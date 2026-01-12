Mỹ nhân Việt bị "tóm" bên bác sĩ Chiêm Quốc Thái, lộ cả hình ảnh 2 con chung giấu kín bấy lâu?

Cùng là người nổi tiếng, có mỹ nhân chọn cách cưới rình rang sau đó lui về hậu trường chăm sóc gia đình, có người lại chọn cách giữ kín bưng chuyện hẹn hò đến về chung nhà. Và Ngọc Loan (The Face) là trường hợp thứ 2. Nhiều năm qua, Ngọc Loan nhiều lần bị soi hint sống chung nhà, du lịch và thân mật bên bác sĩ thẩm mỹ Chiêm Quốc Thái. Thế nhưng, mỹ nhân Việt này chỉ úp úp mở mở, khoe bóng lưng chứ không đưa ra bất kì lời xác nhận nào.

Nhưng những bí mật Vbiz khó có thể qua được mắt các "thánh soi". Mới đây, MXH lan truyền bức ảnh Ngọc Loan bị "tóm dính" đi du lịch, nghỉ dưỡng ngày đầu năm. Sẽ chẳng có gì đáng nói nếu netizen không phát hiện ra người ngồi sát bên cạnh cô không ai khác mà chính là vị bác sĩ thẩm mỹ nổi tiếng Chiêm Quốc Thái.

Đặc biệt, khung hình này còn có sự xuất hiện của 2 em bé 1 trai 1 gái, cả nhà cùng nhau ngồi ăn uống trông rất gần gũi, ấm áp. Bé gái trong ảnh tầm 9-10 tuổi còn bé trai tầm 2-3 tuổi, trùng khớp với thời gia Ngọc Loan vướng nghi vấn sinh con.

Xuất hiện bức ảnh Ngọc Loan sánh đôi bên bác sĩ Chiêm Quốc Thái, còn có 2 em bé đi cùng (ảnh: @cadangbuonngu)

Ngọc Loan vướng tin đồn hẹn hò bác sĩ Thái từ nhiều năm qua (ảnh: FBNV)

Ngọc Loan được biết đến là thí sinh ở The Face Vietnam 2016. Cô ghi dấu ấn với vẻ đẹp sắc sảo, thần thái chuẩn người mẫu và sự bứt phá dưới sự dẫn dắt của HLV Phạm Hương. Tuy không giành ngôi vị cao nhất, nhưng cô nàng nhanh chóng được khán giả nhớ tên nhờ hình ảnh chỉn chu và nét cá tính riêng biệt trong làng mẫu.

Tháng 11/2016, cộng đồng mạng lại được một phen xôn xao với nghi vấn hẹn hò của bác sĩ Chiêm Quốc Thái với Ngọc Loan The Face. Sự việc bắt nguồn từ việc Ngọc Loan đăng ảnh nắm tay hẹn hò bên ai đó giấu mặt và hình ảnh bàn tay với những phụ kiện giống hệt với bác sĩ Chiêm Quốc Thái. Đến vào đầu tháng 1/2019, một tài khoản trên Facebook đã đăng tải loạt ảnh Ngọc Loan cùng một bé gái được cho là con của nữ người mẫu, người này còn khẳng định mặt bé giống bác sĩ Chiêm Quốc Thái y đúc.

Ngọc Loan bị bắt gặp xuất hiện bên con gái vào năm 2016, sau này cô cũng vài lần nhắc đến bé gái này nhưng nhóc tỳ được giữ kín bưng (ảnh: FBNV)

Đến tháng 4/2025, Ngọc Loan đã đăng ảnh tổ chức tiệc sinh nhật ấm cúng tại nhà riêng, nhân vật xuất hiện trên bánh kem là một người đàn ông mặc áo blouse nắm chặt tay một bé trai. Nhiều người nhanh chóng nhận ra cách tạo hình của người đàn ông này rất giống với phong cách của bác sĩ Chiêm Quốc Thái. Ngoài ra, dù Ngọc Loan đã khéo dùng biểu tượng để che tên nhưng netizen đã soi ra được dòng chữ "Chiêm Q.V" - được cho là con trai của cô xuất hiện trên chiếc bánh kem.

Ngọc Loan tổ chức sinh nhật cho con trai có họ "Chiêm" vào năm 2025 (ảnh: FBNV)

Vài năm gần đây, Ngọc Loan lại chọn "ở ẩn" khỏi showbiz, không tham gia gameshow hay dự sự kiện rình rang. Ngọc Loan thường xuyên du lịch ở những địa điểm sang chảnh, diện toàn đồ hiệu đắt đỏ. Đặc biệt, cô giữ vai trò quản lý tại bệnh viện thẩm mỹ của bác sĩ Chiêm Quốc Thái.