Mỹ nhân Việt hoá "đả nữ": Là thạc sĩ Học viện Hý kịch Trung ương Trung Quốc, lấy chồng TikToker kém 7 tuổi

Càng tìm hiểu càng thấy bất ngờ về mỹ nhân “sống nhiều cuộc đời” này!

Mới đây, thông tin Trần Thiên Tú (SN 1991) đảm nhận vai An Nhiên trong Hộ Linh Tráng Sĩ: Bí Ẩn Mộ Vua Đinh - dự án điện ảnh hành động, cổ trang dự kiến ra mắt vào dịp Quốc khánh 2/9 năm nay, gây chú ý.

Thiên Tú từng là sao nhí của Áo lụa Hà Đông, sau đó có thời gian sang Trung Quốc học tập và tốt nghiệp thạc sĩ tại Học viện Hý kịch Trung ương Trung Quốc.

Thiên Tú đảm nhận vai nữ chính trong dự án điện ảnh chiếu dịp 2/9 năm nay. Ảnh: FBNV.

Ở thời điểm hiện tại, nhiều người tìm kiếm lại các thông tin liên quan đến cô, nội dung “chồng Thiên Tú” lên hot search TikTok.

Khi tìm kiếm thông tin về Thiên Tú trên mạng xã hội có các từ khoá về chồng xuất hiện, và hình ảnh cả hai trong đám cưới năm 2025. Nguồn: ảnh chụp mang hình, mmhonghotshowbiz.

Theo Tiền Phong, VTC News, Thiên Tú kết hôn từ năm 2025, chồng cô một gương mặt triệu người theo dõi trên TikTok, tên Mai Anh Đức, thường được biết đến với biệt danh Đức Reaction. Anh sinh năm 1998, kém vợ 7 tuổi. Sau khi cưới, cặp đôi tiếp tục làm việc và sinh sống tại TP.HCM.

Điều này khiến không ít người theo dõi, thậm chí là hâm mộ Thiên Tú hoặc Đức Reaction bất ngờ vì hai vợ chồng quá kín, ít chia sẻ về nhau trên MXH.

Anh Đức và vợ - Thiên Tú kết hôn năm 2025. Nguồn ảnh: Tiền Phong.

Đức Reaction sở hữu kênh TikTok hơn 1,4 triệu người theo dõi. Đức cũng hoạt động trên YouTube với hơn 62,8 N follower với nội dung chủ yếu xoay quanh hình thức reaction, từ âm nhạc, văn học, điện ảnh, sân khấu đến những câu chuyện và xu hướng trên mạng xã hội.

Phong cách của Đức Reaction thiên về sự hài hước, ngắn gọn và gần gũi. Những video của anh thường không quá nặng tính chuyên môn mà tập trung vào cách nhìn riêng, phản ứng nhanh và tạo cảm giác như đang trò chuyện với người xem.

Chính màu sắc này giúp Đức xây dựng được lượng người theo dõi lớn trên TikTok. Từ một người ban đầu không quá quan tâm đến mạng xã hội, anh dần biến việc làm nội dung thành công việc chính.

Đức làm nội dung đa dạng, từ giải trí đến các hoạt động đời thường. Ảnh: TikTok NV.

Đức Reaction cũng không đăng hình ảnh vợ trên các nền tảng cá nhân. Vì vậy, với những người chỉ biết đến anh qua các video reaction, thông tin TikToker này đã kết hôn với Thiên Tú có thể là một chi tiết khá bất ngờ.

Về phần Thiên Tú, cô tốt nghiệp Thạc sĩ Lý luận và thực hành đạo diễn Học viện Hí kịch Trung ương Trung Quốc. 36 tuổi, song Thiên Tú có gần 20 năm gắn bó với nghiệp diễn. Cô từng gây ấn tượng với vai bé Ngô - con gái thứ hai của cô Dần (Trương Ngọc Ánh) trong phim Áo lụa Hà Đông năm (2006). Sau đó cô tiếp tục đóng chính Huyền Thoại Bất Tử và được xem là một trong những gương mặt trẻ triển vọng của điện ảnh Việt.

Cô từng có quãng thời gian chuyển sang làm nội dung trên TikTok với nghệ danh Tú Màn Thầu, nổi tiếng nhờ các video cover nhạc Việt bằng lời Hoa.

Hiện tại, Thiên Tú đang song song vừa làm sáng tạo nội dung vừa trở lại diễn xuất.

Thiên Tú tốt nghiệp Thạc sĩ Lý luận và thực hành đạo diễn Học viện Hí kịch Trung ương Trung Quốc vào năm 2024.