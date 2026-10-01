Mỹ nhân Việt làm lu mờ Kim Ji Won, đứng cạnh Suzy vẫn nổi bần bật

Mỹ nhân này cả đời chưa từng bị chê bai về nhan sắc bao giờ.

Từng là hot girl đình đám của thế hệ 9X, Chi Pu (Nguyễn Thùy Chi, sinh năm 1993) hiện đang là một trong những gương mặt nổi bật nhất showbiz Việt, hoạt động ở nhiều lĩnh vực từ diễn xuất, ca hát đến giải trí và kinh doanh. Cô cũng là một trong số ít nghệ sĩ Việt duy trì được sức hút tại thị trường quốc tế, đặc biệt là Trung Quốc.

Mới đây, một khoảnh khắc cũ của Chi Pu tại Hàn Quốc bất ngờ được đào lại trên mạng xã hội, lập tức khiến dân tình chú ý bởi visual của nữ nghệ sĩ khi đứng giữa dàn sao đình đám xứ kim chi. Bức ảnh được chụp trong khuôn khổ Asia Artist Awards 2016 (AAA 2016) - lễ trao giải lần đầu được tổ chức tại Seoul, quy tụ hàng loạt tên tuổi lớn của Kpop và màn ảnh Hàn như Suzy, Kim Ji Won, Park Shin Hye, Yoona, Park Bo Gum, EXO, BTS...

Thời điểm ấy, Chi Pu là nghệ sĩ Việt Nam duy nhất được mời tham dự sự kiện. Cô xuất hiện trong thiết kế váy trắng đuôi cá đính kết cầu kỳ, phần tà váy phủ lông vũ, kết hợp tóc búi cao và son đỏ. Hình ảnh nữ diễn viên sinh năm 1993 nhanh chóng được truyền thông Việt chú ý, trong khi báo chí Hàn Quốc cũng liên tục đăng tải hình ảnh cô trên thảm đỏ.

Đáng nói, giữa một sự kiện quy tụ những top visual đình đám của Hàn Quốc, Chi Pu không hề bị chìm nghỉm. Ngược lại, netizen thi nhau tấm tắc khen nhan sắc của Chi Pu. Thậm chí khi nhìn lại bức ảnh chụp chung, nhiều người mới nhận ra phía sau Chi Pu còn có Kim Ji Won. Park Shin Hye cũng được cho là không thể vượt qua được visual sáng trưng của người đẹp 5S Online bấy giờ. Trong khi đó, đứng cạnh một tượng đài nhan sắc, người được mệnh danh là tình đầu quốc dân xứ kim chi vì nét đẹp trong trẻo là Suzy, Chi Pu vẫn không hề bị lấn át.

Quả thực, nhan sắc là một trong những điểm lợi thế nhất của Chi Pu trong suốt những năm hoạt động showbiz. Từ thời là hot girl Hà thành, cô đã sở hữu gương mặt sáng, đường nét hài hòa và nụ cười răng thỏ đặc trưng. Để biết ngày đó Chi Pu nổi tiếng thế nào thì phải nhắc đến chuyện casting 5S Online - bệ phóng cho hàng loạt tên tuổi trẻ như Mạnh Quân, B Trần, Vân Navy lúc bấy giờ. Dù hoàn toàn chưa có kinh nghiệm diễn xuất, thế nhưng, đạo diễn đã lập tức gật đầu lựa chọn cô vào vai "Nana Công Chúa" chỉ vì cô sở hữu một gương mặt quá xinh đẹp, chỉ cần ngồi cười là đủ làm sáng bừng cả khung hình.

Sau 5S Online, Chi Pu từng bước thoát khỏi hình ảnh "hot girl đóng phim". Cô xuất hiện trong Thần Tượng, Hương Ga, Chung Cư Ma, Yêu, Vệ sĩ Sài Gòn, Lala: Hãy Để Em Yêu Anh... Trong đó, Yêu là một dấu mốc đáng chú ý khi Chi Pu đảm nhận vai chính và nhận được nhiều phản hồi tích cực hơn về diễn xuất. Cô cũng tham gia sản xuất, viết kịch bản và đóng chính trong phim ngắn Cô gái trên tầng thượng, tác phẩm sau đó được vinh danh tại Cánh diều Vàng. Năm 2016, Chi Pu được trao giải Rising Star - Nghệ sĩ mới châu Á tại Asia Artist Awards.

Sau đó, Chi Pu tiếp tục thử sức với những vai diễn có màu sắc khác biệt hơn. Đáng chú ý nhất là Bảo Nhi trong Chị Chị Em Em, nhân vật giúp cô cho thấy một hình ảnh gai góc hơn hẳn thời Nana Công Chúa. Sau đó, cô trở lại với Mười: Lời Nguyền Trở Lại và Người Mặt Trời. Sắp tới đây, sau 3 năm vắng bóng màn ảnh rộng, người đẹp sẽ trở lại với Chị Chị Em Em 3.

Cùng với sự chín muồi trong sự nghiệp, theo thời gian vẻ ngoài của Chi Pu cũng thay đổi theo hướng trưởng thành, sắc sảo và quyến rũ hơn. Không phải ngẫu nhiên mà truyền thông Trung Quốc nhiều lần dành cho cô những danh xưng như "Mỹ nhân đẹp nhất Việt Nam", "Đệ nhất mỹ nhân Việt Nam" hay "Mỹ nhân số 1 Việt Nam". Thậm chí gần đây, Chi Pu còn lọt top đề cử 100 gương mặt đẹp nhất thế giới 2026 của TC Candler, xuất hiện cùng những cái tên nổi bật như Kim Ji Won và Alexandra Daddario.