Không dừng lại ở thời trang, Hoàng Thùy tiếp tục thử sức tại Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2017. Với sự tự tin và bản lĩnh, cô xuất sắc giành danh hiệu Á hậu 1 cùng ba giải phụ: Người đẹp được yêu thích nhất, Người đẹp trình diễn đẹp nhất và Người đẹp có gương mặt đẹp nhất. Thành công này mở ra cơ hội để cô đại diện Việt Nam tại Miss Universe 2019. Tại đây, Hoàng Thùy gây ấn tượng mạnh mẽ khi lọt Top 20 – một thành tích đáng nể mà không cần dựa vào bình chọn khán giả. Những bộ trang phục dân tộc và dạ hội mà cô trình diễn được truyền thông quốc tế khen ngợi, trở thành nguồn cảm hứng cho nhiều thí sinh sau này.

Năm 2020, Hoàng Thùy được Starmometer Philippines xếp hạng 96 trong Top 100 gương mặt đẹp nhất thế giới. Đây không chỉ là sự công nhận nhan sắc mà còn là minh chứng cho sức ảnh hưởng của cô trên trường quốc tế. Gương mặt góc cạnh, ánh mắt sắc sảo và thần thái chuyên nghiệp đã giúp cô ghi dấu ấn sâu đậm trong lòng người hâm mộ toàn cầu.

Hành trình của nghị lực và sắc đẹp

Hoàng Thùy không chỉ dừng lại ở vai trò người mẫu hay hoa hậu. Cô liên tục thử sức ở nhiều lĩnh vực, từ huấn luyện viên The Face Vietnam 2017, giám khảo Vietnam's Next Top Model mùa 6 (2015), đến Đại sứ Hoàn mỹ 2020. Cô còn mở học viện đào tạo người mẫu và hoa hậu, nơi cô truyền đạt kỹ năng catwalk, ứng xử và phong thái tự tin cho thế hệ trẻ. Năm 2021, Hoàng Thùy đạt Á quân Trời Sinh Một Cặp, khẳng định tài năng đa dạng. Những danh hiệu như Forbes 30 Under 30 2015 (người mẫu duy nhất), Giải Người mẫu xuất sắc 2012, đề cử ELLE Style Awards 2016 và WeChoice Awards 2017 là minh chứng cho nỗ lực không ngừng của cô.

Ngoài sự nghiệp, Hoàng Thùy còn mang trong mình trái tim ấm áp. Cô là đại sứ chiến dịch "Tôi chọn sống xanh", tổ chức show thời trang "We are Enough" để hỗ trợ bệnh nhân ung thư, và từng làm diễn giả tại ASEAN Youth Engagement Summit 2019. Trong talkshow The Khang Show, cô trải lòng về tuổi thơ khó khăn, những ngày cô đơn trong showbiz và hành trình học cách mở lòng. Ở tuổi 32, Hoàng Thùy trở lại giảng đường Đại học Kinh tế TP.HCM, tập thiền và võ thuật để cân bằng tinh thần, thể hiện khát khao hoàn thiện bản thân.

Gần đây, cô vướng tranh cãi khi Dược sĩ Tiến, nhà sản xuất Miss Universe Vietnam 2024, nhận xét cô "không đủ tầm" làm giám khảo. Người hâm mộ lập tức bênh vực, nhấn mạnh hành trình 13 năm từ quán quân người mẫu đến Top 20 Miss Universe. Hoàng Thùy đáp lại bằng sự điềm tĩnh, tập trung vào các dự án mới, cho thấy bản lĩnh của một người phụ nữ mạnh mẽ.

Hoàng Thùy không chỉ là một mỹ nhân mà còn là biểu tượng của sự kiên cường và khát vọng. Từ cô gái quê Thanh Hóa với giấc mơ lớn, cô đã vươn mình ra thế giới, chinh phục những sàn diễn danh giá và đấu trường nhan sắc quốc tế. Hành trình của cô là bài học rằng sắc đẹp không chỉ nằm ở ngoại hình mà còn ở ý chí, lòng nhân ái và sự nỗ lực không ngừng. Với những đóng góp cho thời trang, nhan sắc và cộng đồng, Hoàng Thùy xứng đáng là niềm tự hào của Việt Nam, một ngôi sao mãi tỏa sáng trên bầu trời nghệ thuật.

