Mỹ nhân Việt duy nhất cứ xuất hiện là thế giới phải gọi tên: Sự nghiệp như dát vàng, không ồn ào vẫn đủ chấn động

Nhắn đến tên mỹ nhân này thì cả nước ai cũng phải nể.

Giữa lúc phần lớn sự chú ý của khán giả đổ dồn vào doanh thu phòng vé, lượng vé bán hay những bảng xếp hạng độ nổi tiếng, có một nữ diễn viên Việt lặng lẽ viết nên hành trình 20 năm mà rất ít người trong ngành có thể chạm tới. Không ồn ào trên mạng xã hội, không xuất hiện dày đặc ở gameshow hay sự kiện giải trí nhưng gần như mỗi lần góp mặt trong một dự án điện ảnh, tên tuổi của cô lại đồng hành cùng những liên hoan phim danh giá bậc nhất thế giới. Đó là Đỗ Thị Hải Yến.

Mới đây, ê-kíp Hộ Linh Tráng Sĩ - Bí Ẩn Mộ Vua Đinh chính thức xác nhận bộ phim được lựa chọn tham dự Liên hoan phim Quốc tế Toronto (TIFF) 2026 ở hạng mục Gala Presentations - một trong những hạng mục danh giá nhất của liên hoan phim này. Đây cũng là năm thứ hai liên tiếp Đỗ Thị Hải Yến có tác phẩm góp mặt tại TIFF, tiếp tục nối dài một filmography gần như không có điểm trượt trong hơn hai thập kỷ làm nghề.

Trong Hộ Linh Tráng Sĩ - Bí Ẩn Mộ Vua Đinh, Đỗ Thị Hải Yến đảm nhận vai Hoàng hậu họ Dương - một nhân vật lịch sử mang nhiều lớp tâm lý. Theo chia sẻ của nữ diễn viên, cô không tiếp cận nhân vật như một biểu tượng lịch sử đơn thuần mà là một người phụ nữ phải đứng giữa những biến động của thời đại, nơi mỗi lựa chọn đều đi kèm sự đánh đổi.

Việc bộ phim được lựa chọn vào Gala Presentations không chỉ là thành tích đáng chú ý của ê-kíp mà còn đánh dấu năm thứ hai liên tiếp Đỗ Thị Hải Yến xuất hiện tại Toronto. Trước đó, Quán Kỳ Nam đã có buổi World Premiere ở hạng mục Special Presentations của TIFF 2025, sau đó tiếp tục được mời tới Busan, Stockholm, Palm Springs, Hawaii, Moscow cùng hàng loạt liên hoan phim quốc tế khác. Bộ phim cũng mang về nhiều giải thưởng như Grand Prix tại Transbaikal International Film Festival, Kau Ka Hōkū Award tại Hawaii International Film Festival cùng nhiều đề cử quốc tế danh giá.

Điều khiến hành trình của Đỗ Thị Hải Yến trở nên đặc biệt hơn hăn không nằm ở số lượng tác phẩm mà ở chất lượng, điều này cho thấy rất rõ sự kỹ tính trong khâu chọn kịch bản cũng như thực lực của nữ diễn viên. Trong gần 3 thập kỷ, cô chỉ tham gia vỏn vẹn 9 dự án điện ảnh. Và cả 9 bộ phim đó đều được tuyển chọn và công chiếu tại các liên hoan phim hạng A hoặc các liên hoan phim quốc tế uy tín do FIAPF công nhận.

Danh sách 9 bộ phim trải dài từ năm 2000 đến 2026, với 9 bộ phim độc nhất trong sự nghiệp của cô bao gồm: Mùa Hè Chiều Thẳng Đứng, Vũ Khúc Con Cò, Người Mỹ Trầm Lặng, Chuyện của Pao, Chơi Vơi, Cánh Đồng Bất Tận, Cha, Con và..., Quán Kỳ Nam và Hộ Linh Tráng Sĩ - Bí Ẩn Mộ Vua Đinh. Từ Venice, Berlin, Toronto, Busan cho tới Montreal hay nhiều liên hoan phim quốc tế khác, những bộ phim có sự tham gia của cô liên tục trở thành cầu nối đưa điện ảnh Việt Nam ra thế giới.

Mùa Hè Chiều Thẳng Đứng được chọn trình chiếu tại Liên hoan phim Cannes 2000 ở hạng mục Un Certain Regard (Một góc nhìn). Bộ phim nhận được các đề cử quốc tế như Giải thưởng Chlotrudis cho Dàn diễn viên xuất sắc nhất (Best Cast) và Quay phim xuất sắc nhất. Tiếp đến, Vũ Khúc Con Cò là phim hợp tác giữa Việt Nam và Singapore đã gặt hái thành công lớn khi giành giải Phim truyện nhựa hay nhất (Best Feature Film) tại Liên hoan phim Milano (Ý) năm 2002 và tạo được nhiều dấu ấn tốt tại Liên hoan phim Paris.

Người Mỹ Trầm Lặng (The Quiet American) giúp cô trở thành nữ diễn viên Việt Nam đầu tiên đảm nhận vai chính nói tiếng Anh trong một bộ phim Hollywood. Bộ phim sau đó nhận hàng loạt đề cử tại Oscar, BAFTA và Quả cầu Vàng, đồng thời giúp Hải Yến nhận đề cử Nữ diễn viên phụ xuất sắc tại Golden Satellite Awards 2002.

Chuyện Của Pao được tuyển chọn tới Montreal, Busan, Cinequest và Bangkok trước khi trở thành đại diện chính thức của Việt Nam tại Oscar. Vai diễn này cũng mang về cho Đỗ Thị Hải Yến giải Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất tại Cánh Diều Vàng 2005 và Bông Sen Vàng 2007.

Năm 2009, Chơi Vơi ra mắt tại Liên hoan phim Venice, tiếp tục được trình chiếu ở Toronto và Busan trước khi giành Giải FIPRESCI của Hiệp hội Phê bình phim Quốc tế tại Venice - một trong những giải thưởng có giá trị chuyên môn cao trong giới điện ảnh. Trong khi đó, Cha, Con và... ra mắt năm 2015 tiếp tục tạo nên lịch sử khi trở thành phim Việt Nam đầu tiên tranh giải Gấu Vàng tại Liên hoan phim Quốc tế Berlin, trước khi tiếp tục hành trình tại Hong Kong International Film Festival, Three Continents Festival, Five Flavours Film Festival và CinemAsia.

Điểm chung của những cột mốc xuất sắc chạm đến điện ảnh thế giới này là chúng không đến từ chiến dịch quảng bá rầm rộ mà đến từ chất lượng tác phẩm và sự lựa chọn nhất quán của nữ diễn viên. Trong một chia sẻ, Đỗ Thị Hải Yến cũng từng nói cô chưa bao giờ nhận lời tham gia một bộ phim với mục tiêu sẽ đến liên hoan phim nào hay chinh phục cột mốc nào. Điều duy nhất cô quan tâm là liệu bản thân có thực sự tin vào câu chuyện ấy và còn điều gì để trao cho nhân vật.

Có lẽ cũng vì vậy mà sau hơn hai thập kỷ, filmography - gia tài điện ảnh của cô mang một màu sắc rất riêng. Không nhiều phim, nhưng gần như mỗi lần xuất hiện đều là một dự án được đánh giá cao về nghệ thuật, đủ sức đưa những câu chuyện Việt Nam bước vào không gian đối thoại của điện ảnh thế giới.

Sinh năm 1982, Đỗ Thị Hải Yến bén duyên với điện ảnh từ năm 12 tuổi. Sau khi gây chú ý với Người Mỹ Trầm Lặng, cô nhanh chóng trở thành gương mặt được nhiều đạo diễn trong và ngoài nước săn đón. Dù không hoạt động dày đặc, nữ diễn viên luôn được đánh giá cao bởi khả năng diễn xuất nội tâm cùng lựa chọn tác phẩm kỹ lưỡng. Giai đoạn 2000-2015, cô chỉ tham gia bảy bộ phim nhưng gần như tác phẩm nào cũng để lại dấu ấn ở các liên hoan phim lớn.

Sau gần một thập kỷ vắng bóng, Đỗ Thị Hải Yến trở lại với ba dự án liên tiếp gồm Quán Kỳ Nam (2025), Hộ Linh Tráng Sĩ - Bí Ẩn Mộ Vua Đinh (dự kiến ra mắt dịp 2/9/2026) và 1982 (dự kiến 2027). Dù không phải ngôi sao có lượng người theo dõi lớn nhất hay xuất hiện nhiều nhất trên truyền thông nhưng nhìn vào hành trình hơn 20 năm của Đỗ Thị Hải Yến, có thể thấy cô là một trong số rất ít diễn viên Việt xây dựng được một filmography có giá trị bền vững trên bản đồ điện ảnh quốc tế. Mỗi lần xuất hiện không chỉ là sự trở lại của một diễn viên mà còn là thêm một lần điện ảnh Việt có cơ hội hiện diện trên những sân khấu uy tín nhất thế giới.