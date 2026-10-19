Mỹ nhân Việt nhận thư mời casting Victoria's Secret: Top 100 gương mặt đẹp nhất thế giới, body đủ đọ với dàn thiên thần?

Mỹ nhân Việt đã có buổi casting trực tiếp để tìm cơ hội xuất hiện trên sàn diễn nội y hot nhất hành tinh.

Mỗi khi Victoria's Secret Fashion Show được tổ chức, mọi ánh mắt của giới mộ điệu thời trang lại đổ dồn về sàn diễn nội y đình đám nhất thế giới. Đây không chỉ là nơi quy tụ những "chân dài" hàng đầu mà còn là giấc mơ của hàng nghìn người mẫu quốc tế. Trong số mẫu Việt tìm kiếm tấm vé được xuất hiện tại Victoria's Secret, Trương Tri Trúc Diễm là cái tên từng chạm tay rất gần đến cơ hội đó.

Cụ thể, hồi cuối tháng 4 vừa qua, Trúc Diễm cho biết đã vượt qua vòng xét duyệt hồ sơ trực tuyến và nhận được email mời tham gia vòng casting trực tiếp của Victoria's Secret tại Los Angeles (Mỹ). Trước đó, hình ảnh của cô cũng xuất hiện trong video giới thiệu các ứng viên được thương hiệu đăng tải, thu hút sự chú ý của khán giả Việt.

Trương Tri Trúc Diễm là người mẫu Việt casting trực tiếp cho show diễn Victoria's Secret

Để chuẩn bị cho buổi tuyển chọn, người đẹp dành thời gian tập luyện thể lực, điều chỉnh chế độ ăn uống và rèn luyện kỹ năng catwalk. Trúc Diễm từng chia sẻ mong muốn đặt mục tiêu cao để chinh phục ước mơ, đồng thời bày tỏ niềm tự hào khi có cơ hội tham gia một hành trình đầy thử thách.

Ngày 14/5, Trúc Diễm tiếp tục cập nhật hình ảnh và cảm xúc phía sau buổi casting. Theo chia sẻ của người đẹp, các ứng viên phải chờ đợi trước khi lần lượt gặp hội đồng tuyển chọn của Victoria's Secret và IMG Models. Thí sinh được kiểm tra chiều cao, vóc dáng, đo các chỉ số cơ thể, tẩy trang hoàn toàn để ban giám khảo đánh giá gương mặt mộc, sau đó thực hiện phần catwalk và phỏng vấn trực tiếp.

Sau khi hoàn thành buổi tuyển chọn, nữ người mẫu bày tỏ niềm vui vì đã vượt qua các thử thách. Trúc Diễm không cập nhật kết quả cuối cùng, thay vào đó là gửi lời cảm ơn đến những người đã động viên, ủng hộ cô. Dẫu chưa thể xuất hiện trong fashion show chính thức, nhưng việc xuất hiện trong video quảng bác casting, được phỏng vấn trực tiếp bởi Victoria's Secret cũng là hành trình đáng giá với mỹ nhân Việt.

Màn catwalk của Trúc Diễm trong buổi casting

Trước khi gây chú ý với Victoria's Secret, Trương Tri Trúc Diễm vốn là gương mặt quen thuộc của làng giải trí Việt. Cô sinh năm 1987, từng giành danh hiệu Á hậu 1 Hoa hậu Phụ nữ Việt Nam qua ảnh năm 2005, đoạt giải Người đẹp Thời trang tại Hoa hậu Trái đất 2007 và lọt Top 15 Hoa hậu Quốc tế 2011.

Năm 2014, Trúc Diễm được xếp ở vị trí thứ 67 trong danh sách 100 gương mặt đẹp nhất thế giới do TC Candler công bố. Cô cũng là mỹ nhân Việt đầu tiên góp mặt trong bảng xếp hạng này. Sở hữu vẻ đẹp Á Đông thanh tú, sống mũi cao, nụ cười duyên dáng cùng vóc dáng nổi bật, người đẹp từng là gương mặt được nhiều nhãn hàng và tạp chí săn đón.

Không chỉ hoạt động trong lĩnh vực sắc đẹp và thời trang, Trúc Diễm còn thử sức với diễn xuất qua các phim như Nhật Ký Bạch Tuyết, Đam Mê, Âm Mưu Giày Gót Nhọn...

Trúc Diễm là mỹ nhân Việt đầu tiên được xếp vào Top 100 gương mặt đẹp nhất thế giới do TC Candler bình chọn

Body nóng bóng của mỹ nhân U40

Ở tuổi U40, Trương Tri Trúc Diễm vẫn gây ấn tượng với vóc dáng nóng bỏng và những đường cong quyến rũ. Trong loạt ảnh diện bikini hồng giữa biển xanh, người đẹp khoe vòng eo thon gọn, cơ bụng săn chắc cùng tỷ lệ cơ thể cân đối. Khi xuất hiện tại lễ hội âm nhạc với set đồ gồm áo ren trắng và chân váy hồng ngắn, cô tiếp tục ghi điểm nhờ đôi chân dài, vóc dáng thanh thoát và phong cách gợi cảm.

Về đời tư, sau khi ly hôn với doanh nhân Việt kiều, Trương Tri Trúc Diễm hoạt động ở Mỹ với vai trò người mẫu, diễn viên. Người đẹp thường xuyên tham gia các sự kiện giải trí tại nước ngoài. Trên mạng xã hội, Trúc Diễm cũng chia sẻ nhiều khoảnh khắc tận hưởng cuộc sống bình yên, đi du lịch khắp nơi cùng với bạn bè.

Visual sắc sảo và phong cách gợi cảm của Trúc Diễm khiến nhiều trầm trồ

Sau biến cố hôn nhân, cô kín tiếng trong chuyện chia sẻ tình cảm

Ảnh: FBNV