Mỹ nhân Việt đổi đời chỉ nhờ 1 cái bĩu môi: Xuất thân dòng dõi hoàng tộc, visual đúng chuẩn sang xịn mịn

Yeye Nhật Hạ sinh năm 1994, được khán giả biết đến lần đầu qua vai phản diện nhí trong bộ phim truyền hình đình đám Mùi Ngò Gai. Thời điểm ấy, nếu Angela Phương Trinh đã là gương mặt quen thuộc thì Nhật Hạ gần như là “tân binh” hoàn toàn. Thế nhưng, sự non trẻ về tuổi đời không hề khiến cô lép vế. Trái lại, Nhật Hạ gây ấn tượng mạnh với lối diễn tự nhiên, sắc sảo khi hóa thân thành cô tiểu thư khó ưa, kiêu kỳ và luôn xem thường người khác. Vai diễn này nhanh chóng trở thành bước ngoặt lớn, đưa cô từ một cái tên xa lạ trở thành sao nhí được săn đón, mở ra hành trình nghệ thuật suôn sẻ kéo dài đến tận sau này.

Nhiều năm sau, Nhật Hạ mới lần đầu chia sẻ câu chuyện hậu trường khá đặc biệt giúp cô có được vai diễn để đời ấy. Trong một talkshow, nữ diễn viên cho biết khi đó cô hoàn toàn chưa có kiến thức về diễn xuất, cũng không quen biết bất kỳ ai trong giới. Một ngày nọ, mẹ cô bất ngờ nhận được cuộc gọi từ người tự xưng thuộc ê-kíp Mùi Ngò Gai mời Nhật Hạ đi thử vai. Vì lo ngại bị lừa, hai mẹ con đã thẳng thừng từ chối. Chỉ đến sát ngày casting, đoàn phim tiếp tục liên hệ và tiết lộ rằng chính thầy giáo của Nhật Hạ là người giới thiệu cô cho dự án.

Dù vậy, khi bước vào buổi thử vai, Nhật Hạ vẫn hoàn toàn “tay trắng” về kỹ năng diễn xuất. Cô thử diễn nhưng không đạt yêu cầu, tưởng chừng cơ hội đã khép lại. Thế nhưng, một khoảnh khắc tưởng như ngẫu nhiên lại thay đổi tất cả: khi được đạo diễn yêu cầu bĩu môi, Nhật Hạ đã thể hiện biểu cảm quá đỗi ấn tượng. Chính chi tiết nhỏ này đã giúp cô được chọn vai. Chỉ với một cái bĩu môi, Nhật Hạ chính thức bước chân vào con đường diễn xuất và lập tức nhận được nhiều lời khen ngợi ngay từ vai diễn đầu đời.

Sau cú hích đầu tiên, Nhật Hạ nhanh chóng lọt vào “tầm ngắm” của nhiều đạo diễn. Đặc biệt, bộ phim thiếu nhi Gia Đình Phép Thuật đã đưa tên tuổi cô lên một nấc thang mới, trở thành gương mặt quen thuộc với đông đảo khán giả. Cũng từ thành công này, cô lấy tên nhân vật Yeye làm nghệ danh gắn bó cho đến nay. Tuy nhiên, khi sự nghiệp đang trên đà thăng hoa, Nhật Hạ lại bất ngờ tạm dừng hoạt động nghệ thuật để ưu tiên việc học tập, khiến không ít khán giả tiếc nuối. Dẫu vậy, quyết định này đã mang lại “trái ngọt” khi cô xuất sắc đỗ thủ khoa Khoa Đạo diễn của Trường Đại học Sân khấu - Điện ảnh TP.HCM, tạo nền móng vững chắc cho con đường làm nghề lâu dài.

Năm 2015, Nhật Hạ quay lại màn ảnh với một số dự án nhưng không lâu sau đó lại gây bất ngờ khi công bố kết hôn và lựa chọn rời xa showbiz để toàn tâm cho gia đình. Suốt bốn năm, cô dành trọn thời gian vun vén hôn nhân và chăm sóc con nhỏ. Trong giai đoạn này, Nhật Hạ từng khiến công chúng sửng sốt khi chia sẻ hình ảnh bản thân nặng tới 87kg sau sinh, cơ thể rạn da nặng, thường xuyên dị ứng và mẩn đỏ, hoàn toàn khác xa hình ảnh xinh đẹp quen thuộc. Phải đến năm 2019, cô mới thành công giảm 38kg, lấy lại vóc dáng và từng bước trở lại với các dự án nghệ thuật.

Hiện tại, sau 8 năm kể từ quãng thời gian khủng hoảng vì ngoại hình, Nhật Hạ đã lột xác ngoạn mục. Không chỉ sở hữu nhan sắc ngày càng sắc sảo, ngọt ngào sau một số can thiệp thẩm mỹ, cô còn có thân hình quyến rũ, khỏe khoắn đáng mơ ước. Sự nghiệp diễn xuất cũng khởi sắc trở lại với hàng loạt phim truyền hình ăn khách, liên tục dẫn đầu rating như Đánh Cắp Số Phận, Tham Vọng Giàu Sang, Gió Ngược Chiều..

Ít ai biết rằng, Nhật Hạ còn có xuất thân đặc biệt. Cô từng chia sẻ rằng trong hoàng tộc, tên gọi của các nam giới sẽ được đặt theo thứ tự 20 chữ đầu trong bài Đế Hệ Thi do vua Minh Mạng ban hành, bắt đầu từ Miên, Hường, Ưng, Bửu, Vĩnh, Bảo, Quý, Định… Ba cô mang tên Bảo Tiến, ông nội là Vĩnh Hoàng, các em trai bên nội đều mang họ Quý với tên hai chữ. Riêng các nữ giới trong gia đình sẽ mang họ Huyền Tôn Nữ, cũng chính là lý do nữ diễn viên được biết đến với tên đầy đủ là Huyền Tôn Nữ Nhật Hạ.