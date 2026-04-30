Mỹ nhân Việt cất giọng chấn động lễ tốt nghiệp, khiến cả MXH chế “meme” thì ra có quan hệ với Dược sĩ Tiến

Sân khấu ngẫu hứng trong ngày lễ tốt nghiệp gây bão mạng xã hội

Những ngày qua, mạng xã hội liên tục lan truyền đoạn clip ghi lại cảnh một nữ sinh tự tin cất cao giọng hát bài Unstoppable ngay trong lễ bế giảng của một trường đại học tại TP.HCM. Đoạn video kéo dài vỏn vẹn vài chục giây đã nhanh chóng lọt vào xu hướng tìm kiếm, trở thành tâm điểm bàn tán rầm rộ trên hàng loạt mạng xã hội từ TikTok đến Facebook.

Đoạn hát ngẫu hứng ca khúc Unstoppable nữ tân cử nhân

Trong video, nữ tân cử nhân xuất hiện với trang phục tốt nghiệp chỉn chu, đứng trên bục danh dự và thể hiện phong thái đầy tự tin. Cô thoải mái hát ngay trên sân khấu trước sự chứng kiến của hàng ngàn sinh viên và phụ huynh. Nữ sinh nhanh chóng trở thành tâm điểm chú ý, thế nhưng không hẳn vì sở hữu một giọng ca xuất chúng. Khi hát ca khúc Unstoppable , giọng hát của cô nàng có phần không quá xuất sắc, nhiều nốt nhạc còn chênh phô. Tuy nhiên, chính màn thể hiện vô tư, dõng dạc và bất ngờ cất tiếng hát giữa bầu không khí trang trọng đã khiến người xem ấn tượng theo cách rất riêng.

Sự tự tin có phần ngẫu hứng này lập tức biến đoạn clip thành một hiện tượng truyền thông mới mẻ. Việc cô gái mải mê khoe giọng mặc kệ cao độ đã trở thành đề tài bàn tán sôi nổi, biến thành meme tấu hài rầm rộ trên mạng xã hội. Sức lan truyền của đoạn video là không thể phủ nhận khi chỉ sau chưa đầy một ngày đăng tải, khoảnh khắc này đã thu về gần một triệu lượt xem. Rất nhiều hội nhóm giải trí thi nhau cắt ghép, lồng nhạc và chia sẻ lại tạo nên một làn sóng viral mạnh mẽ.

Dưới phần bình luận, cộng đồng mạng thi nhau để lại loạt phản ứng vô cùng hài hước và thẳng thắn. Đa số đều tỏ ra thích thú trước sự dạn dĩ của nữ chính. Nhiều người để lại bình luận trêu đùa:

- Sao không ai cảnh báo gì cho tôi hết vậy?

- Chưa kịp chuẩn bị tâm lý đã nghe hát rồi

- Bạn này đổi giọng hát lấy nhan sắc à?

- Nếu người hát không ngại, thì người ngại là bạn

- Đoạn nhạc nổi lên mới biết bạn này hát bài gì

- Tưởng người ta edit giọng của cô ấy

Danh tính của tân cử nhân gây bão thời gian qua là Nguyễn Viết Hoài Nam

Danh tính của tân cử nhân gây bão thời gian qua là Nguyễn Viết Hoài Nam, sinh năm 2004, quê quán tại Đà Nẵng. Ngày 24/4 vừa qua, cô chính là đại diện cho các tân cử nhân lên bục phát biểu tại lễ bế giảng đợt 1 năm 2026 của Trường Đại học Tài chính - Marketing.

Mối liên hệ với Dược sĩ Tiến gây chú ý

Giữa cơn bão viral, một chi tiết thú vị khác bất ngờ được cộng đồng mạng phát hiện. Không ít netizen đã tinh ý nhận xét phong thái hát tự tin bất chấp giọng ca chưa hoàn hảo của Hoài Nam có tương đồng với Dược sĩ Tiến. Giữa lúc đoạn clip vẫn đang làm mưa làm gió, cư dân mạng lại tiếp tục phát hiện 1 đoạn video nữ sinh này vui vẻ gửi lời chúc mừng sinh nhật đến chính Dược sĩ Tiến trên nền tảng TikTok. Sự trùng hợp ngẫu nhiên này lập tức làm dấy lên sự tò mò về mối quan hệ giữa cả hai, khiến câu chuyện càng được bàn tán rầm rộ hơn.

Hoài Nam hoàn toàn không phải là một gương mặt xa lạ. Đối với những ai thường xuyên theo dõi các đấu trường nhan sắc, cô nàng từng gây ấn tượng khi giành danh hiệu Á khôi 2 tại cuộc thi Hoa khôi Sinh viên Việt Nam 2024. Việc từng tham gia sân chơi này cũng chính là lời giải đáp cho mối liên hệ giữa cô và Dược sĩ Tiến. Được biết, Dược sĩ Tiến chính là người giữ vai trò nhà sản xuất của cuộc thi.

Việc một thí sinh bước ra từ chương trình giữ mối quan hệ tốt đẹp và tương tác với ban tổ chức là điều hoàn toàn dễ hiểu. Dù vậy, việc hai cái tên bất ngờ giao nhau giữa lúc clip hát hò viral vẫn khiến dân tình vô cùng thích thú. Đặc biệt, bản thân Dược sĩ Tiến vốn cũng nhiều lần "gây bão" cõi mạng bởi những màn khoe giọng hát tuy không mấy xuất sắc nhưng lại thừa sự tự tin. Sự trùng hợp hài hước của cả hai càng khiến cộng đồng mạng được dịp bàn tán rôm rả.

Tại thời điểm tham gia Hoa khôi Sinh viên Việt Nam, Hoài Nam từng ghi điểm mạnh mẽ nhờ ngoại hình sáng sân khấu cùng chiều cao 1m64. Tuy nhiên, hành trình chinh phục danh hiệu của cô gái gốc Đà Nẵng cũng gặp không ít trắc trở. Tại cuộc thi năm đó, Hoài Nam từng nhiều lần gặp sự cố vấp ngã liên tục từ đêm Bán kết cho đến tận đêm Chung kết.

Tại thời điểm tham gia Hoa khôi Sinh viên Việt Nam, Hoài Nam từng ghi điểm mạnh mẽ nhờ ngoại hình sáng sân khấu cùng chiều cao 1m64.

Chia sẻ về những kỷ niệm thót tim này, cô cho biết bản thân lúc đó không còn nhớ rõ cảm giác hoảng hốt, điều duy nhất cô tâm niệm là phải lấy lại bình tĩnh ngay lập tức để tiếp tục hoàn thành phần thi. Có thể thấy, sự dạn dĩ, bản lĩnh và phong thái xử lý tình huống linh hoạt trước đám đông đã được cô nàng rèn luyện từ lâu.

Bên cạnh việc tham gia các sự kiện giải trí Hoài Nam cũng phát triển bản thân ở mảng dẫn chương trình với công việc MC và host radio

Hiện tại, Hoài Nam đang cho thấy hình ảnh một người trẻ năng động. Bên cạnh việc tham gia các sự kiện giải trí, đóng quảng cáo và làm người mẫu ảnh, Á khôi sinh năm 2004 cũng đang tập trung phát triển bản thân ở mảng dẫn chương trình với công việc MC và host radio. Hoài Nam hiện vẫn đang nhận được rất nhiều sự quan tâm từ cộng đồng mạng nhờ khoảnh khắc hát trong lễ tốt nghiệp của mình.





