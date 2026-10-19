Hoàn cảnh Tuấn Hưng: Lớn lên trong khu nhà nghèo ở Hà Nội, U50 sang Mỹ sống "vẫn đi hát, vẫn lao động"

"Hôm nay, tôi vẫn đi hát, vẫn lao động, vẫn sống bằng công việc đã gắn bó suốt mấy chục năm", Tuấn Hưng chia sẻ.

Mới đây, ca sĩ Tuấn Hưng thu hút sự chú ý khi chia sẻ về tuổi thơ khó khăn và hành trình gắn bó với nghề hát suốt hơn 30 năm qua. Nam ca sĩ cho biết, anh lớn lên trong một khu nhà nghèo ở Hà Nội nên sớm hiểu rằng, chỉ có chăm chỉ lao động mới giúp bản thân có cuộc sống tốt hơn.

"Tôi lớn lên trong một khu nhà nghèo. Ngoài tình thương của bố mẹ, hành trang của tôi là những bài học từ trường lớp, từ ngoài đường, ngoài chợ và từ những lần tự mình va vấp", Tuấn Hưng viết.

Nam ca sĩ thừa nhận thời đi học, anh không phải học sinh giỏi. Tuy nhiên, những trải nghiệm từ nhỏ giúp anh sớm nhận thức được giá trị của lao động và nỗ lực vươn lên trong cuộc sống.

"Ngày đi học, tôi không phải học sinh giỏi. Tôi sớm hiểu rằng muốn có cuộc sống tốt hơn thì phải chịu khó làm việc. Đến với nghề hát, nhờ chút duyên, phúc phần của gia đình và sự yêu thương của khán giả, tôi có được công việc để nuôi sống mình, nuôi gia đình và theo đuổi đam mê.

Hơn 30 năm qua vào Nam, ra Bắc hay đến bất cứ nơi đâu, tôi vẫn mưu sinh bằng chính giọng hát của mình.

Khi được gọi là 'ngôi sao', đôi lúc tôi vẫn thấy ngại. Tôi biết khả năng và những thiếu sót của mình. Tôi hiểu sự nghiệp này có được nhờ quá trình làm việc bền bỉ và tình cảm mọi người dành cho tôi.

Hôm nay, tôi vẫn đi hát, vẫn lao động, vẫn sống bằng công việc đã gắn bó suốt mấy chục năm", nam ca sĩ bày tỏ.

Từ một chàng trai lớn lên trong hoàn cảnh khó khăn, Tuấn Hưng từng bước xây dựng sự nghiệp và trở thành gương mặt quen thuộc của làng nhạc Việt. Những năm qua, bên cạnh hoạt động nghệ thuật, anh còn được chú ý bởi cuộc sống gia đình và khối tài sản tích lũy sau nhiều năm làm nghề.

Tuấn Hưng và vợ sở hữu nhiều bất động sản như căn biệt thự tại Hà Nội, nhà mặt phố gần hồ Hoàn Kiếm cùng nhiều xe sang. Những tài sản này phần nào cho thấy thành quả sau nhiều năm hoạt động nghệ thuật và kinh doanh của nam ca sĩ.

Tháng 8/2026, Tuấn Hưng chia sẻ việc đưa vợ và ba con sang Mỹ sinh sống. Trong thời gian này, anh vẫn duy trì hoạt động ca hát, đồng thời dành thời gian chăm sóc gia đình.