Mỹ nhân Việt lọt "mắt xanh" của báo Hàn, đẹp đến mức được ví như "bản sao Song Hye Kyo"?

Năm 2012, Khả Ngân gây sốt mạng xã hội khi mới 15 tuổi nhờ bộ ảnh boxing girl. Vẻ đẹp khỏe khoắn, gương mặt thanh tú cùng thần thái cá tính đã giúp cô nhanh chóng trở thành hiện tượng mạng, thậm chí còn lan tỏa sang cả Trung Quốc. Cộng đồng mạng xứ tỷ dân dành nhiều lời khen cho nhan sắc ấn tượng, từ đó mở ra cho Khả Ngân những cơ hội đầu tiên trong nghệ thuật.

Sau ánh hào quang "hot girl boxing", Khả Ngân bắt đầu bước chân vào phim ảnh. Tuy nhiên, ở những bộ phim đầu tay như Trở Về, Cao Thủ Ẩn Danh, Nhà Có Năm Nàng Tiên hay Yêu Em Từ Khi Nào, diễn xuất của cô chưa thực sự để lại nhiều dấu ấn. Lối diễn còn gượng gạo, non nớt khiến Khả Ngân khi ấy khó thoát khỏi cái bóng "hot girl đóng phim". Nhưng cũng từ đó, cô xác định rõ phải đi một chặng đường dài, nỗ lực gấp nhiều lần để được công nhận.

Khả Ngân nổi tiếng sau bộ ảnh boxing, thậm chí còn khiến cộng đồng mạng xứ Trung chao đảo

Cột mốc khiến cái tên Khả Ngân bùng nổ và gây chú ý hơn cả chính là khi cô nhận vai nữ chính trong Hậu Duệ Mặt Trời phiên bản Việt. Đây là dự án remake từ siêu phẩm đình đám của Hàn Quốc, nơi Song Hye Kyo và Song Joong Ki từng làm mưa làm gió khắp châu Á. Chính vì thế, ngay từ khi công bố, việc Khả Ngân đảm nhận vai diễn từng gắn liền với Song Hye Kyo đã lập tức tạo ra làn sóng tranh luận lớn.

Khi phim phát sóng, diễn xuất của Khả Ngân bị khán giả trong nước đem ra "mổ xẻ", so sánh với bản gốc. Dù có nhiều tranh luận nhưng, điều bất ngờ là chính vai diễn này lại giúp Khả Ngân vươn tầm quốc tế. Ngay từ khi Hậu Duệ Mặt Trời bản Việt tung poster, truyền thông Hàn Quốc đã chú ý đến dàn cast, đặc biệt là Khả Ngân.

Trang Cine21 - tạp chí điện ảnh uy tín hàng đầu Hàn Quốc - dành sự quan tâm đặc biệt, mời Khả Ngân tham gia phỏng vấn. Trang Ajunews khen ngợi cô có ngoại hình sánh ngang với những hoa hậu châu Á. Insight thì nhấn mạnh việc Khả Ngân chiếm trọn trái tim khán giả Trung Quốc – Hàn Quốc nhờ vẻ đẹp trong sáng, tinh khôi. Đặc biệt, G-enews còn ví cô như một "búp bê sống", khẳng định visual của Khả Ngân không kém gì Song Hye Kyo. Tạo hình bác sĩ trong phim với gương mặt trong veo, nụ cười dịu dàng đã giúp nữ diễn viên ghi điểm mạnh mẽ trong mắt truyền thông quốc tế.

Khả Ngân nhận nhiều bàn tán khi đóng vai của Song Hye Kyo trong Hậu duệ mặt trời bản Việt

Khả Ngân lọt vào "mắt xanh" của nhiều trang báo tại Hàn Quốc

Tạp chí Cine21 còn phỏng vấn riêng Khả Ngân

Nữ diễn viên được ví như "bản sao Song Hye Kyo"

Từ bước đệm đó, Khả Ngân bắt đầu được nhìn nhận nghiêm túc hơn. Cô tiếp tục tham gia nhiều dự án lớn như Lật Mặt 2, Hai Phượng, Kẻ Săn Tin hay 11 Tháng 5 Ngày, Gia Đình Mình Vui Bất Thình Lình,... Đặc biệt, 11 Tháng 5 Ngày đánh dấu sự trưởng thành rõ nét trong diễn xuất của Khả Ngân, giúp cô nhận về nhiều lời khen từ cả khán giả lẫn giới chuyên môn. Cũng từ đây, hình ảnh "hot girl boxing" ngày nào dần nhường chỗ cho một diễn viên trẻ nghiêm túc, giàu tiềm năng.

Điều khiến Khả Ngân giữ được sức hút suốt hơn 10 năm qua còn nằm ở khả năng "lột xác" hình ảnh. Từng giai đoạn, cô mang đến một phong cách mới: khi thì ngọt ngào trong sáng, lúc lại cá tính nổi loạn, có lúc chuyển sang gợi cảm đầy trưởng thành. Những biến hóa đó không chỉ cho thấy sự nhạy bén trong việc nắm bắt xu hướng, mà còn khẳng định sự nghiêm túc xây dựng hình ảnh nghệ sĩ đa năng.

Trên mạng xã hội, Khả Ngân cũng là gương mặt được yêu thích. Với gương mặt cuốn hút, thân hình săn chắc và gu thời trang trẻ trung, hiện đại, cô thường xuyên góp mặt trong các chiến dịch quảng cáo lớn. Khán giả trẻ nhìn thấy ở Khả Ngân một hình tượng vừa gần gũi, vừa truyền cảm hứng cho lối sống năng động và tích cực.

Khả Ngân "lột xác" trong hình ảnh, ngày càng cuốn hút hơn

Visual của nữ diễn viên thăng cấp thấy rõ